Trung thu đặc biệt ở vùng lũ: Khi tiếng cười trẻ thơ lấn át dư âm thiên tai

Đó là món quà đặc biệt mà chương trình “Giao nắng, Chuyển yêu thương” do 247Express mang đến cho các em nhỏ vùng cao sau bão. Với mong muốn mang đến niềm vui cho các em học sinh, đoàn thiện nguyện đã mang đến cho các em một Trung thu trọn vẹn - dù đến muộn nhưng chan chứa yêu thương.

Ngôi trường được cải tạo và niềm vui trong lớp học mới

Điểm trường Thâm Mò - Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Xá, xã Đồng Đăng, Lạng Sơn với các dãy phòng học đã được xây dựng từ lâu nên xuống cấp, những ngày mưa vừa qua khiến nhiều phòng học bị ngấm nước, mái hiên hư hỏng, tường lớp bong tróc. Trong khuôn khổ chương trình, 247Express đã hỗ trợ sơn sửa, làm lại trần, cải tạo khu bếp và lắp mái hiên di động nhằm giúp trường trở nên an toàn, khang trang hơn cho học sinh.

Các em học sinh phá cỗ trong lớp học mới do chương trình “Giao nắng chuyển yêu thương” cải tạo (Ảnh: BTC).

“Nhìn các em ngồi học trong lớp mới, ánh mắt háo hức và vui tươi, chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Sau những ngày bão lũ, điều quan trọng nhất là các em có thể tiếp tục đến trường và yên tâm học tập”, đại diện chương trình chia sẻ.

Trung thu muộn nhưng trọn vẹn yêu thương

Không chỉ cải tạo cơ sở vật chất, đoàn còn tổ chức đêm Trung thu muộn đầy ắp tiếng cười. Trong vai chị Hằng, Hoa hậu Bảo Ngọc đã mang đến không khí rộn ràng với tiết mục văn nghệ, mâm cỗ Trung thu và những món quà nhỏ gồm sữa, đồ dùng học tập và đèn lồng rực rỡ.

Hoa hậu Bảo Ngọc làm Hằng Nga, vui Trung thu bên các em nhỏ (Ảnh: BTC).

“Con tưởng năm nay không còn được chơi Trung thu nữa…”, câu nói hồn nhiên của một học sinh khiến cả đoàn không khỏi xúc động. Bảo Ngọc chia sẻ: “Ngọc nghĩ Trung thu không chỉ là niềm vui, mà còn là một cách để các em cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm. Dù Trung thu đến muộn, nhưng chưa bao giờ là quá trễ để thắp lên nụ cười cho các em”.

Bên cạnh đó, chương trình cũng trao tặng trang phục để các em có thể tham gia đêm văn nghệ, xua tan phần nào không khí ảm đạm còn sót lại sau thiên tai.

“Giao nắng, chuyển yêu thương” - Hành trình gieo hy vọng

Tiếng cười hồn nhiên trong đêm Trung thu không chỉ là niềm vui của trẻ em, mà còn là động lực tinh thần cho người lớn - tiếp thêm năng lượng tích cực để cộng đồng vững vàng hơn sau mất mát.

Tiếng cười con trẻ vang lên như “liều thuốc chữa lành” sau những mất mát do lũ lụt (Ảnh: BTC).

Khi ánh đèn lồng dần tắt, những nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ bé. Dù Trung thu đến muộn, nhưng niềm vui thì đến kịp lúc. Hơn hết, hành trình “Giao nắng, Chuyển yêu thương” đã kịp mang lại thứ ánh sáng mà mọi người nơi đây cần nhất - ánh sáng của hy vọng và lòng nhân ái.

Mỗi chuyến xe Giao nắng được thực hiện không chỉ là giúp đỡ về mặt vật chất đến các em nhỏ tại các khu vực vùng cao, biên giới mà còn là sự động viên để các em thêm vững bước trên con đường học tập.

Đại diện 247Express khẳng định: “Chúng tôi tin những điều nhỏ bé trao đi sẽ là ngọn lửa thắp sáng tương lai các em. Sau bão giông, nắng sẽ lại về. Để các em hiểu rằng, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.