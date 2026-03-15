Trung Quốc: Cụ bà 82 tuổi bị lừa đăng ký kết hôn với chồng 47 tuổi

Vụ việc xảy ra tại thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Theo truyền thông địa phương, người đàn ông 47 tuổi này chủ động đề nghị kết hôn với một cụ bà 82 tuổi sống cùng khu vực.

Ban đầu, cụ bà cho rằng lời đề nghị chỉ là câu nói đùa nên vẫn nhận sính lễ mà người đàn ông mang tới, gồm khoảng 1.000 tệ tiền mặt và 20 quả trứng. Tuy nhiên, sự việc sau đó lại diễn ra theo hướng khó ngờ.

Ngày 9/2, người đàn ông đưa cụ bà đến cơ quan đăng ký để làm thủ tục. Do không biết chữ, cụ bà chỉ được thông báo rằng cần chụp ảnh và hoàn tất một số giấy tờ đơn giản.

Cụ bà bị lừa đi chụp ảnh và ký giấy tờ để đăng ký kết hôn (Ảnh: 163.com).

Bà không hề nhận ra đây là các bước trong quy trình đăng ký kết hôn. Chỉ đến sau khi hoàn tất thủ tục, cụ bà mới biết mình đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của người đàn ông 47 tuổi.

Khoảng cách tuổi tác lên tới 35 tuổi khiến câu chuyện càng gây nhiều tranh cãi. Không ít người cho rằng việc một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên kết hôn với một cụ bà ngoài 80 tuổi là điều rất bất thường, đặc biệt khi giữa hai người gần như không có quá trình tìm hiểu hay chung sống trước đó.

Điều khiến dư luận bức xúc hơn là sau khi đăng ký kết hôn, người đàn ông gần như không còn liên lạc hay quan tâm đến cụ bà. Hai người cũng không sống chung như vợ chồng. Khi biết chuyện, con trai của cụ bà vô cùng tức giận và đã tìm đến nhà người đàn ông để yêu cầu giải thích.

Tuy nhiên, gia đình phía người đàn ông cho rằng cuộc hôn nhân này là do cụ bà tự nguyện đồng ý, còn những chi tiết khác họ không nắm rõ. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi, trong khi gia đình bà cụ cho rằng bà đã bị lừa khi ký vào giấy tờ mà không hiểu rõ nội dung.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi sính lễ cho một cuộc hôn nhân chỉ là số tiền nhỏ cùng vài chục quả trứng.

Trong quan niệm truyền thống, sính lễ thường mang ý nghĩa thể hiện sự trân trọng đối với nhà gái, vì vậy mức sính lễ quá thấp trong trường hợp này khiến nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân có điều gì đó không bình thường.

Sính lễ bà cụ nhận được là khoảng 1.000 tệ và 20 quả trứng (Ảnh: 163.com).

Một số ý kiến còn bày tỏ lo ngại rằng cụ bà có thể đã bị lợi dụng vì tuổi cao và không biết chữ. Theo họ, trong những trường hợp như vậy, người cao tuổi rất dễ bị thuyết phục ký vào các giấy tờ pháp lý mà không hiểu rõ hậu quả.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt nghi vấn về động cơ thật sự của người đàn ông, cho rằng việc kết hôn có thể liên quan đến các quyền lợi như hộ khẩu, tiền đền bù giải tỏa đất đai hoặc các khoản phúc lợi dành cho người cao tuổi.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng cơ quan đăng ký hôn nhân cần thận trọng hơn khi xử lý các trường hợp đặc biệt. Với những người đăng ký kết hôn ở độ tuổi rất cao hoặc không biết chữ, việc giải thích rõ ràng về ý nghĩa pháp lý của thủ tục là điều cần thiết để tránh những tranh cãi hoặc hiểu lầm về sau.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục gây tranh luận tại Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ toàn bộ quá trình đăng ký kết hôn, đồng thời xem xét liệu cụ bà có thực sự hiểu và đồng ý với cuộc hôn nhân này hay không.