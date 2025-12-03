Trà Xanh Không Độ đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình sáng tạo

Từ áp lực văn phòng đến bùng nổ ý tưởng

Thùy Linh (28 tuổi, chuyên viên marketing) thường tìm đến quán cà phê yêu thích, thong thả ngồi trước laptop, chọn cho mình nhịp sống chậm rãi hơn để làm việc.

Cô mở một chai Trà Xanh Không Độ để khởi động cho một buổi sáng đầy hứng khởi. Hương vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà xanh thiên nhiên với EGCG lan tỏa nhẹ nhàng.

Hơn một năm trước, Linh quản lý một nhãn hàng lớn, nhưng áp lực văn phòng và công việc dồn dập khiến cô không thể phát huy khả năng sáng tạo. Những lần “trốn công ty” với chiếc laptop và chai Trà Xanh Không Độ trong góc quán café đã giúp cô nhận ra: tự do tinh thần mới chính là chìa khóa thắp sáng mọi ý tưởng.

Giữa nhịp sống gấp gáp, đôi khi chỉ cần một góc ngồi thoải mái và một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh là có thể tìm lại sự cân bằng cho cơ thể và tinh thần (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Một thời gian sau, cô quyết định chuyển sang làm tư vấn marketing linh hoạt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cho phép Linh vừa làm việc, vừa sáng tạo, vừa chủ động giải nhiệt cuộc sống, thư giãn tinh thần tại bất cứ nơi đâu cô muốn.

Theo khảo sát PwC Việt Nam 2024, 70% người lao động coi “linh hoạt” là ưu tiên hàng đầu bên cạnh lương thưởng. Sự tự do là yếu tố giúp những ý tưởng được phát triển, đó là trải nghiệm Thùy Linh muốn chia sẻ.

Từ chen chúc kẹt xe đến tự do giờ làm

Minh Thư (27 tuổi, biên dịch viên) từng phải dậy sớm, chen chúc hàng giờ trên đường để tới công ty. Áp lực, mệt mỏi ngay từ khi bắt đầu ngày mới. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Một buổi sáng cuối tuần, trên ban công nhỏ ở quận Tân Bình, Thư có thể nhấp một ngụm Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Hương trà xanh thiên nhiên lan tỏa, tinh thần cô thư thái, đầu óc nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc ấy giúp Thư nhận ra: cô hoàn toàn có thể làm chủ nhịp độ công việc ngay tại nhà. Tinh thần sảng khoái sau nhiều ngày căng thẳng thôi thúc Thư tìm cho mình một lối rẽ khác, một công việc linh hoạt và biến ngôi nhà thành studio sáng tạo.

Giữa ban công nhỏ và bầu không khí mát lành, tinh thần cũng được làm mới với chai Trà Xanh Không Độ để bắt đầu công việc theo cách hứng khởi nhất (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Để giúp tinh thần thư giãn, giảm căng thẳng. áp lực, đôi khi Thư chọn thức uống Trà Xanh Không Độ. Hương trà nguyên chất thơm ngon với EGCG lan tỏa giúp tinh thần cô trở nên phấn chấn hơn.

Một ngụm trà mát lạnh như làm mới tinh thần, giúp Thư không chỉ giải nhiệt cuộc sống mà còn khơi dòng sáng tạo, biến ý tưởng bừng lên sống động.

Tư do và sáng tạo: Từ không gian lặp lại đến tự do cảm hứng

Phạm Khanh, 27 tuổi, thiết kế đồ họa tự do, từng sống trong căn phòng trọ nhỏ với áp lực công việc. Một buổi chiều đầu tháng 11, khi đang thực hiện dự án gala cuối năm, Khanh quyết định xuống phố để thư giãn.

Được làm từ trà xanh thiên nhiên nguyên chất với EGCG, Trà Xanh Không Độ là thức uống yêu thích của người trẻ để giải nhiệt cuộc sống, tìm lại cảm hứng sáng tạo (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Ngồi bên sông Hàn, thưởng thức một ngụm Trà Xanh Không Độ mát lạnh, tinh thần nhẹ nhõm, những ý tưởng bắt đầu xuất hiện. Khanh nhận ra rằng nguồn cảm hứng không nằm trong bốn bức tường, mà ở sự tự do không gian và tinh thần thoải mái.

Từ đó, Khanh áp dụng triệt để mô hình “sáng tạo từ mọi nơi”. Anh không còn trói mình trong bốn bức tường, mà chọn nơi làm việc linh hoạt: quán cà phê yên tĩnh, công viên hay thư viện…

Góc làm việc hiện tại là một nơi đầy ánh sáng. Đôi khi với một chai trà bên cạnh, từng ngụm mát lạnh giúp anh giảm stress, tập trung ngay tức thì và đánh thức mọi giác quan để khơi dòng sáng tạo.

Trong hành trình sáng tạo và phát triển bản thân, Trà Xanh Không Độ là một trong những thức uống được người trẻ đón nhận để giảm bớt căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống.

Làm việc tự do không phải là sự đánh đổi, mà là lựa chọn dũng cảm của người trẻ Việt. Từ sự linh hoạt của Thùy Linh, sự chủ động tại gia của Minh Thư, đến việc khai phá cảm hứng của Khanh, tất cả đều minh chứng một điều: sáng tạo và hạnh phúc chỉ bùng nổ khi tâm trí được giải phóng khỏi áp lực.