Maye Musk được biết đến là biểu tượng của nghị lực sống, sự độc lập và tinh thần không ngừng vươn lên. Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn đều đặn xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, trang bìa của nhiều tạp chí danh tiếng.

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh một siêu mẫu tóc bạc đầy khí chất là hành trình kéo dài hàng chục năm với vô vàn biến cố, những tháng ngày nghèo khó và quãng thời gian một mình nuôi 3 con nhỏ trong cảnh gần như trắng tay.

Maye Musk là mẹ của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Vogue).

Với công chúng quốc tế, Maye Musk là người mẫu kỳ cựu, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng và tác giả nhiều cuốn sách về sức khỏe. Nhưng với chính bà, thành tựu lớn nhất cuộc đời không phải danh tiếng hay tiền bạc mà là việc nuôi dạy 3 người con trưởng thành, sống độc lập và thành công theo cách riêng.

Ba người con của bà gồm tỷ phú Elon Musk, doanh nhân Kimbal Musk và đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Tosca Musk. Trong đó, Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới, nổi tiếng với hàng loạt dự án công nghệ như Tesla, SpaceX, Neuralink hay xAI.

Dù vậy, Maye Musk chưa bao giờ xem sự giàu có là thước đo duy nhất của thành công. Điều bà luôn nhấn mạnh là tinh thần lao động, sự tự lập và thái độ sống tích cực.

Tuổi thơ phiêu lưu và tinh thần không sợ thử thách

Maye Musk sinh năm 1948 tại Canada nhưng lớn lên ở Nam Phi sau khi gia đình chuyển đến đây sinh sống.

Bà từng nhiều lần chia sẻ rằng tuổi thơ của mình khác biệt so với nhiều người khi gắn liền với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm cùng cha mẹ.

Maye Musk rời khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, làm mẹ đơn thân và nuôi dạy 3 người con thành tài (Ảnh: News).

Cha mẹ của Maye thường lái máy bay cá nhân đi khám phá nhiều vùng đất mới. Khi bà 14 tuổi, cả gia đình từng băng qua sa mạc Kalahari để tìm kiếm “thành phố đã mất” theo truyền thuyết. Những trải nghiệm đó giúp Maye hình thành tính cách độc lập, dũng cảm và luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Năm 15 tuổi, Maye bắt đầu làm người mẫu. Với gương mặt sắc sảo cùng thần thái nổi bật, bà nhanh chóng thu hút sự chú ý và từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Nam Phi.

Trong giai đoạn tuổi trẻ đầy triển vọng ấy, Maye gặp kỹ sư Errol Musk. Bà kết hôn năm 21 tuổi và dành nhiều năm tiếp theo để chăm sóc gia đình, sinh 3 người con trong vòng một thập kỷ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Sau 10 năm chung sống, Maye quyết định ly hôn và bắt đầu cuộc sống mới với vô vàn khó khăn phía trước.

15 năm chật vật của người mẹ đơn thân

Năm 31 tuổi, Maye Musk đưa 3 con rời Nam Phi đến Toronto (Canada) để bắt đầu lại từ đầu. Khi đó, bà gần như không có tài sản trong tay.

Bà Maye Musk bên 3 người con thành đạt, trong đó có tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Elle).

Quãng thời gian đầu ở Canada được Maye mô tả là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Để nuôi con, bà phải làm nhiều công việc cùng lúc, từ nhân viên tạp hóa, giặt là đến giảng dạy tại trường dinh dưỡng và tiếp tục làm người mẫu bán thời gian.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà từng kể có thời điểm bản thân bật khóc chỉ vì các con làm đổ sữa. Đơn giản bởi khi đó bà không còn đủ tiền để mua thêm.

“Tôi phải vật lộn để kiếm sống và nuôi 3 đứa trẻ. Nghèo khó khiến bạn làm việc chăm chỉ hơn”, bà từng chia sẻ.

Trong suốt nhiều năm sau ly hôn, Maye Musk thường dùng từ “sống sót” để nhắc về giai đoạn này. Không chỉ áp lực tài chính, bà còn phải một mình gánh toàn bộ trách nhiệm chăm sóc và giáo dục các con.

Không có đàn ông trong nhà, Maye tự học sửa chữa đồ đạc, tự đóng đinh, sửa điện và xử lý mọi việc phát sinh trong gia đình. Bà muốn các con hiểu rằng không có hoàn cảnh nào đủ sức đánh gục con người nếu vẫn còn ý chí vươn lên.

Bà Maye Musk thời trẻ sở hữu ngoại hình cuốn hút (Ảnh: HB).

Điều đặc biệt, dù cuộc sống khó khăn, bà chưa bao giờ để các con cảm thấy mình là nạn nhân của nghèo khó. Thay vào đó, Maye dạy các con phải biết lao động, biết tự chịu trách nhiệm và luôn tìm giải pháp thay vì than phiền.

