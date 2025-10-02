Trung Quốc: Cụ bà gây náo loạn tàu điện vì giành ghế là tội phạm truy nã

Theo video được một hành khách ghi lại, cụ bà tỏ ý không hài lòng khi thấy một nữ hành khách trẻ ngồi ở ghế ưu tiên (dành cho người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai và trẻ em).

Trong lúc tranh cãi, bà dùng túi xách đánh vào nữ hành khách. Bị tấn công lần đầu, cô gái chuyển túi đồ trên tay nhờ một người giữ hộ. Sau khi bị bà tấn công lần thứ hai, cô đã đứng dậy và tung chân đá trả khiến bà ngã xuống.

Video sau đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nổ ra nhiều bình luận trái chiều. Một số người tỏ ra “vui mừng, mãn nguyện” khi thấy người được xem là có thái độ bắt nạt người khác bị phản kháng. Bởi theo hình ảnh từ video, xung quanh vốn dĩ còn nhiều ghế trống nhưng bà vẫn cố tình giành chỗ.

Cụ bà 73 tuổi bị người phụ nữ tung cước vì giành ghế trên tàu (Video: Facebook).

Tuy nhiên, một số người cho rằng không phải người già nào cũng có thể gánh chịu cú đá trả đũa và khi việc “ủng hộ dùng bạo lực để trừng trị” lan rộng, dễ dẫn đến những hành động vượt qua ranh giới pháp lý.

Theo FTV News, cảnh sát sau đó xác định đây là vụ "hỗ tương ẩu đả" (hai bên đều có hành vi bạo lực qua lại) và mời cả hai bên lên làm rõ. Tuy nhiên, điều gây sốc là khi tra cứu danh tính, cơ quan chức năng phát hiện cụ bà chính là tội phạm có tiền án trộm cắp và đang bị truy nã vì chưa thi hành án 55 ngày giam.

Cụ bà bị cảnh sát bắt giữ sau đó (Ảnh: FTV News).

Ngày 1/10, cảnh sát quận Đại Đồng (Đài Bắc) cho biết, sáng cùng ngày, người phụ nữ này tiếp tục gây rối tại một cửa hàng tiện lợi. Bà bị bắt giữ tại chỗ và đưa về đồn. Tại đây, bà liên tục kêu lớn: “Các người bắt nhầm người rồi. Tôi bị oan”.

Theo hồ sơ, bà từng nhiều lần trộm cắp tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thậm chí từng lấy trộm thực phẩm tại một siêu thị. Vì không tự giác đến thi hành án, bà bị cơ quan công tố phát lệnh truy nã.

Không chỉ dừng lại ở các vụ trộm cắp, nhiều người dân và học giả tại một viện nghiên cứu tiết lộ bà là “khách quen rắc rối” tại các hội thảo, thường xuyên chen lấn, giành phần ăn, lấy tài liệu, thậm chí chửi bới ban tổ chức.

Trên tàu điện ngầm, bà còn được gọi là “kẻ yêu cầu nhường ghế khét tiếng”, chuyên nhắm đến phụ nữ trẻ và đôi khi cả thai phụ, trẻ em.

Cảnh sát cho biết hành vi của cả hai người đều sai (Ảnh: Chụp màn hình).

Cảnh sát nhấn mạnh hành vi của cả hai trong vụ ẩu đả trên tàu điện ngầm đều vi phạm Điều 87 Luật duy trì trật tự xã hội và có thể bị phạt tiền.

Luật sư cũng cảnh báo, dù nhiều người ủng hộ hành động của nữ hành khách trẻ, song cú đá của cô có thể bị xem là phòng vệ quá mức, vẫn có khả năng phải bồi thường hoặc chịu trách nhiệm pháp lý nếu gây thương tích.

Theo quy định ở Đài Loan, ghế ưu tiên vẫn là chỗ ngồi chung cho mọi hành khách - tức là nếu ghế còn trống thì ai cũng có thể ngồi. Khi có người thuộc nhóm được ưu tiên (người cao tuổi, khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em hoặc người có nhu cầu thực sự) cần ngồi ghế mà không còn chỗ trống, thì hành khách bình thường mới phải nhường chỗ.