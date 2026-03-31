Giám đốc ở Hà Nội "tán" vợ kém 12 tuổi bằng bánh rán, cưới sau 2 tháng

Trúng "tiếng sét ái tình" ngay lần gặp đầu tiên

Không giống như nhiều cặp đôi thường trải qua thời gian dài tìm hiểu, hẹn hò trước khi bước tới hôn nhân, cặp đôi Nguyễn Thành Nam (43 tuổi, giám đốc một công ty dược) và Nguyễn Việt Trinh (30 tuổi, nhà sáng tạo nội dung) ở Hà Nội lại có chuyện tình mà cả hai tự nhận là “trên cả sét đánh”.

Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng sau lần gặp đầu, họ đã quyết định về chung một nhà.

Việt Trinh chia sẻ, mối lương duyên của cô và chồng bắt đầu vào năm 2018. Khi ấy, Trinh vừa tốt nghiệp đại học và làm việc tại một ngân hàng. Trùng hợp, sếp của cô lại là em họ của anh Nam. Trong một lần đến công ty dược của anh để xử lý giấy tờ, cô gái trẻ đã khiến giám đốc hơn mình 12 tuổi xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh Nam ấn tượng với vợ từ lần gặp đầu tiên.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Việt Trinh kể: “Hôm đó, tôi xuống công ty theo chỉ đạo của sếp để làm việc và chỉ nghĩ là gặp gỡ bình thường. Tôi thấy anh khá chững chạc, nói chuyện lịch sự, hỏi han đúng mực”.

Cô gái không hề biết, cuộc gặp gỡ ngoài mục đích công việc còn là cái cớ mà sếp của mình “đẩy thuyền” cho người anh họ.

Với Nguyễn Thành Nam, gặp cô nhân viên ngân hàng mà em họ từng nhiều lần nhắc tới, anh như “trúng tiếng sét ái tình” bởi đối phương quá xinh đẹp, đôi mắt như biết cười. Không chần chừ, anh bắt đầu hành trình theo đuổi cô gái.

Chàng giám đốc chủ động nhắn tin quan tâm, đưa đón cô mỗi ngày. Anh tìm hiểu về sở thích, thói quen của cô. Biết Việt Trinh thích bánh rán, anh nhiều lần mua hàng chục chiếc gửi đến ngân hàng nơi cô làm việc để Trinh vừa có thể thưởng thức món khoái khẩu, vừa chia cho đồng nghiệp.

“Anh ấy thể hiện rõ tình cảm của mình nhưng không khiến tôi cảm thấy áp lực bởi luôn giữ chừng mực. Anh cũng là người hài hước nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên”, Trinh kể.

Dù vậy, khoảng cách 12 tuổi vẫn là điều khiến cô gái trẻ có phần băn khoăn. Cô cho rằng, đối phương nhiều tuổi, lại thành công, từng trải hơn nên anh sẽ có nhiều yêu cầu hoặc tiêu chuẩn, nhìn nhận mọi việc cũng khắt khe. Cô từng nghĩ đến việc “chạy trốn” khỏi sự theo đuổi của anh, nhất là khi gia đình biết chuyện và thể hiện sự không đồng tình.

Việt Trinh kể, mẹ cô biết con gái quen một người đàn ông sinh năm 1983 thì rất lo lắng. Mẹ khuyên cô nên lựa chọn bạn đời là những chàng trai trẻ trung, gần tuổi xung quanh.

Việt Trinh sở hữu nét đẹp trong trẻo khiến anh Nam say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai xảy ra khi anh Nam về ra mắt gia đình Việt Trinh trong một tình huống bất ngờ. Hôm ấy, anh đưa cô về nhà sau buổi đi chơi thì chạm mặt mẹ của Trinh. Bà chỉ hơn anh 10 tuổi, nếu trong mối quan hệ xã giao bên ngoài họ chỉ là chị - em.

