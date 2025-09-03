Tiết lộ về "vị tướng trong sách giáo khoa" xuất hiện tại lễ diễu binh 2/9

Người Việt Nam đoàn kết, luôn tin vào tương lai

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trong niềm hân hoan, xúc động và tràn đầy tự hào.

Khi xem qua truyền hình nhiều người nhận ra, vị tướng ngồi bên cạnh Chủ tịch nước Lương Cường trên lễ đài Quảng trường Ba Đình chính là phi công anh hùng huyền thoại - Trung tướng Phạm Tuân - người mà nhiều thế hệ biết đến qua trang sách giáo khoa thuở học trò.

Các bài học về phi công Phạm Tuân trong sách ngữ văn hay lịch sử đều khẳng định niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, khích lệ thế hệ trẻ ước mơ và cống hiến.

Hình ảnh Trung tướng Phạm Tuân trên tivi và thời trẻ được nhiều người chia sẻ ngày 2/9 (Ảnh: Chụp màn hình).

Vũ Hoài Anh (ở phường Xuân Phương, Hà Nội) bày tỏ: "Lúc còn nhỏ đi học, đọc bài về anh hùng Phạm Tuân, bây giờ được nhìn thấy bác trên tivi. Cảm ơn bác thật nhiều về những cống hiến cho đất nước".

Cư dân mạng Vũ Tiến Mạnh bình luận: "Bác thật phong độ, đúng khí chất anh hùng. Bác là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng con học tập và noi theo. Kính chúc bác có nhiều sức khỏe".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trung tướng Phạm Tuân cho biết, ở giữa quảng trường Ba Đình lịch sử rợp cờ Tổ quốc, nhìn ngắm các khối diễu binh, diễu hành với ông là một cảm xúc tuyệt vời khó tả.

Trung tướng Phạm Tuân bên bức hình thời trẻ đã đi vào huyền thoại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Tôi rất ấn tượng với hình ảnh toàn dân hân hoan, hào hứng với ngày kỷ niệm. Mọi người không quản ngại mưa nắng, nét mặt hớn hở, rạng rỡ chờ đợi những đoàn quân diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố.

Điều đó thể hiện truyền thống tốt đẹp, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của người Việt và niềm tin vào tương lai. Các nước trên thế giới chắc chắn cũng sẽ thấy Việt Nam là một dân tộc đoàn kết, có ý chí, yêu Tổ quốc, quân đội hùng mạnh”, Trung tướng Phạm Tuân nói.

Trung tướng Phạm Tuân sinh năm 1947 tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay là xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông nhập ngũ đúng ngày 2/9/1965. "Thời điểm ấy cả nước cùng ra quân, tôi cũng hòa chung không khí lên đường chiến đấu", ông nói.

Ông được tuyển chọn vào lực lượng Phòng không Không quân, được cử sang thành phố Krasnodar của Nga học tập, lúc đầu, ông chỉ được phân vào lớp học thợ máy, sau đó được chọn vào lớp đào tạo phi công.

Ông là phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay B52 của Mỹ trong chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Năm 1977, Phạm Tuân được cử đi học tại Học viện Không quân Gagarin (Liên Xô). Ông được chọn vào đội bay quốc tế thứ sáu trong chương trình Intercosmos của Liên Xô ngày 1/4/1979 và thực hiện chuyến bay vào vũ trụ ngày 23/7/1980.

Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên được phong danh hiệu anh hùng 3 lần, bởi 2 quốc gia khác nhau: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Anh hùng lao động Việt Nam, Anh hùng Liên Xô.

Trung tướng Phạm Tuân - anh hùng đưa lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam vào vũ trụ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Kể lại những ký ức khó quên trong chuyến du hành vũ trụ, Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ, khi con tàu bay gần tới lãnh thổ Việt Nam, 3 phi công người Nga tìm cho Phạm Tuân một cửa sổ thuận lợi nhất để ông ngắm được Thủ đô, đất nước Việt Nam.

Con tàu bay từ phía Ấn Độ Dương qua phía Nam Thái Lan tiến về phía Bắc Việt Nam. Trời có mây loáng thoáng, tuy nhiên Phạm Tuân vẫn định vị được vị trí của đất nước mình.

Bờ biển Việt Nam hiện lên. Biển phía trước nhấp nhô những hòn đảo của Vịnh Hạ Long... Phạm Tuân hồi hộp đến nghẹt thở và nói: "Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước! Kính thưa toàn thể nhân dân! Đội bay vũ trụ Việt - Xô đang bay qua bầu trời của Việt Nam.

