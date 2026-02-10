5 vật dụng tuyệt đối không để gần máy sưởi, tránh họa cháy nhà

Theo Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA), gần một nửa số vụ hỏa hoạn liên quan đến thiết bị sưởi xảy ra trong cao điểm mùa đông, từ tháng 12 đến tháng 2.

Tại Việt Nam, thời điểm này cũng là lúc máy sưởi, đèn sưởi được sử dụng liên tục trong không gian kín, đặc biệt ở các căn hộ chung cư.

Tin vui là để phòng tránh rủi ro, bạn không cần đầu tư hệ thống phòng cháy phức tạp hay đắt đỏ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen sắp xếp đồ đạc, nguy cơ cháy nổ đã có thể giảm đi đáng kể.

Khi thời tiết trở lạnh, máy sưởi và lò sưởi được sử dụng thường xuyên hơn, đồng nghĩa với nguy cơ hỏa hoạn cũng tăng theo (Ảnh: Getty).

Dưới đây là 5 loại vật dụng tuyệt đối không nên đặt gần máy sưởi trong những ngày rét đậm.

Nội thất kích thước lớn

Trong những căn nhà có diện tích khiêm tốn, nhiều người thường kê sofa, giường ngủ hay tủ gỗ sát máy sưởi để tiết kiệm không gian và tận dụng hơi ấm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất.

Nhiệt tỏa ra liên tục từ máy sưởi dầu hay quạt sưởi có thể làm nóng dần các vật liệu như vải nỉ, da công nghiệp, mút xốp hoặc khung gỗ. Dù không bốc cháy ngay lập tức, việc tiếp xúc nhiệt trong thời gian dài có thể khiến nội thất bị khô, biến dạng, thậm chí tích nhiệt âm ỉ và bùng cháy bất ngờ. Các chuyên gia khuyến nghị nên giữ khoảng cách tối thiểu khoảng 1 mét giữa máy sưởi và các món đồ nội thất lớn.

Các loại bình xịt nén khí

Chai xịt phòng, keo xịt tóc, bình xịt tẩy rửa hay thuốc diệt côn trùng thường bị bỏ quên trên bàn hoặc kệ gần máy sưởi vì sự tiện tay. Thực tế, đây lại là những vật dụng cực kỳ nguy hiểm khi gặp nhiệt độ cao.

Hầu hết bình xịt đều chứa khí nén và hóa chất dễ cháy. Khi bị nung nóng, áp suất bên trong tăng nhanh, khiến bình có thể phát nổ như một quả bom mini. Không chỉ gây cháy, các mảnh vỡ còn có thể văng ra gây thương tích nghiêm trọng. Cách an toàn nhất là cất các loại bình xịt này vào tủ kín, khô ráo và cách xa hoàn toàn nguồn nhiệt.

Rèm cửa và vật liệu che chắn

Nhiều gia đình đặt máy sưởi gần cửa sổ hoặc cửa ban công để hạn chế gió lạnh. Tuy nhiên, những tấm rèm mềm mại xung quanh lại vô tình trở thành mối nguy lớn.

Rèm vải, màn tuyn hay mành tre rất dễ bắt lửa hoặc nóng chảy khi ở gần nguồn nhiệt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ làm tà rèm bay chạm vào quạt sưởi, nguy cơ cháy có thể xảy ra trong tích tắc. Nếu buộc phải đặt máy sưởi gần cửa, hãy buộc gọn rèm lên cao, sử dụng rèm ngắn hoặc đảm bảo rèm luôn cách xa thiết bị sưởi.

Giấy tờ, sách báo và đồ trang trí

Cảm giác ngồi đọc sách bên cạnh máy sưởi trong ngày đông lạnh nghe có vẻ rất thư giãn. Nhưng việc xếp sách báo, tạp chí hay đồ trang trí bằng giấy ngay cạnh hoặc phía trên nguồn nhiệt lại là điều tối kỵ.

Giấy là vật liệu bắt lửa nhanh và rất nhạy cảm với nhiệt độ. Khi không có người trông coi, nhiệt độ tăng cao hoặc tia lửa nhỏ cũng có thể bén vào giấy, gây cháy lan nghiêm trọng. Vì vậy, khu vực xung quanh máy sưởi chỉ nên để trống, thoáng đãng, tuyệt đối không biến thành nơi lưu trữ sách báo hay vật trang trí dễ cháy.

Pin và các thiết bị điện tử

Đây là nguy cơ âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm trong cuộc sống hiện đại. Nhiều người có thói quen đặt điện thoại, sạc dự phòng, máy tính bảng hoặc thậm chí để xe máy điện, xe đạp điện gần máy sưởi để “hong khô” khi trời ẩm lạnh.

Pin lithium-ion - loại pin phổ biến trong các thiết bị điện tử - rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Khi bị quá nhiệt, pin có thể xảy ra hiện tượng mất ổn định hóa học, dẫn đến cháy nổ dữ dội và rất khó kiểm soát.

Đặc biệt, việc sạc pin hoặc để xe điện gần nguồn sưởi nóng đã là nguyên nhân của không ít vụ cháy nhà nghiêm trọng. Tốt nhất, hãy luôn đặt các thiết bị dùng pin ở nơi thoáng mát, tránh xa mọi nguồn nhiệt.