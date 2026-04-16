Người Khmer ở TPHCM tham dự lễ tắm Phật đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Chiều 16/4, trong không khí hân hoan của ngày thứ ba Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, hàng trăm chư Tăng, Phật tử và đồng bào Khmer tại TPHCM đã tề tựu về chùa Candaransi (phường Xuân Hòa) để tham dự lễ tắm Phật, một nghi thức quan trọng mang ý nghĩa thanh tẩy và cầu an cho năm mới.

Lễ tắm Phật không chỉ là nghi thức tẩy sạch bụi trần, rửa trôi phiền não mà còn là lời cầu nguyện cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Đây cũng là ngày chư Thiên chính thức nhận nhiệm vụ, mang theo hy vọng về sự hộ trì của Tam bảo, giúp mọi nhà bình yên, công việc hanh thông, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM, trụ trì chùa Candaransi, đã chủ trì nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo. Hòa thượng cũng đã thuyết giảng về nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc của lễ tắm Phật trong Tết Chôl Chnăm Thmây, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sám hối những lỗi lầm đã phạm trong năm qua trước khi thực hiện nghi lễ.

Buổi lễ đã thu hút sự tham gia của hàng trăm đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, tạo nên một không khí trang nghiêm và ấm cúng.

Hòa thượng Danh Lung nhấn mạnh, việc cúng dường cần giữ sự thanh tịnh từ lễ vật đến tâm ý để phước lành được trọn vẹn. Nghi thức tắm Phật với dòng nước tinh khiết rót từ trên cao tượng trưng cho sự thanh lọc và lan tỏa những điều tốt lành.

Sau khi các vị chư tăng thực hiện nghi thức, Phật tử lần lượt xếp hàng tham gia. Nghi thức tắm Phật trong Phật giáo Nam tông sử dụng nước tinh khiết ướp hoa cùng nhang đèn cúng Phật, thể hiện lòng thành kính và ước nguyện thanh tịnh.

Nhiều tượng Phật được sắp đặt trang trọng quanh khuôn viên chùa, tạo điều kiện cho chư Tăng và Phật tử cùng tham gia nghi lễ.

Phật tử nhẹ nhàng dùng những nhành hoa vẩy nước lên tượng Phật, gửi gắm ước nguyện thanh lọc thân tâm, hướng đến sự an lành và bình an cho bản thân và gia đình.

Chị Thạch Thị Tố Trinh (quê Trà Vinh) chia sẻ: “Ba năm nay tôi đều đến chùa dự lễ. Đây là dịp để gặp gỡ, sum họp cùng đồng bào Khmer trong Tết truyền thống, phần nào vơi đi nỗi nhớ quê”.

Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi các bạn trẻ người Khmer hào hứng té nước, tự dội nước tắm Phật lên người. Hoạt động này, cùng với lễ tắm Phật, mang ý nghĩa gột rửa những điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe và mưa thuận gió hòa cho năm mới.

Chị Thạch Thị Thanh Thảo bày tỏ: “Đây là hoạt động mang ý nghĩa gột rửa điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe. Tôi cũng mong phước lành sẽ đến với bản thân và gia đình. Chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây”.

Tết Chôl Chnăm Thmây, dịp đón năm mới quan trọng nhất của đồng bào Khmer, thường diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch. Năm nay, lễ hội kéo dài từ ngày 14 đến 16/4, với ba ngày chính gồm nghi thức đón năm mới, dâng cơm, đắp núi cát và lễ tắm Phật kết hợp chúc thọ người cao tuổi. Đối với những người Khmer xa quê, đây không chỉ là một lễ hội truyền thống mà còn là thời khắc hướng về nguồn cội, tưởng nhớ tổ tiên và gửi gắm ước vọng về một năm an lành, mưa thuận gió hòa.