Tinh Hoa Việt đưa mật ong bạc hà Hà Giang đến gần hơn với người dùng Việt

Độc bản từ thiên nhiên khắc nghiệt

Nằm ở độ cao trên 1.600m, cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) là nơi hoa bạc hà dại sinh trưởng tự nhiên. Loài hoa này chỉ nở tự nhiên vào những tháng lạnh cuối năm.

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, khi những triền cao nguyên đá Đồng Văn được nhuộm tím bởi hoa bạc hà dại, cũng là lúc người dân nơi đây bắt đầu mùa thu hoạch mật ong bạc hà.

Người dân địa phương là những “người giữ tinh hoa” nơi cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh: Tinh Hoa Việt).

Toàn cảnh khu vực dưỡng ong giữa thung lũng hoa bạc hà dại là nơi khởi nguồn của những giọt mật quý (Ảnh: Tinh Hoa Việt).

Nhờ điều kiện đặc thù ấy, sản lượng mật ong bạc hà Hà Giang giới hạn, có hương vị và giá trị khác biệt: Màu vàng ánh xanh thanh khiết; vị ngọt dịu, thơm nhẹ; giàu hợp chất tự nhiên quý.

Mỗi giọt mật ong bạc hà Tinh Hoa Vị, không chỉ mang hương vị đặc trưng của vùng cao mà còn thể hiện giá trị qua quy trình sản xuất truyền thống.

Tinh Hoa Vị đã ứng dụng kiểm nghiệm khoa học để chứng minh giá trị dinh dưỡng và dược lý của mật ong. Theo đó, mật ong bạc hà Tinh Hoa Vị đã được Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược Sài Gòn kiểm nghiệm và chứng minh có chứa hàm lượng Phenolic và Flavonoid - hai hợp chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Hệ sinh thái bền vững - Bảo tồn để phát triển

Hơn 2.800 đàn ong của Tinh Hoa Việt được bảo trợ và bảo tồn dưới sự giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang. Đây là mô hình kết hợp giữa sản xuất và bảo tồn, giúp duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ nguồn hoa bạc hà.

Người nuôi ong kiểm tra cầu mật trong mùa hoa bạc hà - thời điểm mật đạt độ tinh khiết cao nhất (Ảnh: Tinh Hoa Việt).

Tinh Hoa Việt không chỉ dừng lại ở việc đưa đặc sản mật ong bạc hà đến tay người tiêu dùng, mà còn đồng hành cùng người nuôi ong địa phương trong mô hình phát triển bền vững.

Doanh nghiệp chú trọng bảo tồn đàn ong tự nhiên, xây dựng chuỗi sản xuất - bảo tồn, duy trì hệ sinh thái hoa bạc hà dại - yếu tố cốt lõi tạo nên hương vị độc bản của mật ong vùng cao.

Bộ sản phẩm mật ong bạc hà Hà Giang với phiên bản quà tặng cao cấp từ Tinh Hoa Việt (Ảnh: Tinh Hoa Việt).

Tinh hoa từ thiên nhiên cho sức khỏe người dùng

Không chỉ mang hương vị đặc trưng, mật ong bạc hà còn là nguồn dưỡng chất thiên nhiên quý cho sức khỏe.

Nhiều người lựa chọn mật ong bạc hà như một cách bổ sung năng lượng tự nhiên mỗi sáng, giúp tỉnh táo và giảm căng thẳng. Với đặc tính kháng khuẩn, mật ong bạc hà còn làm dịu cổ họng, hỗ trợ giảm ho.

Bộ sản phẩm mật ong bạc hà Hà Giang là lựa chọn tiện dụng cho gia đình (Ảnh: Tinh Hoa Việt).

Với triết lý “Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm - Chúng tôi còn trao gửi giá trị”, mật ong bạc hà Tinh Hoa Vị hướng đến mang lại cho người dùng nguồn dinh dưỡng an lành và thuần khiết nhất từ thiên nhiên đất Việt.

Các chứng nhận và giải thưởng thương hiệu (Ảnh: Tinh Hoa Việt).

Nguồn mật ong bạc hà được khai thác bởi đơn vị đạt chứng nhận HACCP, OCOP và là đối tác của UNESCO - bảo chứng cho quy trình sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường.

Mỗi giọt mật không chỉ kết tinh từ thiên nhiên khắc nghiệt nơi địa đầu Tổ quốc, mà còn chứa đựng tâm huyết của những người gìn giữ bản sắc vùng cao. Tinh Hoa Vị tiếp tục theo đuổi con đường phát triển bền vững, lan tỏa tinh hoa Việt và mang đến cho người tiêu dùng nguồn dinh dưỡng thuần khiết, an lành từ thiên nhiên.