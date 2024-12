Sau 5 tháng đi phượt ít tắm gội, chàng trai "biến thành" ông lão 60 tuổi

Ngày 6/4, trên trang cá nhân của mình, Rich, một chàng trai sinh năm 1993 đến từ thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) thông báo sẽ đi bộ khoảng 3.300km tới Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Hành trình của Rich sẽ được anh chia sẻ trực tiếp trên kênh cá nhân.

Quãng đường đi rất dài nhưng đồ cá nhân của chàng trai chỉ có chút quần áo, thiết bị để livestream (phát trực tiếp) trên kênh cá nhân. Tất cả được chất lên một chiếc xe chuyên dùng để bán hàng rong.

Hình ảnh lúc Rich còn là một nhân viên trong xưởng may mặc ở quê nhà (Ảnh: MSN).

Khởi hành từ quê nhà, Rich cho biết anh sẽ trải nghiệm theo hình thức tiết kiệm chi phí tối đa. Thay vì thuê nhà nghỉ hay khách sạn, chàng trai Hồ Bắc sẽ tìm chỗ cắm trại ngủ qua đêm bên đường hoặc dựng lều nằm trong túi ngủ.

Những video được Rich chia sẻ cho thấy, anh nhiều lần gặp phải thời tiết khắc nghiệt như bão gió, mưa lớn. Tai nạn trên đường đi mà chàng trai phải đối diện cũng rất nhiều, từ việc xe bị trật bánh cho tới chạm trán với bầy sói hoang.

Suốt gần nửa năm ròng rã, Rich tiết lộ chỉ ngủ ở nhà nghỉ đúng 6 lần. Chính bởi vậy, anh cũng ít có cơ hội được tắm rửa. Về nhu cầu ăn uống, đa phần anh tự nấu nướng và chỉ hãn hữu mới đi ăn ngoài.

"Tôi luôn kiểm soát chi tiêu mỗi ngày không được vượt quá 25 tệ (87.000 đồng). Đến nay tổng chi phí cho hành trình không vượt quá 10.000 tệ - khoảng 35 triệu đồng", chàng trai sinh năm 1993 nói.

Điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi chính là khoảnh khắc anh chạm trán với bầy sói hoang. Đó là lúc về đêm, anh nhìn thấy mắt của con sói đang dõi theo mình. Thay vì hoảng sợ, anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh và nín thở đi qua nó như không có chuyện gì xảy ra. May mắn cuối cùng bầy sói không bám theo anh.

Sau nửa năm đi phượt, ngoại hình của chàng trai thay đổi hoàn toàn (Ảnh: News).

Cũng vì ít có cơ hội tắm rửa và chăm sóc cơ thể khiến ngoại hình của chàng trai 9X thay đổi đáng kể. Dầm dãi mưa nắng cả ngày khiến nước da của anh đen sạm, xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim.

Do đi bộ đường dài ở vùng cao suốt thời gian dài, Rich không được cắt tóc hay gội đầu nên quyết định nuôi tóc và để râu. Điều này càng khiến anh trông già dặn hơn so với tuổi thật. So với hình ảnh trẻ trung năng động trước kia, Rich như biến thành người khác.

"Nhiều người nói, đi phượt khiến tôi biến hình như ông già 60 tuổi. Ngoại hình của tôi cũng khác xưa nhiều và tóc tai xơ xác hơn. Tôi không mấy khi được vệ sinh cơ thể mà chỉ tranh thủ ghé vào nhà vệ sinh công cộng ở ven đường để rửa mặt", anh nói.

Ngày đầu, phiên phát sóng của anh trên trang cá nhân chỉ thu hút vài người xem, thì nay con số đã tăng lên nhiều lần. Không ít người vào xem vì tò mò với hành trình đặc biệt của chàng trai. Nhiều người thắc mắc không hiểu sao anh phải ngược đãi bản thân tới thế.

"Có rất nhiều cách để chinh phục Tây Tạng, nhưng anh chàng này như đang hành hạ chính mình", một tài khoản Weibo lên tiếng.

Ngày 18/12, khi đang đi bộ trên một con đường núi ở Tây Tạng, anh vô tình gặp được một người đồng hương cũng đến từ Hồ Bắc. Vì đã xem video của Rich nên người này sớm nhận ra anh và gửi tặng vài món đồ.

Rich dự kiến vẫn sẽ tiếp tục phượt khắp nơi bằng cách đi bộ (Ảnh: News).

Không lâu sau, anh cũng gặp được một người hâm mộ tốt bụng đến từ Lhasa. Khi biết chiếc lều cũ của Rich đã mất, người này đã bỏ tiền mua tặng anh chiếc mới.

Chuyến đi mang lại cho anh nhiều trải nghiệm. Anh cho biết bằng việc đi bộ đã giúp bản thân chữa lành nhiều vấn đề tâm lý, giúp tinh thần có nhiều suy nghĩ tích cực hơn trước.

Khi đặt chân tới Lhasa, điều đầu tiên anh nghĩ tới là đi tắm gội và cắt kiểu đầu mới. Sau đó, anh sẽ bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp với diện mạo mới để người xem cảm nhận được sự thay đổi của mình ra sao.

Trong video mới nhất vào ngày 22/12, Rich cho biết anh vẫn ở lại Tây Tạng để chinh phục các ngọn núi. Những hành trình tiếp theo, anh quyết định vẫn sẽ đi bộ.