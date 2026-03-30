Thiếu gia người Nhật U40 chưa từng đi làm, được mẹ cho 82 triệu đồng/tháng

"Thiếu gia" sống trong căn hộ cao cấp, bên trong bừa bộn như bãi rác

Câu chuyện về Namai Akira, 35 tuổi, đang thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản khi trở thành nhân vật xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế "Can I Go Home With You?" của đài TV Tokyo.

Đây vốn là chương trình chuyên tiếp cận những người lỡ chuyến tàu về muộn để theo chân họ về nhà và phỏng vấn.

Khi các thành viên trong ê-kip bắt gặp Namai, anh đang đứng dựa cột hát một mình. Người đàn ông 35 tuổi có thân hình nặng nề, mái tóc rối bời, dễ khiến người đối diện tưởng là vô gia cư.

Namai chưa từng đi làm, sống nhờ tiền trợ cấp từ mẹ (Ảnh: Guancha).

Sau đó, Namai dẫn đoàn làm phim về căn hộ của mình. Tất cả ngỡ ngàng khi đó lại là khu dân cư giàu có ở Tokyo. Anh hiện sống tại căn hộ rộng rãi gồm 3 phòng ngủ với giá 80 triệu yen (13,2 tỷ đồng).

Đi ngang qua một cửa tiệm, Namai bất ngờ kể chuyện tình cảm. Anh từng tỏ tình với một nữ nhân viên tại cửa tiệm, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Chia sẻ về đời sống tình cảm, anh khẳng định chuyện yêu đương của bản thân rất đa dạng. Anh thích cả nam lẫn nữ. Đến nay, anh đã hẹn hò với 6 người bạn trai và 4 cô gái.

Hiện anh có người yêu qua mạng. Đó là nam ca sỹ chính trong một ban nhạc. Hai người quen nhau qua trò chơi trên điện thoại nhưng chưa từng gặp mặt ngoài đời.

"Chắc chắn anh ấy cực kỳ thích tôi", anh khẳng định.

Khi ê-kip tới khu căn hộ cao cấp của Namai, tất cả đều ngạc nhiên. Tòa nhà có tầm nhìn "triệu USD" vì có thể ngắm toàn cảnh thành phố Tokyo.

Tuy nhiên khi bước chân vào trong, mọi thứ lại đảo lộn. Trong nhà được mô tả như bãi rác vừa bị lốc xoáy quét qua.

Người đàn ông vẫn thản nhiên đi giày vào trong nhà, thậm chí giẫm lên chăn. Đồ đạc bừa bộn khắp nơi. Thú bông đặt lung tung. Trên mặt bàn vẫn còn nguyên các vỏ hộp đồ ăn và chai nước không rõ đã hết hạn từ khi nào.

"Mẹ tôi sống ở viện dưỡng lão, nên tôi sống ở đây một mình", anh nói.

Cả đời chưa từng đi làm, vẫn sống bám nhờ mẹ

Khi chia sẻ về cuộc đời mình, Namai bình thản cho biết, anh chưa từng đi làm nên không biết kiếm tiền là gì. Mỗi tháng, anh được mẹ cho 300.000 đến 500.000 yên (50 triệu đồng đến 82 triệu đồng) là tiền tiêu vặt. Căn hộ này cũng là do mẹ anh mua cho con trai.

Mẹ của anh Namai từng là chuyên gia ngành tóc nổi tiếng. Bà xuất thân từ một gia đình nghèo khó, từng sang Pháp du học. Sau đó, bà mở 7 tiệm làm tóc ở khu Shimokitazawa.

Trái ngược với hình ảnh người mẹ đầy khí chất, người con trai 35 tuổi hiện ở tình cảnh chỉ biết nằm dài trong nhà.

Người đàn ông thừa nhận sống không có mục đích, chỉ tồn tại qua ngày (Ảnh: Guancha).

Chia sẻ hình ảnh thời thơ ấu, nhiều người bất ngờ khi thấy Namai ngày nhỏ là một cậu bé rất dễ thương với ngũ quan thanh tú và ánh mắt trong trẻo. Ở tuổi 35, nhìn anh trông già hơn tuổi và thừa nhận đã buông xuôi bản thân toàn diện cả tinh thần lẫn thể chất.

Hiện cân nặng của anh ở ngưỡng 114kg, sắp phải nhập viện vì tình hình sức khỏe. Anh không ngại tiết lộ chỉ tắm 2 lần mỗi tuần vì "có mùi cơ thể nên tắm cũng vô ích".

"Lúc trẻ, tôi chỉ thích ăn chơi. Sau đó tới tuổi đi làm lại ngại tiếp xúc với người ngoài. Đến giờ, tôi không muốn phấn đấu nữa mà chỉ dựa vào tiền của mẹ để chi tiêu", anh nói.

Hiện phần lớn thời gian trong ngày của Namai dành cho việc đọc truyện tranh, xem phim và mua đồ lặt vặt. Anh tự nhận bản thân sẽ là người hủy hoại gia đình mình.

Hiện câu chuyện về Namai tạo ra nhiều tranh cãi trong dư luận Nhật Bản. Nhiều người cho rằng, vì cuộc sống của người đàn ông quá đủ đầy tới mức không cần nỗ lực vẫn có tiền, nên cuộc đời mất phương hướng.

"Đây không phải là cuộc sống giàu có. Anh ta đang bị của cải vật chất trong nhà hủy hoại bản thân", một độc giả nhận xét.