"Tội phạm đẹp trai nhất" nước Mỹ ở tù vẫn nhận 300 bức thư tỏ tình mỗi ngày

Jeremy Meeks, 42 tuổi, người Mỹ, từng nổi tiếng khắp thế giới vào năm 2014 vì một bức ảnh chụp hồ sơ. Người đàn ông bị kết án 27 tháng tù giam vì tội tàng trữ vũ khí trái phép.

Năm 2014, cảnh sát đăng tải ảnh chụp hồ sơ của Jeremy trong chiến dịch truy quét băng nhóm tại California. Với đôi mắt xanh dương và gương mặt góc cạnh, tên tuổi của Jeremy trở nên đình đám và được đặt tên gọi "tội phạm điển trai nhất".

Bức ảnh hồ sơ được cảnh sát chia sẻ vào năm 2014 khiến Jeremy bất ngờ nổi tiếng (Ảnh: Independent).

Chỉ trong vài giờ, bức ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt thích, tạo ra làn sóng quan tâm trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều người còn lặn lội từ xa đến tận nơi để gặp anh.

Mới đây vào ngày 23/3, Jeremy xuất hiện trong một chương trình podcast với tên gọi "Inside True Crime" (tạm dịch: khám phá các tội ác có thật). Tại đây, người đàn ông chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như những năm tháng bất ngờ nổi tiếng dù ngồi trong song sắt nhà giam.

Jeremy cho biết, thời điểm bị bắt, anh ta bị giam tại nhà tù quận Sacramento (Mỹ). Mỗi tuần, anh chỉ được phép có 2 lượt thăm gặp. Tuy nhiên các suất này thường xuyên bị những người lạ mặt đặt trước và người thân của anh bị gạt ra ngoài.

"Tôi thấy toàn người xa lạ tới thăm mình. Tôi từ chối ngay khi chưa bước vào khu vực gặp mặt vì không biết họ là ai. Khi nhìn qua kính, tôi nói luôn không biết họ. Tuy nhiên họ vẫn kiên trì nói rằng sẽ tới thăm tôi. Vì điều này, gia đình tôi không thể vào thăm do bị người xa lạ tranh xuất. Điều này rất bực bội", anh kể.

Không chỉ vậy, Jeremy tiết lộ anh nhận được khoảng 300 bức thư mỗi ngày. Kèm theo đó là những khoản tiền do người lạ chuyển tới, thậm chí có cả ảnh khỏa thân nhạy cảm. Điều này khiến anh thấy quá sức chịu đựng.

Jeremy và con trai (Ảnh: AOL).

Theo Jeremy, điều khiến anh đau lòng nhất là con trai không thể vào thăm. Thời điểm đó, con trai anh 5 tuổi. Khi thấy những người lạ tới thăm nom, thậm chí anh từng cầu xin họ ngừng chiếm suất thăm của gia đình.

Sau khi thụ án hơn 1 năm vì tội liên quan tới vũ khí, anh ra tù năm 2016 và nhanh chóng bước chân vào làng thời trang. Anh ký hợp đồng với một công ty người mẫu, từng sải bước tại tuần lễ thời trang New York, tham dự một số dự án diễn xuất.

Năm 2024, anh phát hành tự truyện về cuộc đời mình. Về đời tư, người đàn ông 42 tuổi hiện là cha của 2 con trai.

Anh có con trai Jeremy Jr. với vợ cũ Melissa Meeks. Con trai thứ 2 của anh sinh năm 2018, là kết quả của cuộc tình với Chloe Green - người thừa kế thương hiệu Topshop.

Chuyện tình ồn ào của anh với ái nữ nhà ông trùm thời trang Philip Green từng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Anh xuất hiện trong podcast mới đây (Ảnh: AOL).

Tuy nhiên tới năm 2024, anh cho biết mình đang độc thân sau khi kết thúc mối quan hệ với Chloe Green từ năm 2019. Đến tháng 8/2025, Meeks tiết lộ đã sống độc thân và không hẹn hò trong suốt 3 năm.

Hiện câu chuyện đời tư của Jeremy tiếp tục gây chú ý. Trang cá nhân của anh thu hút hơn 1,5 triệu lượt người theo dõi. Anh tiếp tục tham gia một số chương trình giải trí, thời trang, hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng. Điều này cho thấy mặt trái ít ai ngờ tới của sự nổi tiếng ngay cả ở phía sau song sắt nhà tù.