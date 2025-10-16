Trả lại ví chứa nhiều tiền ở Nhật, chàng trai người Việt được hậu tạ

Ăn xong bữa tối, Nguyễn Đình Hoàng (quê Hà Tĩnh, làm việc ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia cho biết, gia đình muốn đến chỗ trọ của anh để hậu tạ, sau khi may mắn nhận lại được chiếc ví đánh rơi.

Trước đó, Đình Hoàng tình cờ nhặt được một chiếc ví màu đen bên trong có nhiều tiền và các giấy tờ quan trọng. Anh giao nộp món đồ cho cảnh sát, nhờ vậy chủ nhân tìm lại được toàn bộ tài sản.

Hình ảnh chiếc ví mà Đình Hoàng nhặt được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chàng trai người Việt Nam cho biết, hôm 12/10, anh ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để ăn mỳ tôm.

Thời điểm đó, Đình Hoàng nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ trước cửa. Hai người trung niên bước vào, mua vài món đồ rồi vội vã ra về.

"Lúc bước ra cửa, tôi tình cờ nhặt được chiếc ví màu đen nằm trên vỉa hè. Nghi ngờ hai người ngồi trên ô tô chính là chủ nhân, tôi đợi một lúc, hy vọng họ quay lại tìm kiếm nhưng không thấy", Đình Hoàng nhớ lại.

Chàng trai người Việt Nam ở Nhật Bản trả lại chiếc ví bị đánh rơi, chủ nhân đến nhà hậu tạ (Nguồn: Hoàng Tochigi).

Theo anh, dù khu vực xung quanh có nhiều camera giám sát, bản thân vẫn cảm thấy lo lắng, sợ bị hiểu nhầm là người lấy trộm. Vì vậy, Đình Hoàng chủ động quay video để chứng minh mình chưa mở chiếc ví.

"Chủ nhân không quay lại nên tôi quyết định cầm món đồ tới đồn cảnh sát, nhờ họ truy tìm chủ nhân, tránh những rắc rối về sau", chàng trai cho biết.

Cảnh sát địa phương tiếp nhận chiếc ví có tiền và giấy tờ do Đình Hoàng đưa đến trình báo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định, bên trong ví có hơn 19.000 yên (gần 4 triệu đồng) tiền mặt, bằng lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế...

Nhờ các giấy tờ trong ví, cảnh sát nhanh chóng tìm được chủ nhân và bàn giao lại toàn bộ tài sản.

Biết việc làm tốt đẹp của Đình Hoàng, chủ nhân chiếc ví đến tận nơi bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời gửi 5.000 yên (hơn 860.000 đồng) hậu tạ.

Trong lòng không muốn nhận tiền cảm ơn nhưng chứng kiến tình cảm chân thành của gia đình, anh đành nhận để họ yên tâm ra về.

“Chủ nhân chiếc ví liên tục khen tôi là người tốt bụng. Tôi hy vọng từ những hành động nhỏ như thế này sẽ lan toả hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tới nhân dân Nhật Bản”, anh chia sẻ.

Sinh ra ở xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), học xong THPT, Đình Hoàng rời quê nhà sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Hiện, anh làm công việc hoàn thiện nội thất cho một công ty ở khu vực Ashikaga, tỉnh Tochigi.

Thời điểm mới đặt chân sang Nhật Bản, chàng trai khá bỡ ngỡ, vì phong cách sống, ăn uống, đi lại, giao tiếp đều khác biệt so với Việt Nam.

"Ngoài công việc vất vả và nỗi nhớ quê nhà, thời tiết ở đây khắc nghiệt, có tuyết rơi dày kèm mức nhiệt xuống dưới 0 độ C khiến tôi chán nản", Đình Hoàng chia sẻ.

Sau 1 năm thích nghi với môi trường mới, Đình Hoàng dần quen với nhịp sống ở xứ sở mặt trời mọc. Hàng ngày, anh cùng bạn đi siêu thị và tự nấu nướng. Do mặt bằng giá cả ở Nhật Bản đắt đỏ, nam thanh niên khá kỹ lưỡng trong việc chi tiêu để dành dụm tiền giúp đỡ gia đình.

Trải qua 3 năm làm việc ở nước bạn, điều khiến chàng trai ấn tượng nhất là tác phong nghiêm túc, đúng giờ, kỷ luật của người dân địa phương.

"Người Nhật Bản rất nhiệt tình hướng dẫn các công việc hàng ngày. Nhờ được mọi người chỉ bảo tỉ mỉ, tôi thích nghi nhanh chóng hơn. Để đáp lại sự giúp đỡ của họ, tôi luôn tâm niệm làm nhiều việc tốt", anh bày tỏ.

Ngoài giờ làm việc, chàng trai người Việt dành thời gian quay và chỉnh sửa video để xây dựng kênh cá nhân, thu hút nhiều lượt tương tác. Các video của anh kể về cuộc sống và những trải nghiệm thú vị ở Nhật Bản.

Đình Hoàng thường chủ động nói chuyện với người dân bản địa để luyện tập tiếng Nhật, tìm hiểu thêm những nét văn hoá, phong tục đặc sắc nơi đây.

"Người dân rất thân thiện nên chúng tôi không gặp khó khăn để hoà nhập với cuộc sống hàng ngày. Pháp luật của Nhật Bản rất nghiêm khắc, lao động đến từ nước ngoài luôn chấp hành nghiêm túc để có thể làm việc lâu dài", Đình Hoàng bày tỏ.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), trong 6 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 74.691 người, đạt 57,4% kế hoạch năm. Trong năm nay, Bộ đặt mục tiêu đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, với 35.240 người. Đứng thứ hai là Đài Loan (Trung Quốc) với 28.206 lao động, tiếp theo là Hàn Quốc với 5.650 lao động.