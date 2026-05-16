Vợ chồng David Beckham chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD

Danh sách do tờ The Sunday Times công bố gồm 350 cá nhân và gia đình giàu nhất nước Anh, trong đó có 157 tỷ phú. Gia đình Beckham hiện nằm trong nhóm những nhân vật nổi bật nhất của giới thể thao và giải trí.

Theo The Times, vợ chồng Beckham hiện sở hữu khối tài sản hơn 1,5 tỷ USD (Ảnh: Getty).

Con số 1,5 tỷ USD tăng gấp đôi con số năm ngoái. Với thành tích này, David Beckham được xem là vận động viên người Anh đầu tiên sở hữu khối tài sản tỷ USD. Theo The Times, tài sản của vợ chồng Beckham tăng mạnh nhờ các khoản đầu tư trong lĩnh vực thể thao, bất động sản, thời trang và thương mại toàn cầu.

Trong đó, nguồn thu lớn nhất của David Beckham đến từ cổ phần tại Inter Miami CF - câu lạc bộ bóng đá anh đồng sáng lập tại Mỹ năm 2018. Đội bóng hiện được định giá hơn 1,2 tỷ USD, đặc biệt tăng trưởng mạnh kể từ khi Lionel Messi gia nhập.

Bên cạnh câu lạc bộ bóng đá, Beckham còn đầu tư vào các dự án bất động sản quanh khu vực sân vận động Inter Miami, giúp giá trị tài sản tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, thương hiệu thời trang Victoria Beckham ghi nhận doanh thu hơn 130 triệu USD trong năm qua. Dù từng có giai đoạn thua lỗ kéo dài, thương hiệu này hiện được đánh giá đã bước vào thời kỳ tăng trưởng ổn định.

Ngoài thời trang, Victoria Beckham còn mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc da với thương hiệu Victoria Beckham Beauty ra mắt năm 2019.

Từ biểu tượng bóng đá đến doanh nhân toàn cầu

David Beckham là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Anh. Anh từng thi đấu cho Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan và Paris Saint-Germain.

Victoria Beckham và David Bekham đã cùng nhau xây dựng "đế chế Beckham" thành công (Ảnh: Getty).

Theo Yahoo Finance, trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Beckham nhận mức lương khoảng 7-10 triệu USD mỗi năm khi khoác áo Manchester United và Real Madrid.

Khi chuyển sang LA Galaxy tại Mỹ, cựu danh thủ tiếp tục hưởng mức lương khoảng 6,5 triệu USD/năm, kèm điều khoản chia sẻ doanh thu từ bán vé, tài trợ và nhượng quyền thương mại.

Tính đến thời điểm giải nghệ năm 2013, Beckham được cho là đã kiếm khoảng 800 triệu USD từ tiền lương thi đấu, hợp đồng quảng cáo và các thỏa thuận thương mại với nhiều thương hiệu toàn cầu như Adidas, Pepsi hay Armani.

Một trong những quyết định được xem là bước ngoặt tài chính của Beckham là quyền mua đội bóng mở rộng tại MLS với giá chỉ 25 triệu USD trong thời gian chơi cho LA Galaxy. Khoản đầu tư này sau đó trở thành nền móng cho Inter Miami CF.

Ngoài bóng đá, Beckham còn ký hàng loạt hợp đồng thương mại giá trị lớn, trong đó có thỏa thuận đại sứ du lịch với Qatar kéo dài 10 năm, trị giá ước tính từ 210-280 triệu USD.

Victoria Beckham và hành trình xây dựng thương hiệu riêng

Victoria Beckham cũng được xem là một doanh nhân thành công của làng giải trí Anh. Trước khi bước vào lĩnh vực thời trang, cô nổi tiếng toàn cầu với vai trò thành viên nhóm nhạc Spice Girls cùng biệt danh “Posh Spice”.

Từ vai trò một nữ ca sĩ và một cầu thủ bóng đá, vợ chồng Beckham hiện đều là các doanh nhân giàu có (Ảnh: People).

Chuyến lưu diễn The Return of the Spice Girls năm 2008 từng nằm trong nhóm lưu diễn có doanh thu cao nhất thế giới với hơn 100 triệu USD từ bán vé và các hoạt động thương mại.

Sau âm nhạc, Victoria tập trung xây dựng thương hiệu thời trang riêng ra mắt năm 2008. Dù nhiều năm hoạt động chưa có lãi, nhà thiết kế người Anh vẫn kiên trì phát triển thương hiệu cao cấp mang tên mình. Theo Celebrity Net Worth, Victoria Beckham hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 550 triệu USD.

Ngoài thời trang và mỹ phẩm, cô còn tham gia sản xuất phim tài liệu, chương trình truyền hình thực tế và nhiều dự án truyền thông khác. Victoria cũng nổi tiếng với bộ sưu tập hơn 100 chiếc túi Hermès Birkin trị giá gần 2 triệu USD.

Cuộc hôn nhân tạo nên “đế chế Beckham”

David Beckham và Victoria gặp nhau lần đầu vào năm 1997 trong một bữa tiệc sau trận đấu của Manchester United. Khi ấy, Beckham vẫn là cầu thủ trẻ đang tìm chỗ đứng trong đội hình, còn Victoria đã là ngôi sao nổi tiếng cùng Spice Girls.

Đại gia đình Beckham là một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới (Ảnh: IG).

Sau hơn 25 năm kết hôn, họ có 4 người con và trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất thế giới giải trí - thể thao. Không chỉ duy trì cuộc hôn nhân bền vững giữa môi trường giải trí nhiều biến động, vợ chồng Beckham còn xây dựng thành công “thương hiệu gia đình” có giá trị toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Sports Illustrated năm 2003, Sir Alex Ferguson từng nhận xét rằng Beckham đã thay đổi đáng kể kể từ khi yêu Victoria.

“Sau khi tập luyện, cậu ấy luôn ở lại tập thêm. Cuộc sống của David thay đổi khi gặp Victoria. Cô ấy mang đến cho David một hình ảnh hoàn toàn khác”, cựu HLV Manchester United nói.

Nhiều chuyên gia truyền thông cho rằng, chính Victoria là người góp phần quan trọng biến Beckham từ một ngôi sao bóng đá thành biểu tượng thương mại toàn cầu.

Gần đây, gia đình Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện thông tin về mâu thuẫn giữa vợ chồng Beckham và con trai cả Brooklyn Beckham. Theo truyền thông quốc tế, Brooklyn được cho là muốn xây dựng cuộc sống riêng, tách khỏi hình ảnh “thương hiệu Beckham” vốn gắn với gia đình suốt nhiều năm qua.

Dù vậy, những lùm xùm đời tư dường như không ảnh hưởng đến sức hút và vị thế của gia đình nổi tiếng này. Sau hơn 2 thập kỷ nổi tiếng, David và Victoria Beckham không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn xây dựng thành công một trong những “đế chế” quyền lực nhất trong làng thể thao và giải trí thế giới.