Trung Quốc: Phát hiện 10g vàng trong dạ dày vịt nuôi khi mổ lấy thịt

Theo truyền thông Trung Quốc, vào cuối tháng 2, một người dân họ Lưu sống ở huyện Longhui (tỉnh Hồ Nam) đã tìm thấy các hạt kim loại màu vàng trong dạ dày một con vịt khi đang giết mổ.

Sau khi tiến hành thử nghiệm bằng phương pháp nung, các hạt này được xác nhận là vàng thật, có tổng trọng lượng khoảng 10g và trị giá gần 12.000 nhân dân tệ (tương đương 45 triệu đồng). Cha của ông Lưu cho rằng đây là dấu hiệu mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới.

Những mảnh vàng khoảng 10g được tìm thấy trong dạ dày của con vịt (Ảnh: News).

Ông Lưu cho biết đàn vịt của gia đình được nuôi thả tự nhiên gần một con sông từng nổi tiếng có vàng. Ông cho rằng trong quá trình kiếm ăn, con vịt có thể đã nuốt phải bùn đất chứa các hạt vàng nhỏ.

Theo các chuyên gia, cơ thể con người và động vật không thể tiêu hóa hay hấp thụ thứ kim loại này. Chúng có thể đi qua hệ tiêu hóa mà không gây hại. Tuy nhiên, những mảnh vàng lớn hoặc vàng lẫn tạp chất vẫn có thể gây ra các vấn đề như tắc ruột hoặc ngộ độc.

Ông Lưu cũng không phải là trường hợp duy nhất trong làng phát hiện thấy vàng trong dạ dày vịt. Tuy nhiên, chưa ai tìm được số vàng nhiều như ông.

Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên huyện Longhui cho biết cần có sự xác minh thêm từ các tổ chức chuyên môn để xác định chính xác liệu những hạt kim loại này có thực sự là vàng hay không.

Đại diện cơ quan này cho biết, việc phát hiện vàng tại khu vực trên là điều có thể xảy ra. Năm 2025, người dân khi đãi cát tại cùng con sông cũng từng tìm thấy hơn 10g vàng. Sông Chenshui – dòng sông chảy từ bắc xuống nam qua huyện Longhui - từng là khu vực phát hiện trữ lượng vàng.

Trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 1990, con sông này từng làm bùng lên một “cơn sốt vàng” tại địa phương trước khi chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh cấm khai thác vàng tư nhân.

Theo luật pháp Trung Quốc, toàn bộ tài nguyên dưới lòng đất, bao gồm khoáng sản và cổ vật, đều thuộc sở hữu của nhà nước.

Trước vấn đề này, các cơ quan chức năng cho biết việc xác định quyền sở hữu đối với lượng vàng tìm thấy trong con vịt là vấn đề không dễ dàng.

Vàng hiện vẫn là tài sản trú ẩn được nhiều người dân Trung Quốc đặc biệt quan tâm (Ảnh: Reuters).

Hiện vụ việc vẫn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

“Tôi cần biết chính xác vị trí con sông này trong vòng một ngày. Tôi muốn nuôi 1.000 con vịt ở đó”, một bình luận trên Douyin nói vui.

“Đây không phải con vịt bình thường, chắc nó đang báo đáp gia đình ông Lưu”, một ý kiến khác nói.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn, ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn. Một số nhân viên văn phòng đã chuyển tiền tiết kiệm vào các quỹ đầu tư liên quan đến vàng, trong khi giới trẻ tìm đến các sản phẩm vàng có thiết kế sáng tạo và giá cả phải chăng.