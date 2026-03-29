Nữ đại gia Trung Quốc cưới lần 6: Chồng trẻ kém 30 tuổi, nhận 190 tỷ đồng

Một nữ doanh nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Trung Quốc khiến mạng xã hội dậy sóng khi tuyên bố kết hôn với bạn trai kém 30 tuổi. Đồng thời người chồng mới sẽ được nhận của hồi môn lên tới 50 triệu tệ (khoảng 190 tỷ đồng).

Bà Vu bên người chồng thứ 6 (Ảnh: News).

Nhân vật gây chú ý là Vu Văn Hồng (55 tuổi), người được biết đến là bà trùm trong ngành thẩm mỹ y khoa.

Cô gái nghèo xây dựng đế chế làm đẹp

Vu Văn Hồng vốn sinh ra trong một gia đình khó khăn ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cha qua đời, từ năm 18 tuổi bà đã lăn lộn làm việc trong ngành làm đẹp để nuôi mẹ và em trai.

Nữ đại gia Vu Văn Hồng sinh ra trong gia đình khó khăn (Ảnh: Baike).

Khởi đầu là một kỹ thuật viên xăm chân mày, bà Vu dần mở được tiệm riêng trước khi thành lập tập đoàn Young Merry Real International tại Hong Kong vào năm 2004. Qua đó, bà từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh thẩm mỹ y khoa.

Đây là lĩnh vực tập trung vào các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, do bác sĩ thực hiện nhằm cải thiện ngoại hình và làn da.

Đến năm 2005, mạng lưới đối tác của công ty đã vượt 150 cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của bà cũng vướng nhiều tranh cãi.

Bà Vu thời còn là học viên đi học nghề (Ảnh: Baike).

Trong đó có liệu trình làm đẹp mang tên “Porcelain Doll” được mô tả là phương pháp lấy huyết thanh của chính khách hàng rồi tiêm lại vào da mặt để tái tạo làn da, hứa hẹn mang lại vẻ trắng mịn như sứ. Một liệu trình có thể có giá tới 15.000 tệ (khoảng 57 triệu đồng), dù hiệu quả và tính khoa học còn gây nghi ngờ.

Đời tư nhiều sóng gió

Trên mạng xã hội, bà Vu xây dựng hình ảnh phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự chủ tài chính, thu hút lượng lớn người theo dõi. Bà thường xuyên chia sẻ quan điểm “Phụ nữ phải kiếm tiền mới có hạnh phúc” hay “Đàn ông không đáng tin, chỉ tiền mình kiếm ra mới đáng tin”.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống tình cảm của nữ đại gia cũng gây chú ý khi bà được cho là đã trải qua 5 cuộc hôn nhân trước đó.

Bà Vu và người chồng thứ 6 kém 30 tuổi (Ảnh: Baike).

Bà từng hẹn hò với người mẫu quốc tịch Albania kém 20 tuổi trong suốt 10 năm. Họ có với nhau một người con chung.

Tuy nhiên mới đây, với tuyên bố kết hôn lần thứ 6 cùng nam thanh niên kém 30 tuổi, bà Vu lại tiếp tục trở thành chủ đề gây bàn tán. Chồng mới của nữ đại gia tên Nhậm Vũ Thần, sinh năm 2001. Anh từng là người mẫu tham gia các chiến dịch quảng bá của công ty bà Vu.

Một số nguồn tin cho rằng, cả hai quen biết và kết nối qua các buổi livestream trước đó. Bà Vu thường xuyên tặng quà và gửi tiền boa cho Nhậm Vũ Thần. Sau khi cả hai bắt đầu mối quan hệ chính thức, nam thanh niên nhận được nhiều món quà đắt tiền như siêu xe.

Chỉ trong 3 tháng, nữ doanh nhân ngành làm đẹp chi hơn 50 triệu tệ (hơn 190 tỷ đồng) cho chồng mới cưới, bao gồm sính lễ hàng chục triệu tệ, bất động sản ở nước ngoài và hàng loạt mặt hàng xa xỉ phẩm.

Khi được hỏi về khoảng cách 30 tuổi với người chồng thứ 6, nữ đại gia thẳng thắn chia sẻ quan điểm: "Phụ nữ cũng như đàn ông. Ai có năng lực thì có quyền chọn người trẻ hơn”.

Cùng với đó, tên tuổi của Nhậm Vũ Thần cũng được người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc quan tâm. Chỉ trong vòng 45 ngày, tài khoản Douyin của Vũ Thần tăng thêm 1,9 triệu người theo dõi, giá quảng cáo tăng từ 3.000 tệ (11,4 triệu đồng) tới 50.000 tệ (190 triệu đồng).

Anh được cho là đóng góp tới 27% doanh thu cho công ty của Vu Văn Hồng. Trong đó, một buổi livestream đạt doanh số 8 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng). Các chủ đề cặp đôi do anh xây dựng nhiều lần nằm trong Top tìm kiếm cao nhất.