“Anh Nam ban đầu hơi bối rối song vẫn vào nhà để trò chuyện cùng mẹ tôi. Sau buổi gặp đó, mẹ tôi thay đổi suy nghĩ, không còn phản đối gay gắt. Cũng từ đó, tôi có thêm niềm tin vào tình cảm của mình”, Trinh nhớ lại.

Gia đình của Thành Nam vô cùng bất ngờ khi con trai quen được người bạn gái xinh đẹp, trẻ trung. Bạn bè của anh khi xem ảnh Việt Trinh thì không tin, cho rằng anh tải ảnh một cô gái hay người mẫu trên mạng về để giới thiệu. Anh Nam sau đó đã tổ chức một buổi đi ăn để đưa bạn gái tới ra mắt.

Cú sốc kinh tế sau kết hôn và sự đồng hành của vợ đẹp

Chỉ 2 tháng sau lần đầu gặp gỡ, cặp đôi quyết định kết hôn. Nhìn lại thời điểm ấy, cô gái sinh năm 1996 thấy mình có phần liều lĩnh bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh. May mắn, sau 8 năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như những ngày đầu, cùng nhau trải qua nhiều biến cố, vun đắp gia đình.

Anh Nam cho hay, thời kỳ dịch Covid-19, công ty dược của anh gặp cú sốc lớn, nhiều giao dịch bị hủy bỏ, các loại thuốc và thực phẩm chức năng bị tồn kho, không thể tiêu thụ khiến anh thua lỗ nhiều tỷ đồng.

Anh và vợ buộc phải bán nhà, dọn tới một căn hộ nhỏ hơn để có tiền trang trải nợ nần. Sự đồng lòng và động viên của vợ trở thành điểm tựa để anh Nam từng bước gây dựng lại sự nghiệp, phục hồi công ty và thực hiện những bước chuyển đổi để thích nghi với tình hình mới.

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc của cặp đôi là sự sẻ chia.

Hiện tại, cặp đôi đã ổn định kinh tế và có với nhau ba cậu con trai kháu khỉnh. Suốt 8 năm qua, ngôi nhà của họ luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Như nhiều cặp đôi, họ cũng có những lúc giận hờn, mâu thuẫn nhưng sau đó lại hóa giải mọi hiểu lầm nhờ sự sẻ chia.

Việt Trinh kể, nhiều người thường nói rằng, khi yêu bạn trai chiều chuộng, còn cưới về sẽ khác. Nhưng với cô thì ngược lại, chồng yêu thương, quan tâm cô hơn nhiều so với lúc mới quen.

Ba thiên thần nhỏ đáng yêu của cặp đôi.

Trong suốt thời gian cô mang thai và sinh con, chồng luôn là người bên cạnh chăm sóc cô từng chút một. “Sáng anh dậy chuẩn bị mọi thứ, đưa các con đi học, tối về lại đón, tắm rửa, cho ăn. Tôi gần như không phải lo gì nhiều”, Trinh chia sẻ.

Nhờ chồng đảm nhận phần lớn việc chăm con, cô có thể theo đuổi đam mê sáng tạo nội dung và phát triển bản thân. Trên mạng xã hội, Việt Trinh được nhiều người biết đến với hình ảnh một bà mẹ trẻ trung dù đã 3 lần sinh nở. Nhiều người gọi cô là "Trinh lung linh" vì sự xinh đẹp, thường hỏi cô các kinh nghiệm nuôi dạy con, chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng hay cách ăn mặc cho thời trang, tự tin.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Việt Trinh cho biết, bản thân đã trưởng thành rất nhiều sau hôn nhân. Từ một cô gái vô tư, đôi khi còn thiếu chín chắn, cô học được cách chịu trách nhiệm và biết nghĩ cho gia đình.

Điều khiến cô tự hào nhất không phải là cuộc sống đủ đầy hay những hào nhoáng người ngoài nhìn thấy, mà là việc cả hai đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn mà vẫn nắm chặt tay nhau.

Ảnh: Nhân vật cung cấp