Cô gái ở trọ được chủ nhà Hà Nội coi như con, lo giúp bữa ăn khi mang bầu

Mỗi buổi sáng sớm lại là thời điểm tất bật nhất trong ngày của gia đình chị Ngọc Thư, 26 tuổi, (tạm trú tại phường Tây Tựu, Hà Nội).

Do chồng làm công ty phải đi đúng giờ, chị Thư hiện làm tự do nên giờ giấc linh hoạt hơn. Chị đảm nhiệm việc đưa đón con trai nhỏ 5 tuổi tới trường mầm non ở gần đó.

Hai vợ chồng trẻ quê ở Ninh Bình, kết hôn được 5 năm. Họ lên Hà Nội lập nghiệp, đến nay vẫn thuê trọ vì chưa có nhà riêng. Trải qua vài lần đổi chỗ ở, đây là lần đầu tiên chị Thư muốn gắn bó lâu dài với nơi này bởi không khí ấm áp như một gia đình.

Mâm cơm được cô chủ nhà trọ tự tay nấu nướng cho chị Thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khu trọ có hơn 10 phòng. Trong đó, chủ nhà sống ở tầng 1, các phòng thuê ở tầng trên. Mỗi tầng gồm 2 phòng. Do cùng chung một cổng nên hàng ngày mọi người vẫn thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện.

Theo chị Thư, cô chủ nhà sinh năm 1984 và chồng sinh năm 1975. Cả hai đều có tính tình dễ gần, tạo cảm giác thoải mái cho người thuê. Cũng giống như mọi người hiện sống ở khu trọ, hàng ngày chị vẫn được cô chủ nhà nhắn tin hỏi han thân tình.

“Ở đây, cô chú rất quan tâm tới mọi người. Hàng ngày cô vẫn nhắn tin hỏi han thân tình", chị Thư chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Gần đây, chị Thư mang thai em bé thứ hai. Do đang trong giai đoạn nhạy cảm, có nguy cơ dọa sảy thai, bác sỹ khuyến cáo chị hạn chế vận động và đi lại.

Biết được tình hình, chủ nhà trọ chủ động hỗ trợ gia đình chị. Buổi sáng, khi chồng chị bận đi làm, cô chủ nhà sẵn sàng nhờ chồng mình đưa con trai chị tới trường.

Không chỉ vậy, chủ nhà còn thường xuyên quan tâm, hỏi chị Thư cần thứ gì để đi chợ mua giúp. Có hôm biết chị không có đồ nấu ăn và chồng lại vắng nhà, cô chủ trọ còn tự tay nấu sẵn một mâm cơm tươm tất rồi bê lên tận phòng.

Mâm cơm gồm những món ăn quen thuộc trong gia đình như sườn sốt, rau củ luộc, trứng hấp, thịt băm cà chua kèm tô canh nóng, nhưng khiến cô gái trẻ rưng rưng vì xúc động.

"Tôi có cảm giác như có thêm người mẹ thứ 3, chăm lo giúp bữa ăn giấc ngủ khi cơ thể đang ở giai đoạn mệt mỏi, yếu ớt", chị bộc bạch.

Mỗi khi gia đình từ quê lên, vợ chồng chị Thư không quên mang tặng chủ nhà trọ vài món quà đặc sản quê hương như nem chua, bánh bao nhà làm...

Trong khi đó, chủ nhà đi đâu về cũng có quà. Có buổi đi ăn giỗ được chia phần, cô chủ nhà trọ lại san sẻ với khách ở thuê. Khi là miếng bánh, lúc khúc giò hay đĩa xôi, những hành động nhỏ nhưng khiến chị Thư thấy ấm áp hơn dù sống xa quê.

"Nơi này mang tới cho tôi cảm giác gần gũi nhất. Tôi thực sự may mắn khi tìm được người chủ nhà trọ như vậy", cô gái 26 tuổi nói.

Chị H.Y. (42 tuổi) chủ khu trọ ở phường Tây Tựu xác nhận vợ chồng chị Thư đang thuê nhà tại đây.

Trước đó từng có câu chuyện về những chủ quán trọ với hành động đẹp, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Bữa tiệc tất niên được vợ chồng chủ trọ ở TPHCM tự bỏ tiền túi để tổ chức cho người thuê nhà (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đó là chuyện về ông Nguyễn Thành Tâm (60 tuổi), chủ dãy nhà trọ rộng 3.000m2 ở TPHCM. Hàng năm, ông Tâm đều tự bỏ tiền túi để tổ chức tiệc tất niên, tặng quà cho tất cả người lao động sống tại đây.

Thực phẩm như gà, rau được ông chuẩn bị sẵn từ trước đó. Vợ chồng người chủ trọ còn chuẩn bị cả trăm phần quà gồm dầu ăn, bánh kẹo, nước mắm, cà phê để tặng mỗi phòng thuê trọ.