Triết lý dạy con tạo nên 3 người con thành đạt

Maye Musk có cách nuôi dạy con khá khác biệt. Bà không ép con học theo khuôn mẫu, không kiểm tra bài tập hay bắt con phải ngồi hàng giờ bên bàn học. Theo bà, điều quan trọng nhất là giúp trẻ hình thành tính tự lập và biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Maye cho biết bà chỉ cố gắng dạy các con những điều cơ bản, chính là biết chăm sóc bản thân, sống tử tế, lịch sự và có lòng cảm thông với người khác.

Bà cũng không can thiệp quá sâu vào sở thích cá nhân của con. Theo Maye, Elon Musk từ nhỏ đã rất ham đọc sách và đặc biệt yêu thích khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, ông chỉ tập trung học những môn mình yêu thích thay vì cố gắng đều ở tất cả lĩnh vực.

Vẻ ngoài trẻ trung và lối sống tích cực ở tuổi U80 của bà Maye Musk truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ (Ảnh: IG).

Maye không trách mắng hay gây áp lực thành tích. Bà tin rằng trẻ em cần được tự do khám phá khả năng của bản thân. “Hãy để trẻ đủ can đảm khám phá cuộc sống của chúng”, đó là triết lý làm mẹ bà luôn theo đuổi.

Dù bận rộn mưu sinh, Maye vẫn luôn đồng hành cùng các con trong những bước đi đầu đời. Bà từng giúp cậu con trai Elon Musk tìm được công việc đầu tiên tại Microsoft, hỗ trợ Kimbal kiếm việc làm bán thời gian và luôn động viên Tosca theo đuổi nghệ thuật.

Theo Maye, cha mẹ chính là tấm gương lớn nhất với con cái. Bà tin không có bài học nào hiệu quả hơn việc cha mẹ sống chăm chỉ, tích cực và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Thành công rực rỡ ở tuổi ngoài 60

Nếu nhiều người xem tuổi già là thời điểm nghỉ ngơi thì Maye Musk lại nhận định đó là giai đoạn sự nghiệp thăng hoa nhất.

Sau tuổi 60, bà bất ngờ trở thành gương mặt nổi bật trong làng thời trang quốc tế nhờ quyết định để tóc bạc tự nhiên thay vì nhuộm màu như trước. Hình ảnh người phụ nữ tóc trắng với thần thái tự tin nhanh chóng tạo dấu ấn riêng biệt.

Bà Maye Musk là người mẫu hiếm hoi ở tuổi ngoài 70 vẫn được yêu mến và làm việc tích cực (Ảnh: People).

Năm 2015, bà được mời trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York ở Mỹ. Một năm sau, Maye ký hợp đồng với IMG Models - công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới.

Cũng trong năm 2016, bà gây chú ý khi sánh bước cùng Elon Musk tại sự kiện thời trang đình đám nước Mỹ Met Gala. Hình ảnh người mẹ ngoài 70 tuổi tự tin xuất hiện giữa dàn sao quốc tế khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đến năm 69 tuổi, Maye tiếp tục tạo nên dấu mốc mới khi trở thành gương mặt đại diện lớn tuổi nhất trong lịch sử thương hiệu mỹ phẩm CoverGirl.

Không chỉ hoạt động thời trang, bà còn là chuyên gia dinh dưỡng sở hữu 2 bằng thạc sĩ liên quan đến lĩnh vực này. Maye thường xuyên chia sẻ kiến thức về ăn uống lành mạnh, sức khỏe và lối sống tích cực trên mạng xã hội.

Điều khiến công chúng yêu mến Maye Musk không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở năng lượng sống tích cực. Bà luôn xuất hiện với sự tự tin, tinh thần lạc quan và khẳng định rằng tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn.

“Tôi muốn phụ nữ hiểu rằng họ vẫn có thể làm việc, tự tin và hạnh phúc ở bất kỳ độ tuổi nào”, bà từng chia sẻ.

Biểu tượng của nghị lực và sự tái sinh

Phong cách cá tính của Maye Musk ở tuổi U80 (Ảnh: HB).

Ở tuổi ngoài 70, khi các con đều đã thành đạt và nổi tiếng toàn cầu, Maye Musk vẫn tiếp tục làm việc, viết sách, tham gia các chiến dịch thời trang và truyền cảm hứng cho phụ nữ trên khắp thế giới.

Điều khiến câu chuyện của bà trở nên đặc biệt không chỉ là thành công hiện tại mà là hành trình vượt qua nghịch cảnh bằng sự bền bỉ và ý chí mạnh mẽ.

Từ một người mẹ đơn thân từng khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con, Maye Musk đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian và tinh thần không đầu hàng số phận.

Cuộc đời Maye Musk cho thấy thành công không phụ thuộc vào tuổi tác hay hoàn cảnh xuất phát. Điều quan trọng nhất là khả năng đứng dậy sau biến cố, tiếp tục học hỏi và không ngừng tiến về phía trước.