Tôi nhìn thấy Tổ quốc ta đẹp vô cùng. Từ vũ trụ, tôi cảm ơn Đảng, nhân dân đã chắp cánh cho chúng tôi bay. Chúc lãnh đạo và nhân dân xây dựng đất nước phồn vinh - hòa bình - hạnh phúc! Chúc tình hữu nghị 2 nước ngày càng bền chặt! Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!".

Trung tướng Phạm Tuân đọc lại những dòng chia sẻ về chuyến bay lịch sử (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong hành trang bay vào vũ trụ, phi công Phạm Tuân mang theo một số biểu tượng của đất nước Việt Nam. Đó là cờ đỏ sao vàng có kích thước khoảng 20x30cm, nắm đất Ba Đình, Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc của Bác Hồ, ngoài ra còn có dấu của bưu điện Việt Nam, ảnh và huy hiệu của Bác Hồ…

“Tất cả đã được đóng dấu, xác nhận kỷ vật đã có mặt trong vũ trụ. Đặc biệt cờ Tổ quốc Việt Nam đã bay trong vũ trụ - chúng ta có thể khẳng định, Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự do, có truyền thống yêu nước nồng nàn, với sự mở đường của lãnh tụ thiên tài, chúng ta đã giành thắng lợi, sánh vai cùng cường quốc năm châu tiến vào chinh phục đỉnh cao của khoa học công nghệ vũ trụ", Trung tướng Phạm Tuân nói.

Gagarin của châu Á

Trung tướng Phạm Tuân được mệnh danh là “Gagarin của châu Á” (Gagarin là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô và của trái đất bay vào không gian).

Ông chia sẻ, để đặt chân vào vũ trụ, ông phải trải qua quá trình huấn luyện dài ngày với rất nhiều quy trình khắt khe. Sau quá trình huấn luyện, ông là phi công được chọn trong số 2 phi công của Việt Nam tham gia huấn luyện.

Khi bay vào không gian, Trung tướng Phạm Tuân mất nhiều tiếng để làm quen với trạng thái không trọng lực. Những giờ đầu là cảm giác dồn máu lên thân trên, nhất là đầu và mặt, các phủ tạng cũng như dồn lên trên.

Cuối ngày đầu, ông cảm thấy mệt mỏi, khả năng cơ động giảm đi, cơ quan vị giác kém, phản xạ chậm hơn và ăn không có cảm giác ngon miệng. Tình trạng này kéo dài một ngày, đến ngày thứ hai, sau giấc ngủ, ông lấy lại cảm giác bình thường “như ở mặt đất”.

Mỗi phi công sẽ hấp thụ khẩu phần ăn khoảng 2.000 calo trong một ngày đêm. Có nhiều món ăn đem theo như thịt, sữa, bánh mì, đồ hộp, hoa quả, gia vị, các thứ nước uống. Khẩu phần ăn được định sẵn theo sự lựa chọn sau khi ăn thử một tuần trước khi bay.

Thức ăn được cho vào các tuýp. Đến bữa, mọi người cùng bày ra bàn. Thìa dĩa và các tuyp thức ăn được dán xuống bàn. Khi ăn, mỗi người sẽ ăn lần lượt các món như cách trẻ con tu bình sữa.

Phi công Phạm Tuân (phải) và phi công người Nga Victor Gorbatko (trái) thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên minh - 37.

Bánh mì đôi khi được thả trôi lơ lửng rồi phi công “bơi” đến “thưởng thức”. Nước uống được lấy ra từ các bình áp suất, nếu ai vô tình làm rơi những giọt nhỏ vương vãi thì lại phải gom lại thành từng “viên” to hơn rồi đưa vào trong miệng.

Đến nay, sau nhiều năm nhìn lại, những ký ức về chuyến bay lịch sử vẫn khiến ông xúc động.

Ông chia sẻ: “Chuyến bay khẳng định ý chí của người Việt, tình đoàn kết hữu nghị quốc tế. Tất cả cùng với hành trình phi thường đã khẳng định bản lĩnh kiên cường, bất khuất của người Việt, không chỉ chiến thắng thực dân đế quốc sừng sỏ mà còn khát khao hướng tới tương lai, xây dựng đất nước vững mạnh, tiếp cận nền khoa học hiện đại”.

Trung tướng Phạm Tuân hiện sống cùng vợ trong ngôi nhà nằm yên bình trên con ngõ nhỏ ở phố Cù Chính Lan, Hà Nội. Ông về hưu năm 2007.

Thi thoảng ông tham gia các buổi giao lưu, chia sẻ cùng các nhà khoa học, giới trẻ về chuyến bay vũ trụ ngày 23/7/1980. Ông luôn truyền đi thông điệp mong thế hệ trẻ sẽ có nhiều người bay vào vũ trụ để nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.