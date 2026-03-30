Khoảnh khắc bố dặn con rể trong đám cưới con gái hút 3 triệu lượt xem

Dẫn con gái Hà Vy vào nơi tổ chức hôn lễ, ông Nguyễn Kim Quý (sống ở Hải Phòng) trao tận tay chú rể Nguyễn Sơn.

Trong khoảnh khắc xúc động, người đàn ông ngoài 50 tuổi gửi tới con rể những lời dặn dò: "Đây là con gái bố, bình rượu mơ của bố. Bố đã ngâm được lâu năm, nay bố chuyển giao cho con.

Con ngâm tiếp để làm sao vị thơm đượm, say nồng. Nếu không say nồng, con ngâm lại hoặc chuyển về cho bố ngâm. Con đừng lấy chân đá bình. Chúc hai con hạnh phúc. Bố yêu các con".

Đám cưới của Hà Vy và chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video ghi lại lời tâm sự mộc mạc mà giàu ý nghĩa của ông Quý gửi con rể lập tức nhận về nhiều lượt tương tác. Các ý kiến đều đánh giá đoạn phát biểu của bố cô dâu ngắn gọn, không cầu kỳ nhưng chứa đựng nhiều thông điệp đằng sau.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Vy (người Hải Phòng, sống ở Australia) xác nhận là cô dâu trong đoạn video đang gây sốt. Hình ảnh được ghi lại tại đám cưới của cô và chồng là Nguyễn Sơn diễn ra tại quê nhà cách đây không lâu.

Sau khi hôn lễ được tổ chức, cô gái không ngờ đoạn video được cộng đồng mạng quan tâm như vậy.

Khoảnh khắc bố dặn dò con rể xúc động hút gần 3 triệu lượt xem (Nguồn: Jayviafoto).

Trước đám cưới, Hà Vy hỏi bố: "Lúc bố dắt con lên sân khấu, bố muốn chia sẻ điều gì". Ông Quý đáp lại đơn giản: "Con muốn bố nói thì bố sẽ nói" rồi tự chuẩn bị đoạn phát biểu khiến nhiều người xúc động.

"Tôi bất ngờ trước lời căn dặn của bố với con rể. Mỗi khi nghe lại, chúng tôi cảm thấy thấm thía từng câu.

Đằng sau hình ảnh bình rượu mơ, bố muốn gửi gắm thông điệp, hôn nhân là một hành trình cần kiên nhẫn, yêu thương và gìn giữ. Dù có khó khăn, hãy cố gắng cùng nhau vượt qua", cô dâu quê Hải Phòng nói với phóng viên Dân trí.

Khoảnh khắc ông Quý dặn dò con rể trong đám cưới của con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lúc ông Quý kết thúc lời chia sẻ, ôm hai con vào lòng, Hà Vy và chồng không kìm nén được xúc động, nước mắt nghẹn ngào. Đằng sau thông điệp thú vị là tình cảm của người làm bố, câu chuyện về sự trưởng thành và cách gia đình gửi gắm niềm tin vào cuộc sống hôn nhân viên mãn phía trước.

Theo Hà Vy, ông Quý chia sẻ bằng cảm xúc thật, không tập dượt nhiều lần trước khi lên sân khấu.

"Nhiều người bình luận cho rằng bố tập luyện nhiều lần trước khi phát biểu là không chính xác. Bố chia sẻ bằng cảm xúc thật và tình yêu thương với con gái và con rể", cô gái tiết lộ.

Trước khi cô gái sang Australia du học rồi định cư, bố đẻ chưa bao giờ nhắc đến từ "bình rượu mơ". Ngày dạm ngõ cách đây 2 năm, lần đầu tiên, ông tâm sự với con rể: "Bình rượu mơ của bố mới ngâm được 20 năm nên có thể chưa ngấm. Con đem về ngâm tiếp, nếu không ngâm được thì con trả về cho bố chứ đừng đá bình rượu quý của bố".

Việc nhắc lại hình ảnh này một lần nữa trong đám cưới cho thấy, điều mong mỏi lớn nhất của người bố là chàng rể luôn trân trọng, nâng niu và bảo vệ vợ dù ở hoàn cảnh nào.

Trong mắt Hà Vy, bố là người vui tính, luôn mang lại niềm vui cho cả gia đình và đặc biệt yêu thương vợ con. Phía sau sự gần gũi, ấm áp ấy, ông vẫn nghiêm khắc, nhắc nhở mỗi khi các con mắc lỗi.

Được biết, bố cô dâu đang làm chủ một doanh nghiệp chuyên về đúc gang thép. Nhờ tính chất công việc thường xuyên làm việc với đối tác, ông Quý khéo léo trong ăn nói, hoạt ngôn và cởi mở với mọi người.

Cô dâu Hà Vy và chú rể Nguyễn Sơn có thời gian hẹn hò 4 năm trước khi cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi được thừa hưởng từ bố khả năng giao tiếp và sống chan hòa với mọi người. Bố là tấm gương về sự nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống", cô chia sẻ.

Được biết, Hà Vy và Nguyễn Sơn quen nhau tình cờ trong một cuộc đi chơi chung với bạn bè. Sau vài cuộc trò chuyện, họ kết bạn rồi tìm hiểu 2 tháng trước khi bắt đầu chính thức hẹn hò.

"Lúc hai đứa quen nhau, tôi chưa học xong cấp 3 ở Australia. Thỉnh thoảng, sau giờ tan làm, anh Sơn đến trường đón tôi. Sự quan tâm, chu đáo, hiền lành của anh đã chinh phục trái tim tôi", Hà Vy tâm sự.

Cặp đôi có thời gian hẹn hò 4 năm trước khi chính thức về chung một nhà. Suốt thời gian yêu là quãng thời gian êm đềm, không sóng gió. Sự thấu hiểu và sẻ chia là nền tảng để mối quan hệ tình cảm luôn mặn nồng.

Cô dâu Hà Vy xem những lời dặn dò của bố là động lực cho vợ chồng giữ gìn hạnh phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đám cưới được tổ chức ở Hải Phòng với 400 khách mời. Hà Vy và chồng về Việt Nam trước 2 tuần để may váy cưới, chuẩn bị các công đoạn khác.

"Đám cưới không quá hoành tráng nhưng ấm áp với sự tham gia của gia đình, bạn bè hai bên. Chúng tôi dự định sẽ sống lâu dài ở Australia. Hai đứa cố gắng vun vén cho tổ ấm nhỏ, giữ gìn hạnh phúc như bố căn dặn", cô dâu trải lòng.