Trong lịch sử công nghệ hiện đại, Steve Jobs được xem là một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Phía sau hào quang của tỷ phú công nghệ là câu chuyện gia đình gây chú ý, đặc biệt là cuộc đời trái ngược của 2 cô con gái nổi tiếng nhất: Lisa Brennan-Jobs và Eve Jobs. Một người trải qua tuổi thơ thiếu thốn.

Người còn lại lớn lên trong nhung lụa, trở thành biểu tượng của thế hệ “ái nữ tỷ phú công nghệ” mới.

Steve Jobs và khối tài sản tỷ USD

Steve Jobs sinh năm 1955 tại San Francisco (Mỹ), là đồng sáng lập Apple cùng Steve Wozniak. Ông được xem là người đặt nền móng cho cuộc cách mạng công nghệ hiện đại với hàng loạt sản phẩm mang tính thay đổi thế giới như Macintosh, iPod, iPhone và iPad.

Tỷ phú công nghệ Steve Jobs (Ảnh: People).

Không chỉ nổi tiếng vì tài năng sáng tạo, Steve Jobs còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo nhiều ước tính tài chính quốc tế, vào thời điểm qua đời năm 2011, ông có tài sản khoảng 10-11 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phiếu Disney sau thương vụ bán hãng phim Pixar.

Dù được xem là giàu có bậc nhất Thung lũng Silicon, Steve Jobs lại có đời sống cá nhân kín tiếng và cách nuôi dạy con khá nghiêm khắc. Ông từng hạn chế các con sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, đề cao việc trò chuyện trực tiếp trong gia đình và khuyến khích con xây dựng cuộc sống độc lập.

Steve Jobs có 4 người con, gồm 1 con gái với bạn gái cũ Chrisann Brennan và 3 người con với vợ là Laurene Powell Jobs. Trong đó, Lisa Brennan-Jobs và Eve Jobs là 2 cái tên được công chúng chú ý nhất vì cuộc đời và hành trình trưởng thành quá khác biệt.

Lisa Brennan-Jobs - tuổi thơ đầy tổn thương của con gái đầu lòng

Lisa Brennan-Jobs chào đời vào năm 1978, khi Steve Jobs mới 23 tuổi và Apple vẫn còn ở giai đoạn khởi nghiệp. Theo hồi ký Small Fry do chính Lisa xuất bản năm 2018, tuổi thơ của cô gắn liền với sự thiếu thốn và cảm giác bị bỏ rơi.

Lisa Brennan-Jobs và mẹ ruột (Ảnh: News).

Steve Jobs từng phủ nhận mình là cha của Lisa, thậm chí khai trước tòa rằng bản thân “vô sinh và không có khả năng có con”. Chỉ sau khi xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống, tòa án mới yêu cầu ông chu cấp cho con gái tới khi tròn 18 tuổi.

Trong khi Steve Jobs dần trở thành triệu phú công nghệ, Lisa lại lớn lên cùng mẹ trong cảnh khó khăn. Mẹ cô phải làm nhiều công việc tay chân như dọn dẹp, giữ trẻ và làm thuê để kiếm sống. Lisa từng kể rằng hai mẹ con liên tục chuyển nhà vì không đủ tiền thuê ổn định.

Dù sau này Steve Jobs chấp nhận con gái và mối quan hệ hai cha con phần nào được cải thiện, những tổn thương tuổi thơ vẫn để lại dấu ấn sâu sắc với Lisa. Trong hồi ký của mình, cô mô tả cha là người vừa thiên tài, vừa lạnh lùng, khó đoán và có phần khắc nghiệt trong đời sống gia đình.

Tuy nhiên, chính trải nghiệm nhiều biến động lại giúp Lisa hình thành cá tính độc lập. Cô theo học tại Đại học Harvard, sau đó theo đuổi con đường viết lách. Các bài viết của Lisa từng xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue hay The Oprah Magazine.

Lisa Brennan-Jobs hiện tại theo đuổi công việc viết lách (Ảnh: IG).

Cuốn hồi ký Small Fry của cô từng gây chấn động truyền thông Mỹ vì hé lộ góc khuất trong cuộc sống gia đình của Steve Jobs.

