Nữ du khách Hà Nội kể 4 lần "sốc" khi thuê xe người lạ ở Đà Nẵng

Câu chuyện về một nữ du khách thành phố Hà Nội trải qua 4 lần "sốc" khi được "người lạ" cho mượn xe máy miễn phí trong chuyến du lịch tại thành phố Đà Nẵng đang gây "bão" mạng xã hội những ngày qua.

Chị Lan Anh, chủ nhân bài đăng, cùng chồng đến Đà Nẵng từ ngày 11/4 và lưu trú tại nhà người thân trong một chung cư thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân), cách xa trung tâm thành phố.

Ngay khi vừa xuống sân bay, chị Lan Anh đã hỏi tài xế taxi về địa điểm thuê xe máy. Bất ngờ thay, tài xế, người cũng sống cùng khu chung cư, đã ngỏ ý cho chị mượn xe miễn phí dù hai bên hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, do không quen lái xe côn tay, chị đã từ chối.

Chiều hôm đó, khi đến một tiệm nail trong chung cư, chị tiếp tục hỏi thuê xe và lại nhận được lời đề nghị cho mượn xe miễn phí từ chủ tiệm. Không tìm được nơi thuê, chị đã chấp nhận mượn phương tiện của chủ tiệm nail để di chuyển.

Ngày thứ hai, chị đăng bài tìm thuê xe trên nhóm cư dân chung cư và một lần nữa nhận được lời đề nghị "cho mượn, không phải thuê" từ một người lạ.

Đến ngày thứ ba, chị tiếp tục đăng bài và mượn được xe của một chị gái sống cùng chung cư. Khi hỏi về chi phí, chủ xe chỉ nói "trả bao nhiêu tùy ý" nhưng rồi lại kiên quyết từ chối nhận tiền dù chị Lan Anh đã chủ động gửi nhiều lần sau khi trả xe.

Chị Lan Anh chia sẻ: "Hôm đầu tôi mượn xe xong trả tiền nhưng chị gái vẫn không lấy. Đến hôm sau chị lại cho tôi mượn xe đi khoảng 20km lên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà) từ chiều đến khuya. Khi trả xe, tôi chủ động gửi tiền xăng nhưng chị chủ vẫn không nhận".

Nữ du khách bày tỏ sự bất ngờ: "Điều khiến tôi bất ngờ nhất là tất cả người cho mượn xe đều không quen biết, nhưng ai cũng sẵn sàng giúp và không nhận tiền". Chị cho biết đây là trải nghiệm chưa từng có dù trước đó chị đã đi nhiều nơi và luôn phải thuê phương tiện với chi phí rõ ràng.

Những trải nghiệm này đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần thứ ba chị trở lại Đà Nẵng. Chị Lan Anh nhận xét người Đà Nẵng thân thiện, dễ gần, chi phí sinh hoạt thấp hơn Hà Nội và có nhiều cảnh đẹp để khám phá.

Ngoài ẩm thực và cảnh đẹp hấp dẫn, con người Đà Nẵng cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của thành phố.

Du khách - dù là người Việt Nam hay quốc tế, đều ấn tượng sâu sắc bởi sự thân thiện, hiếu khách và gần gũi của người dân nơi đây.

Trong quý I/2026, lượng khách đến Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Thống kê cho thấy, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Bao gồm, khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt (tăng 16,2% so với cùng kỳ), khách trong nước đạt 1,86 triệu lượt (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025).

Mới đây, tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ Travel + Leisure công bố danh sách "hidden gem cities" - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở trên thế giới. Trong bảng xếp hạng này, Hội An đứng vị trí số 1 toàn cầu, trong khi Đà Nẵng xếp thứ 2, tạo nên cặp điểm đến dẫn đầu.