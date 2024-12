Vụ máy bay rơi làm 38 người chết: Ngồi ở đâu có tỷ lệ sống cao nhất?

Vị trí ghế ngồi có tỷ lệ sống sót cao trên máy bay

Vào sáng 25/12, một vụ tai nạn hàng không đã xảy ra gần sân bay Aktau, nằm trên bờ biển phía đông của Biển Caspi. Máy bay Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan AZAL, bay từ Baku đến Grozny, đã bị rơi gần thành phố Aktau ở Kazakhstan khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, máy bay chở 67 người, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do máy bay va chạm với chim, dẫn đến các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.

Khoảnh khắc máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan rơi từ trên cao và bốc cháy như cầu lửa (Ảnh cắt từ clip).

Trong cuộc họp báo với truyền thông địa phương, Phó Thủ tướng Azerbaijan Kanat Bozumbaev cho biết tổng số người bị thiệt mạng trong vụ máy bay Embraer 190 rơi là 38 người và 29 người may mắn sống sót kỳ diệu.

Đáng chú ý ở chỗ, đa phần những người sống sót đều ngồi ở khoang phía dưới của máy bay.

Theo lời kể của những hành khách thoát nạn, họ nhìn thấy ngọn lửa bao trùm ở phần đầu máy bay. Giữa cảnh hỗn loạn, tiếp viên hàng không liên tục thúc giục hành khách ngồi ở tư thế chống đỡ.

Sau đó, hành khách rơi vào trạng thái mất phương hướng tột độ, lao vút qua không trung rồi bao trùm xung quanh là mảnh vỡ. Phần đầu máy bay bị xóa sổ, cướp đi sinh mạng của 38 người. Chỉ còn phần đuôi máy bay là nơi trú ẩn cho những người đủ may mắn tránh được cú va chạm khốc liệt.

Vụ tai nạn hàng không này càng khiến nhiều người băn khoăn đặt ra câu hỏi, vậy liệu đâu là chỗ ngồi an toàn có tỷ lệ sống sót cao nhất khi máy bay gặp nạn?

Máy bay bị gãy đôi sau khi rơi ở Kazakhstan (Ảnh: Reuters).

Để trả lời câu hỏi này, rất nhiều các chuyên gia đã đưa ra những phân tích riêng với nhiều lý do khác nhau.

Theo đánh giá của bà Alison Duquette, phát ngôn viên từ Cục hàng không Liên bang Mỹ: "Tai nạn máy bay thường có nhiều loại, có thể do đụng độ, sự cố hạ cánh hay va chạm trên đường băng. Bởi vậy, không có ghế ngồi nào an toàn nhất".

Tuy vậy, căn cứ theo số liệu phân tích từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) với các vụ tai nạn hàng không dành cho máy bay thương mại từ năm 1971 cho thấy, có sự liên quan giữa tỷ lệ thương vong và sống sót với vị trí ghế ngồi. Hành khách ngồi gần đuôi máy bay chiếm gần 40% khả năng tồn tại so với những người ngồi phía trước.

Những chiếc ghế ở phía sau máy bay thường không được du khách ưa thích vì vài lý do. Một trong số đó là phải đợi rất lâu để xuống máy bay. Nhưng mạng lưới An toàn Hàng không phân tích từ 65 vụ rơi máy bay nhận thấy, đây là nơi an toàn nhất trong số hơn 50% vụ tai nạn, dựa trên tỷ lệ sống sót.

Cụ thể, những chỗ ngồi giữa máy bay có tỷ lệ tử vong cao nhất với 39% và 38% với các ghế phía trước. Ghế ngồi sau có tỷ lệ tử vong thấp hơn, vào khoảng 32%.

Đối với khu vực hàng ghế giữa cũng có nhiều nguy hiểm. Do các máy bay thương mại thường lưu trữ nhiên liệu hai bên cánh, nó dễ dàng bốc cháy hay phát nổ, làm giảm cơ hội sống sót của hành khách khi có sự cố xảy ra.

Trong nhiều vụ tai nạn máy bay thảm khốc, hành khách không còn cơ hội sống dù ngồi ở vị trí nào (Ảnh: Quora).

Bên cạnh đó, loại trường hợp khẩn cấp cũng sẽ quyết định khả năng sống sót. Nếu máy bay gặp tai nạn đâm vào sườn núi hay rơi xuống biển thì cơ hội sống của hành khách gần như bằng 0.

Đơn cử như thảm họa hàng không năm 1979 ở New Zealand. Chuyến bay TE901 của Air New Zealand đã đâm vào sườn núi Erebus thuộc Nam Cực, khiến toàn bộ 257 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Cần làm gì khi máy bay gặp sự cố?

Các chuyên gia đến từ Đại học Greenwich (Anh) đã nghiên cứu dựa trên 2.000 người may mắn sống sót từ 105 vụ tai nạn máy bay trên toàn cầu. Kết quả cho thấy, một phần ba nạn nhân thiệt mạng chủ yếu do ngạt khói và cháy.

Năm 1985, chiếc Boeing 737 bị cháy trên đường băng tại sân bay Manchester (Anh) khiến 55 hành khách tử vong. Sau sự cố này, tất cả các máy bay phải trải qua thử nghiệm về sơ tán hành khách, đảm bảo tất cả mọi người có thể thoát ra khỏi cabin trong vòng 90 giây với một nửa số cửa thoát hiểm.

Nhiều người nghĩ rằng lửa là nguyên nhân chính khiến tai nạn máy bay gây chết người. Thực tế, khói còn nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ cần hít phải khói trong giây lát cũng có thể khiến hành khách bất tỉnh thậm chí tử vong. Trong tình huống khẩn cấp, hành khách phải làm ướt khăn hoặc mảnh vải lót trên ghế máy bay để che mũi, miệng.

Khi sự cố xảy ra, hành khách cần lắng nghe chỉ dẫn từ tiếp viên (Ảnh: Daily).

Một trong những việc tối kỵ khi tai nạn xảy ra đó là cố gắng cầm theo tài sản. Nên nhớ, việc mang theo tư trang, đồ có giá trị sẽ làm bạn và người khác bị trễ khi thoát ra ngoài. Cần để hai tay không vướng bận mới gạt bỏ chướng ngại vật khi chạy hoặc che mũi miệng tránh bị ngạt.

Tuy nhiên trên thực tế, trong nhiều vụ tai nạn hàng không thảm khốc, phần lớn hành khách trên máy bay không còn cơ hội sống. Đó là lý do các chuyên gia khẳng định "không có chỗ ngồi nào an toàn tuyệt đối". Mọi kết quả nghiên cứu chỉ mang tính chất tương đối.