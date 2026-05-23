TPHCM tổ chức rước kiệu, thắp hoa đăng mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM vừa thông tin về các hoạt động hướng đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Trong đại lễ lần này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động Phật sự trọng điểm trang nghiêm và ý nghĩa, diễn ra tại ba địa điểm chính, gồm: Việt Nam Quốc Tự (TPHCM), khu Tam giác Bãi Trước (khu vực Vũng Tàu cũ) và Tổ đình Hội Khánh (khu vực Bình Dương cũ).

Theo kế hoạch, tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 24/5 đến 31/5 (từ mùng 8 đến rằm tháng 4 năm Bính Ngọ). Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa tâm linh sẽ được tổ chức đồng loạt tại các tự viện trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, lễ rước kiệu Phật đản kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ được tổ chức lúc 19h ngày 24/5 (mùng 8/4 năm Bính Ngọ).

Đoàn rước xuất phát từ Tổ đình Ấn Quang, 243 Sư Vạn Hạnh, TPHCM. Đoàn rước sẽ di chuyển theo lộ trình: Sư Vạn Hạnh - Ngô Gia Tự - Vòng xoay Ngã Bảy - Lê Hồng Phong nối dài - đường 3 Tháng 2 - Việt Nam Quốc Tự.

Sau nghi thức rước kiệu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM sẽ cử hành Lễ Mộc dục (Lễ Tắm Phật) tại Việt Nam Quốc Tự.

Điểm nhấn của mùa Phật đản là Đại lễ chính thức diễn ra vào sáng 31/5 (15/4 năm Bính Ngọ) tại Việt Nam Quốc Tự. Chương trình có sự tham dự của chư Tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các cấp cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử.

Nghi thức trong đại lễ gồm tụng niệm khánh đản, tuyên đọc Thông điệp Phật đản, Diễn văn Phật đản và nghi thức Mộc dục (Lễ Tắm Phật).

Trong chuỗi hoạt động kính mừng Phật đản, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM sẽ tổ chức lễ thắp hoa đăng cầu quốc thái dân an, diễu hành xe hoa, treo cờ và biểu ngữ Phật đản, thiết trí lễ đài tại các tự viện, chương trình văn nghệ cùng nhiều hoạt động triển lãm văn hóa Phật giáo phục vụ đồng bào, Phật tử.

Tại khu vực Vũng Tàu cũ, Đại lễ Phật đản khu vực dự kiến diễn ra ngày 28/5 (12/4 năm Bính Ngọ) tại khu Tam giác Bãi Trước. Chương trình gồm diễu hành xe đạp hoa, ô tô điện, thả hoa đăng và hoạt động văn nghệ kính mừng Phật đản.

Tại khu vực Bình Dương cũ, Đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức tối 26/5 (10/4 năm Bính Ngọ) tại Tổ đình Hội Khánh với lễ rước kiệu, diễu hành xe hoa và chương trình đại lễ phục vụ đông đảo đồng bào Phật tử địa phương.

Bên cạnh nghi lễ truyền thống, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM khuyến khích các tự viện đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, thăm hỏi và hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, phụng sự cộng đồng theo tinh thần Phật giáo nhập thế.