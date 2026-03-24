Trung Quốc: Cụ ông 82 tuổi đi 12 tiếng mỗi ngày để được gặp vợ 30 phút

Nhân vật chính là ông Chen Achong, một nông dân sống tại thành phố Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang). Ông và vợ - bà Xue - đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó bên nhau.

Cách đây một năm, bà Xue bất ngờ bị đột quỵ, sau đó diễn tiến thành viêm phổi nặng và phải nhập viện điều trị tại khoa hồi sức tích cực (ICU) của một bệnh viện ở Ninh Ba. Do con trai bận công việc không thể túc trực, ông Chen một mình đảm nhận việc chăm sóc vợ.

Suốt 105 ngày liên tiếp, ngày nào ông cũng thức dậy từ 4h30 sáng để nấu ăn, rồi bắt xe buýt đến Ninh Ba. Hành trình kéo dài nhiều chặng, mất tổng cộng khoảng 12 tiếng đi - về mỗi ngày.

Ông Chen chăm sóc vợ bị đột quỵ (Ảnh: South China Morning Post).

Giờ thăm bệnh tại ICU chỉ vỏn vẹn 30 phút, từ 10h30 đến 11h. Thế nhưng, sau khi vào thăm vợ, ông vẫn nán lại hành lang bệnh viện đến tận chiều mới bắt xe quay về. Để tiết kiệm chi phí, ông mang theo giỏ đồ ăn tự chuẩn bị cho vợ. Chặng đường dài, mệt mỏi, nhưng ông chưa từng nghỉ một ngày.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên vợ, ông luôn nắm chặt tay bà, trò chuyện không ngừng và nhắc lại những kỷ niệm suốt chặng đường dài hai người đã đi cùng nhau.

“Tôi nhớ những ngày tôi làm đồng, còn bà thì quán xuyến nhà cửa gọn gàng. Bà giặt quần áo cho tôi, mỗi lần ăn cá, bà luôn ăn phần đầu và đuôi, nhường tôi phần ngon nhất”, ông nhẹ nhàng kể với vợ.

Không chỉ trò chuyện, ông còn tự tay lau mặt, chỉnh lại chăn cho bà - những cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương.

Mỗi ngày, ông cụ 82 tuổi đều mất 12 tiếng di chuyển chỉ để được gặp vợ 30 phút trong phòng bệnh (Ảnh: South China Morning Post).

Trong suốt quá trình vợ điều trị tại bệnh viện, ông Chen đã tiêu hết số tiền tiết kiệm hơn 100.000 tệ (khoảng 380 triệu đồng) để chữa bệnh cho vợ. Con trai ông cũng phải bán nhà để phụ giúp chi phí.

Câu chuyện của ông đã chạm đến trái tim nhiều người. Bệnh viện đã linh động điều chỉnh giờ thăm, phương tiện công cộng miễn phí vé cho ông và nhiều nhà hảo tâm quyên góp hơn 140.000 tệ (khoảng 535 triệu đồng) để hỗ trợ gia đình.

Ngày 13/3, ông Chen vẫn đến thăm vợ như thường lệ. Tình trạng của bà khi đó tạm ổn. Ông trấn an: “Gia đình vẫn ổn, bà đừng lo” và bà khẽ gật đầu đáp lại. Thế nhưng, khi ông sắp về đến nhà, bệnh viện gọi điện báo tin tim bà đã ngừng đập.

Ông cùng con trai vội vã quay lại bệnh viện, nhưng mọi nỗ lực cứu chữa bà đều không thành. Bà Xue qua đời ở tuổi 76. Trong những giây phút cuối cùng, ông nắm chặt tay vợ và thì thầm lời tạm biệt: “Duyên phận của chúng ta ở kiếp này đã hết, nhưng tôi không cam lòng”.

Nước mắt lăn dài, ông nghẹn ngào: “Tim tôi như bị xé toạc. Đau lắm, nhưng không thể làm gì hơn”.

Tình yêu của ông Chen dành cho vợ khiến nhiều người xúc động (Ảnh: South China Morning Post).

Khi các bác sĩ đưa giường bệnh ra khỏi phòng, ông loạng choạng bước theo, cố nhìn vợ lần cuối. Sau đó, ông nghẹn ngào nói: “Mỗi khi có thời gian, tôi sẽ đến thăm mộ bà. Bà là người vợ tuyệt vời nhất trên đời”.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã dang tay giúp đỡ gia đình, đồng thời cho biết sẽ cố gắng hoàn trả các khoản nợ. Câu chuyện của ông nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Một người chia sẻ: “Tôi đã khóc rất lâu. Tình yêu của thế hệ trước thật thuần khiết - đã yêu là yêu cả một đời”.