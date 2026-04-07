Tránh kẹt xe, giới siêu giàu Mỹ chi trăm triệu đồng mỗi lần đáp trực thăng

Theo tờ Business Insider, một dịch vụ bãi đáp trực thăng di động trên mặt nước đang trở thành “biểu tượng địa vị” mới của các tỷ phú tại Mỹ, với chi phí lên tới khoảng 1.000 USD (khoảng hơn 26 triệu đồng) mỗi phút đáp trực thăng.

“Thời gian là thứ đắt giá nhất”

Sự thay đổi này gắn liền với làn sóng giới siêu giàu đổ về Miami trong những năm gần đây. Những cái tên như Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin hay Jeff Bezos đã chi hàng chục triệu USD để sở hữu các bất động sản ven biển tại đây. Với nhóm khách hàng này, yếu tố thời gian được đặt lên hàng đầu.

Một môi giới bất động sản tại Nam Florida cho biết, khách hàng của ông - những người chi tới hàng chục triệu USD cho nhà ở - sẵn sàng bỏ qua các phương tiện truyền thống như ô tô hay tàu cao tốc khi cần di chuyển nhanh giữa các khu vực như Palm Beach, Miami hay Florida Keys.

Thay vào đó, họ lựa chọn trực thăng, hạ cánh trên các bãi đáp nổi ngoài khơi. “Đó là một lựa chọn đắt đỏ, nhưng thời gian là thứ quý giá nhất đối với họ”, vị này chia sẻ.

Bãi đáp trực thăng nổi ở ngoài khơi Star Island, di chuyển trên các tuyến đường thủy Miami, cho phép giới tỷ phú hạ cánh linh hoạt gần nơi ở (Ảnh: ILandMiami).

Các bãi đáp trực thăng di động trên mặt nước, cho phép máy bay hạ cánh ngay gần khu nhà ven biển của khách hàng.

Thay vì mất hàng giờ di chuyển giữa sân bay tư nhân và các khu nhà sang trọng, giới siêu giàu chỉ cần chuyến bay kéo dài khoảng 5-6 phút để về đến gần “sân sau” của mình.

Chi phí cho dịch vụ không hề thấp, giá sử dụng bãi đáp vào khoảng 1.000 USD mỗi phút, chưa bao gồm tiền thuê trực thăng. Mỗi lần hạ cánh kéo dài 3-4 phút, tương đương 4.000-4.500 USD (khoảng 105-118 triệu đồng).

Ý tưởng này xuất phát từ thực tế giao thông ngày càng quá tải tại Miami. Báo cáo năm 2025 của Viện Giao thông thuộc Đại học Texas A&M cho thấy, một người đi làm tại thành phố này mất trung bình 93 giờ mỗi năm vì kẹt xe.

“Chúng tôi nhận ra có rất nhiều bất động sản ven biển, rất nhiều người giàu và nhu cầu thực sự lớn do giao thông ngày càng tệ. Ban đầu có một số tỷ phú liên hệ, từ đó mọi thứ bắt đầu vận hành”, ông Adam Terris, CEO ILandMiami (công ty cung cấp dịch vụ bãi đáp trực thăng nổi di động), cho biết.

Dịch vụ dành cho giới siêu giàu và nhu cầu riêng tư tuyệt đối

Dịch vụ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2025, đúng thời điểm Miami chứng kiến làn sóng tỷ phú chuyển đến sinh sống.

Theo đại diện công ty, khách hàng chủ yếu là những người có tầm ảnh hưởng lớn như siêu sao, doanh nhân hàng đầu hay các “biểu tượng tài chính” toàn cầu. Họ ưu tiên sự riêng tư, an ninh và khả năng di chuyển kín đáo.

“Đây là những người muốn đến và đi mà không ai biết họ đang ở đây”, một chuyên gia bất động sản cao cấp cho biết, đồng thời tiết lộ nhiều tên tuổi lớn đã sử dụng dịch vụ này.

Trước đây, nhóm khách hàng này thường hạ cánh trực thăng trên siêu du thuyền cá nhân. Tuy nhiên, các du thuyền quá lớn khiến việc di chuyển trong vùng nước quanh Miami gặp hạn chế, mở ra cơ hội cho mô hình bãi đáp nổi.

Hiện công ty này vận hành khoảng 20 chuyến bay mỗi tháng, trong đó 95% phục vụ nhu cầu hạ cánh cho trực thăng cá nhân hoặc thuê riêng.

Bên cạnh mục đích di chuyển, dịch vụ này còn được sử dụng như một công cụ quảng bá trong lĩnh vực bất động sản cao cấp. Một số môi giới đã đưa hình ảnh bãi đáp trực thăng vào video giới thiệu các căn nhà trị giá hàng chục triệu USD, nhằm thể hiện phong cách sống thượng lưu.

Một môi giới bất động sản sử dụng bãi đáp trực thăng nổi trong video quảng bá (Ảnh: Nancy Batchelor/Business Insider)

Theo các chuyên gia, dù khó tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng tỷ phú, mô hình này đang lan rộng nhờ hình thức truyền miệng trong giới siêu giàu.

Ngoài ra, công ty cũng kỳ vọng mở rộng sang nhóm khách hàng trải nghiệm, như các chuyến bay ngắm cảnh Miami hay phục vụ dịp đặc biệt.

Theo CEO Adam Terris, lưu lượng giao thông hàng không tăng đồng nghĩa với nhu cầu lớn hơn đối với các bãi đáp.