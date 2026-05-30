Bill Gates và Steve Jobs không chỉ nổi tiếng với sức ảnh hưởng của chính mình cùng khối tài sản đáng nể mà còn được biết tới với triết lý nuôi dạy con rất khác biệt.

Một người nổi tiếng với quan điểm “nuôi nghèo có chọn lọc”, hạn chế việc thừa kế khối tài sản khổng lồ; người còn lại đặc biệt nghiêm khắc với công nghệ ngay trong chính gia đình mình.

Tuy nhiên, đằng sau những khác biệt ấy là một điểm chung đáng chú ý: Cả hai đều không muốn con cái xem sự giàu có là điều hiển nhiên.

Bill Gates và triết lý “nuôi con nghèo có chọn lọc”

Ở tuổi 70, Bill Gates vẫn nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới. Nhà đồng sáng lập Microsoft sở hữu khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD, lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của không ít quốc gia nhỏ.

Dù không còn trực tiếp điều hành Microsoft, ông vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư và hoạt động thiện nguyện toàn cầu.

Bill Gates có 3 người con với người vợ cũ Melinda French Gates, gồm Jennifer Gates, Rory Gates và Phoebe Gates. Tuy nhiên, khác với hình dung của nhiều người về những gia đình tỷ phú, ông nhiều lần khẳng định sẽ không để lại phần lớn tài sản cho các con.

Theo Bill Gates, việc trao cho con quá nhiều tiền có thể vô tình hạn chế động lực phấn đấu và khả năng tự lập. Ông cho rằng điều quan trọng nhất cha mẹ có thể dành cho con không phải là tài sản, mà là nền giáo dục tốt, cơ hội phát triển và khả năng tự tạo dựng thành công bằng chính năng lực của bản thân.

Quan điểm này gắn liền với các hoạt động thiện nguyện mà Bill Gates theo đuổi suốt nhiều năm qua. Sau khi rời vai trò điều hành Microsoft, ông dành phần lớn thời gian cho công tác từ thiện thông qua quỹ do mình sáng lập. Hàng chục tỷ USD đã được đầu tư vào các chương trình chống đói nghèo, phòng chống dịch bệnh, cải thiện giáo dục và nâng cao chất lượng y tế tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh quyết định không để lại phần lớn tài sản cho con, Bill Gates còn được biết đến với phương pháp giáo dục được nhiều người gọi là “nuôi nghèo có chọn lọc”. Ông không khuyến khích con sống xa hoa, hạn chế việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội từ quá sớm, đồng thời đặt ra những nguyên tắc rõ ràng trong sinh hoạt gia đình.

Tuy nhiên, tỷ phú Mỹ lại rất sẵn sàng đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu và những đam mê chính đáng của các con.

Jennifer Gates: Con gái tỷ phú chọn con đường y khoa

Trong 3 người con của Bill Gates, Jennifer Gates là người được công chúng biết đến nhiều nhất. Sinh năm 1996, Jennifer không lựa chọn con đường kinh doanh hay công nghệ giống cha. Thay vào đó, cô theo đuổi lĩnh vực y khoa. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sinh học tại Đại học Stanford, Jennifer tiếp tục học ngành y với mục tiêu trở thành bác sĩ.

Ngoài học tập, Jennifer còn có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn cưỡi ngựa. Cô từng tham gia nhiều giải đấu chuyên nghiệp tại Mỹ và được đánh giá là một vận động viên có năng lực trong bộ môn này.

Năm 2021, Jennifer kết hôn với Nayel Nassar, vận động viên cưỡi ngựa người Ai Cập từng tham dự Thế vận hội Olympic. Hôn lễ diễn ra tại trang trại ngựa của gia đình ở bang New York và thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế.

Đến năm 2023, Jennifer và chồng chào đón con gái đầu lòng, giúp Bill Gates lần đầu tiên trở thành ông ngoại.

Dù xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất thế giới, Jennifer vẫn xây dựng hình ảnh kín tiếng, tập trung vào nghề nghiệp và cuộc sống gia đình thay vì tham gia điều hành các hoạt động kinh doanh của cha.

Steve Jobs: Người tạo ra iPhone nhưng hạn chế con dùng công nghệ

Nếu Bill Gates nổi tiếng với quan điểm hạn chế thừa kế tài sản, Steve Jobs lại được nhớ đến bởi cách tiếp cận đặc biệt đối với công nghệ trong gia đình.