Dù gây tranh cãi, tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao bởi lối viết tinh tế, chân thực và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, một số thành viên trong gia đình Steve Jobs lại không đồng tình với cách Lisa khắc họa cha mình.

Vợ của Jobs - bà Laurene Powell Jobs - chia sẻ trên The New York Times: "Steve yêu thương Lisa và luôn day dứt vì không thể là một người cha tốt trong tuổi thơ của cô ấy. Việc Lisa về sống cùng cả gia đình trong những ngày cuối đời của Steve đã là niềm an ủi lớn với ông và tất cả chúng tôi đều biết ơn vì những năm tháng cả gia đình được ở bên nhau”.

Eve Jobs - ái nữ lớn lên trong nhung lụa

Trái ngược hoàn toàn với chị gái, Eve Jobs (SN 1998) trưởng thành trong giai đoạn Steve Jobs đã trở thành biểu tượng công nghệ toàn cầu. Cô lớn lên trong môi trường giàu có và được hưởng nền giáo dục hàng đầu nước Mỹ.

Eve Jobs - cô út xinh đẹp của Steve Jobs (Ảnh: IG).

Eve là con gái út của Steve Jobs và Laurene Powell Jobs. Từ nhỏ, cô đã được biết đến với vẻ ngoài nổi bật, tính cách cá tính và niềm đam mê mãnh liệt với môn cưỡi ngựa nghệ thuật - bộ môn thể thao gắn liền với giới siêu giàu phương Tây.

Năm 2019, Eve từng lọt danh sách những tay đua ngựa dưới 25 tuổi xuất sắc thế giới. Cô tham gia nhiều giải đấu lớn tại Mỹ và được đánh giá là vận động viên triển vọng trong giới cưỡi ngựa quý tộc.

Không chỉ hoạt động thể thao, Eve Jobs còn nhanh chóng bước chân vào làng thời trang. Sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford - ngôi trường gắn liền với tên tuổi cha mình, cô bắt đầu xây dựng hình ảnh như một biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Năm 2021, Eve chính thức trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) cho thương hiệu Coperni. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng gây chú ý với truyền thông quốc tế nhờ vẻ đẹp thanh lịch, thần thái sang trọng và xuất thân đặc biệt.

Eve Jobs theo đuổi công việc người mẫu thời trang và cuộc sống hạnh phúc (Ảnh: IG).

Sau đó, Eve tiếp tục hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp và xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng. Với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, cô được xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ “con nhà tỷ phú công nghệ” hiện đại: giàu có, học thức cao và xây dựng hình ảnh độc lập.

Dù vậy, mẹ cô - bà Laurene Powell Jobs - từng tuyên bố sẽ không để lại toàn bộ khối tài sản hàng chục tỷ USD cho các con theo kiểu “cha truyền con nối”. Theo bà, con cái cần tự tạo dựng cuộc sống riêng thay vì phụ thuộc vào tài sản gia đình.

Tính đến giữa năm 2025, giá trị tài sản ròng của Eve được ước tính vào khoảng 500.000 đến 1 triệu USD đến từ các hợp đồng người mẫu, giải thưởng cưỡi ngựa và thu nhập từ mạng xã hội.

Tháng 7/2025, Eve Jobs kết hôn với vận động viên đua ngựa vô địch Olympic Harry Charles. Đám cưới xa hoa diễn ra tại Anh, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng.

Hai số phận trái ngược dưới cái bóng Steve Jobs

Dù cùng mang dòng máu của Steve Jobs, Lisa Brennan-Jobs và Eve Jobs lại trưởng thành trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Lisa lớn lên giữa những khó khăn và phải tự tìm cách chữa lành tổn thương tuổi thơ. Trong khi đó, Eve được nuôi dưỡng trong môi trường giàu có, ổn định và trở thành biểu tượng của giới thượng lưu trẻ tuổi Mỹ.

Cả hai đều chọn con đường riêng thay vì nối nghiệp công nghệ của cha. Họ đều cố gắng xây dựng danh tiếng bằng năng lực cá nhân thay vì chỉ sống dưới cái bóng của Steve Jobs.