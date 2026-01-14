Ứng dụng mang tên “Bạn đã chết chưa?” bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc

"Sileme" là một cách chơi chữ xuất phát từ "Ele.me" - nền tảng giao đồ ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Ứng dụng có giao diện và cách sử dụng đơn giản, giá 8 tệ (khoảng 30.000 đồng). Mỗi ngày, người dùng chỉ cần chạm vào một nút màu xanh lớn trên màn hình để xác nhận rằng mình... vẫn còn sống.

Nếu người dùng không đăng nhập liên tiếp trong 2 ngày, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tới người liên hệ khẩn cấp đã được đăng ký từ trước.

Ra mắt từ tháng 6/2025, Sileme do 3 nhà phát triển khoảng 30 tuổi thực hiện. Cả ba đều có công việc toàn thời gian khác nhau. Theo Guo Mengchu - một trong những người sáng lập - chi phí phát triển ứng dụng chỉ khoảng 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) và họ chỉ mất đúng một tháng để hoàn thiện ứng dụng.

Từ ngày 10/1, Sileme liên tục đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store (nền tảng ứng dụng) Trung Quốc. Sau khi ứng dụng bất ngờ nổi tiếng, nhóm phát triển đã tăng giá ứng dụng từ 1 tệ (khoảng 3.700 đồng) lên 8 tệ (khoảng 30.000 đồng) với lý do “chi phí vận hành”.

Ứng dụng bất ngờ gây sốt ở Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Guo nói số lượt tải đã tăng gấp 200 lần sau khi ứng dụng lan truyền trên mạng xã hội. Guo cho biết doanh thu tăng thêm sẽ được tái đầu tư cho việc phát triển ứng dụng, bao gồm bổ sung thông báo qua tin nhắn điện thoại và đảm bảo khả năng vận hành bền vững.

Theo các nhà phát triển, Sileme nhắm tới nhóm người sống một mình. Họ cho biết không hề chi tiền quảng bá và sự phổ biến của ứng dụng đến từ cái tên gây tò mò cùng việc đáp ứng đúng tâm lý của người trẻ sống độc thân tại các thành phố lớn.

Tên gọi của ứng dụng được hiểu là "Bạn đã chết chưa?" - điều vốn bị xem là điềm gở trong quan niệm truyền thống Trung Quốc. Trên mạng, không ít ý kiến bày tỏ sự e ngại. Một người viết: “Cái tên nghe như thể nó thật sự muốn tôi chết. Tôi chắc chắn sẽ không dùng chỉ vì tên gọi này”.

Tuy vậy, một nhà phát triển khác cho biết nhóm không có kế hoạch đổi tên và cũng chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ cơ quan quản lý.

“Ở Trung Quốc, người ta ít khi nhắc đến chữ chết, nhưng đó là điều ai cũng phải đối mặt. Khi con người dám đối diện với cái chết, có lẽ họ sẽ sống tốt hơn”, người này nói.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người thừa nhận ứng dụng trên mang tính giải trí nhiều hơn là chức năng thực tế. Một người mỉa mai: “Nó không cứu mạng tôi khi có chuyện, mà chỉ để báo cho người khác biết tôi đã chết khi… xác bắt đầu phân hủy”.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng ứng dụng không khác các ứng dụng điểm danh đã phổ biến, nhưng đã chạm đúng nhu cầu thật của con người.

Một số người dùng nhận định Sileme có thể hữu ích với người cao tuổi, trong bối cảnh Trung Quốc đang chứng kiến sự thay đổi lớn về cấu trúc dân số. Theo báo cáo New Solo Era của Viện Nghiên cứu Beike, năm 2024, Trung Quốc có khoảng 123 triệu người sống một mình, tăng 5,2% so với năm trước.

Trong đó, 110 triệu người ở độ tuổi 20-50. Cùng lúc, dân số từ 60 tuổi trở lên đã vượt 310 triệu người, chiếm hơn 1/5 tổng dân số.

Nhóm phát triển ứng dụng cho biết họ đang lên kế hoạch ra mắt một phiên bản khác dành cho người trung niên và cao tuổi, với tên gọi “dịu nhẹ” hơn.