Trước khi qua đời vào năm 2011 ở tuổi 56, nhà đồng sáng lập Apple sở hữu khối tài sản khoảng 10,2 tỷ USD. Điều thú vị là phần lớn tài sản của ông không đến trực tiếp từ Apple mà đến từ khoản đầu tư vào Pixar, hãng phim hoạt hình nổi tiếng mà ông mua lại năm 1986 và sau đó bán cho Disney trong thương vụ trị giá hàng tỷ USD.

Sau khi Steve Jobs qua đời, phần lớn tài sản được chuyển cho vợ ông là Laurene Powell Jobs quản lý. Hiện, bà vẫn nằm trong nhóm những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ.

Steve Jobs có 4 người con gồm Lisa Brennan-Jobs, Reed Jobs, Erin Jobs và Eve Jobs. Dù là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới, ông luôn cố gắng giúp các con có tuổi thơ tương đối bình thường và tránh xa sự chú ý quá mức của truyền thông.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là người góp phần tạo nên cuộc cách mạng điện thoại thông minh lại khá nghiêm khắc với việc sử dụng thiết bị công nghệ trong gia đình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Steve Jobs từng tiết lộ các con bị giới hạn thời gian sử dụng iPad, iPhone và những thiết bị điện tử khác.

Thay vì dành hàng giờ trước màn hình, các thành viên trong gia đình thường cùng nhau ăn tối, đọc sách và thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau. Theo Jobs, công nghệ là công cụ hữu ích nhưng không nên thay thế những tương tác trực tiếp giữa con người với con người.

Con gái út của Steve Jobs theo đuổi con đường người mẫu

Bên cạnh việc kiểm soát thời gian sử dụng công nghệ, Steve Jobs cũng đặc biệt coi trọng tính tự lập. Ông không muốn các con lớn lên với suy nghĩ rằng thành công đã được đảm bảo nhờ danh tiếng và tài sản của gia đình.

Những người thân cận với Steve Jobs cho biết ông luôn khuyến khích các con khám phá sở thích riêng, phát triển tư duy độc lập và tự tìm con đường phù hợp với bản thân. Thay vì áp đặt định hướng nghề nghiệp, nhà sáng lập Apple để các con tự lựa chọn tương lai của mình.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Eve Jobs, con gái út của ông. Thay vì bước vào lĩnh vực công nghệ, Eve theo đuổi sự nghiệp người mẫu và nhanh chóng tạo được dấu ấn trong làng thời trang quốc tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trong giới cưỡi ngựa chuyên nghiệp, tương tự Jennifer Gates.

Nhiều năm sau khi Steve Jobs qua đời, triết lý nuôi dạy con của ông vẫn thường được nhắc đến như một nghịch lý thú vị của Thung lũng Silicon: Người tạo ra những sản phẩm công nghệ làm thay đổi thế giới lại là một trong những phụ huynh thận trọng nhất khi cho con tiếp xúc với công nghệ.

Điểm chung trong hành trình nuôi dạy con của hai tỷ phú

Dù có những cách tiếp cận khác nhau, Bill Gates và Steve Jobs đều chia sẻ một quan điểm cốt lõi. Chính là con cái không nên xem sự giàu có từ cha mẹ là quyền đương nhiên được hưởng.

Bill Gates chọn cách hạn chế thừa kế và tập trung đầu tư vào giáo dục. Steve Jobs đề cao trải nghiệm thực tế, các giá trị gia đình và sự phát triển cá nhân. Cả hai đều hướng con đến tinh thần tự lập, khả năng theo đuổi đam mê và ý thức chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

Ngày nay, cô con gái cả của Bill Gates - Jennifer Gates - đang xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực y khoa, còn Eve Jobs - con gái út của Steve Jobs - từng bước khẳng định tên tuổi trong ngành thời trang quốc tế. Dù đi theo những con đường khác nhau, họ đều cho thấy nỗ lực tạo dựng bản sắc riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng “con của tỷ phú”.

Câu chuyện của Bill Gates và Steve Jobs một lần nữa cho thấy, ngay cả trong nhiều gia đình giàu có bậc nhất thế giới, di sản quan trọng nhất mà cha mẹ muốn trao lại cho con đôi khi không phải những khoản thừa kế khổng lồ. Thay vào đó, chính là năng lực tự đứng vững, tinh thần độc lập và khả năng tạo dựng giá trị bằng chính sức mình.