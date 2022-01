Tổ chức Team building cuối năm an toàn cho doanh nghiệp tại Timezone

Các hoạt động team building cuối năm là cơ hội để các doanh nghiệp gắn kết nhân sự, kết thúc năm cũ và chào đón năm mới với tinh thần hứng khởi. Các hoạt động này thường được tổ chức ở ngoài trời như các resort, bãi biển, khu du lịch… Tuy nhiên, việc tổ chức team building sao cho hiệu quả cũng là một bài toán khó khi các doanh nghiệp phải giải quyết vấn đề về địa điểm tổ chức, không gian, chi phí…

Đặc biệt trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức xây dựng đội ngũ ở ngoài trời có thể không đảm bảo an toàn cũng như tốn kém nhiều chi phí. Thấu hiểu những khó khăn đó, Timezone Vietnam mang đến không gian vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh giúp doanh nghiệp gắn kết nhân sự và có những trải nghiệm mới lạ để khép lại xuân Đinh Sửu.

Được mệnh danh là "thiên đường giải trí" công nghệ cao, Timezone Vietnam mang đến những trò chơi công nghệ cực đỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm được tích hợp tới 100 trò chơi khác nhau, phù hợp với nhiều độ tuổi khách hàng. Các trò chơi tại Timezone cực kỳ đa dạng và giúp người tham gia có nhiều lựa chọn để vui chơi giải trí. Dù người chơi là fan của các môn thể thao vận động, các trò chơi đấu trí hay thích đắm chìm trong không gian thực tế ảo thì các trò chơi tại Timezone Vietnam đều có thể đáp ứng dễ dàng.

Bên cạnh đó, đa phần các nhân sự tại các công ty hiện nay đều là các bạn trẻ, những người ưa thích phiêu lưu, mạo hiểm và thích khám phá những điều mới nên Trung tâm công nghệ giải trí đa quốc gia Timezone sẽ là lựa chọn phù hợp hàng đầu.

Timezone Vietnam giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề về địa điểm khi hầu hết các trung tâm của Timezone đều được thiết kế và hoạt động tại các trung tâm thương mại ở các thành phố lớn, rất thuận lợi cho việc di chuyển cũng như tụ họp theo nhóm đông người.

Các khâu tổ chức hay dẫn dắt trò chơi cũng được Timezone hỗ trợ phối hợp lên kế hoạch tỉ mỉ từ A-Z để đảm bảo giúp khách hàng được tự do gắn kết và có những trải nghiệm đáng nhớ. Hướng tới sự năng động, sáng tạo, các concept tại Timezone dành cho team building của doanh nghiệp tràn ngập sự mới mẻ và đảm bảo "không đụng hàng". Sau khi vui chơi thoải mái, các khách hàng sẽ được tham gia tiệc để nạp thêm năng lượng và dành thời gian trò chuyện, lên kế hoạch cũng như ý tưởng cho năm mới.

Doanh nghiệp không còn đắn đo về vấn đề an toàn vì Timezone cam kết tuân thủ chặt chẽ quy định 5K của Bộ Y tế, trung tâm kiểm soát chặt chẽ số lượng khách ra vào cũng như luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên trên hết. Khách hàng có thể vui chơi với tâm thế thoải mái và hoàn toàn quên đi những lo lắng của cuộc sống hàng ngày.

Đặc biệt khi sử dụng combo hay các dịch vụ, khách hàng và các doanh nghiệp sẽ được tận hưởng các tiện ích trọn gói với chi phí phải chăng hơn rất nhiều so với các chuyến teambuilding dài ngày. Khách hàng tham gia vui chơi tại Timezone cuối năm cũng sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị.

Dù mới xuất hiện trên thị trường từ năm 2018, Timezone đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi sự chuyên nghiệp, không gian cực chất và hệ thống trò chơi hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài là lựa chọn hàng đầu cho những hoạt động vui chơi giải trí.

Timezone còn sở hữu đội ngũ nhân sự là các bạn trẻ với sự nhiệt huyết, luôn tận tình hướng dẫn và giúp đỡ khách hàng trong quá trình vui chơi giải trí. Trung tâm giải trí triệu đô luôn hướng tới sự hài lòng của khách hàng và sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp để có thể phục vụ khách hàng hoàn thiện hơn.

Hệ thống chi nhánh của Timezone tại Việt Nam

TPHCM: Tầng 3 (Cổng K), AEON Mall Tân Phú Celadon, số 30 Bờ bao Tân Thắng, quận Tân Phú.

TPHCM: Tầng 4, Estella Place, số 88 Song Hành, Quận 2.

TPHCM: Tầng 2, Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình.

HCM: Tầng 2, E-mart, số 366 Phan Văn Trị, P.5, Quận Gò Vấp.

Hà Nội: Tầng 3, Vincom Metropolis, số 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình.

Hà Nội: Tầng 3, AEON Mall Hà Đông, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, Quận Hà Đông.

Hải Phòng: Tầng 3, AEON Mall Hải Phòng Lê Chân, số 10 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân

Bình Dương: Tầng 1, AEON Mall Bình Dương Canary, số 1 Đại lộ Bình Dương, Thuận An.

Vinh: Tầng 5, CityHub, Số 1 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Fanpage: https://www.facebook.com/TimezoneVN

Website: https://www.timezonegames.com/vi-vn/dia-diem