Hàng nghìn người dự đại lễ mừng Đức Phật đản sinh tại chùa Bái Đính

Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026 tổ chức tại chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư) là sự kiện trọng đại đối với tăng ni, phật tử tỉnh Ninh Bình, tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân tham dự Đại lễ Phật đản năm 2026 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Phát biểu tại đại lễ, ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc toàn thể đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an lành, hoan hỷ và cát tường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ, Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tôn giáo, tín ngưỡng. Từ thời Đinh, Tiền Lê đến hào khí Đông A thời Trần, Phật giáo đã hiện diện sâu sắc trong đời sống chính trị, văn hóa và tinh thần của quê hương.

Ninh Bình cũng là vùng đất gắn với dấu ấn của Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh, anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng lớn đã sáng lập Thiền phái Trúc lâm Yên Tử, dòng thiền mang đậm bản sắc Phật giáo Việt Nam với tinh thần nhập thể, hòa quang đồng trần, gắn đạo với đời và phụng sự dân tộc.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Ninh Bình mới là nơi hội tụ nhiều trung tâm Phật giáo lớn của cả nước như: Chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, chùa Cổ Lễ, chùa Đọi Sơn... với hàng triệu tín đồ, Phật tử.

"Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cùng toàn thể Tăng ni, tín đồ, Phật tử đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", ông Chức cho hay.

Vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ thêm, Đại lễ Phật đản là sự kiện trọng đại đối với tăng ni, phật tử trên toàn thế giới; là dịp để tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh - bậc giác ngộ vĩ đại đã đem ánh sáng từ bi, trí tuệ soi rọi nhân gian, hướng con người tới chân - thiện - mỹ, sống yêu thương, bao dung, hòa hợp và cùng nhau xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc, hạnh phúc.

Tăng ni, phật tử nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, an lạc, hạnh phúc (Ảnh: Thái Bá).

Tại buổi lễ, mọi người đã được nghe diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 của Trưởng lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống "tốt đời đẹp đạo", tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi, mỗi người con Phật cần thắp sáng tinh thần phụng sự nhân sinh, đem giáo lý từ bi và trí tuệ ứng dụng vào đời sống hằng ngày; xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành; lan tỏa văn hóa yêu thương, tinh thần trách nhiệm và lối sống đạo đức trong cộng đồng.

Các Phật tử xếp hàng tham dự nghi lễ tắm Phật mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh (Ảnh: Thái Bá).

Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và các đại biểu đã tham dự nghi lễ tắm Phật, cầu nguyện hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho thế giới và dân tộc Việt Nam.