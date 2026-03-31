Trung Quốc: Tủ lạnh nổ tung trong đêm vì món đồ quen thuộc

Góc bếp tan hoang vì đá khô

0h14 đêm 24/3, cả gia đình chị Ji ở Chiết Giang (Trung Quốc) đang say giấc thì bỗng bừng tỉnh bởi một tiếng nổ lớn. Tiếp cận khu vực bếp, chị Ji bàng hoàng khi thấy chiếc tủ lạnh bị nổ tung, cánh cửa văng xa, đồ ăn vương vãi khắp nơi, chai lọ bị vỡ, nhiều ngăn tủ bị bắn ra xa. Vụ nổ còn khiến trần nhà rung bần bật.

Nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ hộp đá khô trong tủ lạnh. Chị Ji cho biết, con trai 14 tuổi của chị vốn yêu thích khoa học từ nhỏ.

Do tò mò về đá khô, bé đã mua về để tìm hiểu, làm thí nghiệm và bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh, không ngờ lại gây ra sự cố nghiêm trọng. Sau vụ nổ, chiếc tủ lạnh trị giá hơn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) bị hư hỏng nặng.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, đại diện một đơn vị cứu hỏa cho biết, đá khô là carbon dioxide dạng rắn, có nhiệt độ khoảng -78,5 độ C, trong khi ngăn đông tủ lạnh chỉ đạt đến khoảng -18 độ C.

Khi đặt đá khô vào tủ lạnh, chất này vẫn tiếp tục thăng hoa. Sự thăng hoa của đá khô tạo ra một lượng lớn khí lớn. Nếu để trong môi trường kín như tủ lạnh, đá khô sẽ phát nổ.

Trong đời sống hàng ngày, đá khô thường được sử dụng để làm lạnh, bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, nếu sử dụng hoặc bảo quản không đúng cách, vật liệu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo lực lượng cứu hỏa, ngoài nguy cơ gây nổ trong không gian kín, việc sử dụng đá khô sai cách còn tiềm ẩn nguy cơ bỏng lạnh và ngạt thở. Nhiệt độ của đá khô cực thấp, tiếp xúc trực tiếp có thể gây tổn thương da. Ngoài ra, trong không gian kín, đá khô thăng hoa tạo ra lượng lớn khí CO2, có thể gây khó thở, thậm chí dẫn đến ngạt.

Do khi gặp nước, đá khô tạo ra lượng lớn hơi nước trắng giống như khói nên nhiều trẻ em thích dùng để chơi hoặc làm thí nghiệm. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa cảnh báo, đá khô không phải là đồ chơi và không nên xem nhẹ những nguy cơ tiềm ẩn.

Hướng dẫn sử dụng đá khô an toàn

Để tránh xảy ra sự cố, đại diện lực lượng cứu hỏa đưa ra khuyến cáo:

- Nếu trong nhà có đá khô, cần để ở nơi trẻ em không với tới và giải thích rõ mức độ nguy hiểm.

- Nên bảo quản hộp đựng chuyên dụng.

- Khi sử dụng, nên đeo găng tay chống lạnh hoặc dùng kẹp để gắp. Không mua quá nhiều đá khô; tuyệt đối không bảo quản trong các vật kín như lon, chai nước, cũng không để trong tủ lạnh.

- Không sử dụng đá khô trong không gian kín như ô tô, khoang tàu; khi vận chuyển cần tách biệt với khoang lái và đảm bảo thông gió.

- Khi nhận thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh có kèm đá khô, nên đặt đá khô ở nơi thoáng khí để tự thăng hoa.