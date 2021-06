Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thiên Tâm An - giải pháp cải thiện mất ngủ

Dân trí TPBVSK Thiên Tâm An với thành phần từ thảo dược tự nhiên được các chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá cao về hiệu quả dưỡng tâm, hỗ trợ an thần, hỗ trợ ngủ ngon, sâu giấc, hỗ trợ cải thiện tình trạng căng thẳng thần kinh, mệt mỏi do mất ngủ.

Cải thiện giấc ngủ từ thảo dược tự nhiên Mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc … là tình trạng có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Mất ngủ kéo dài không những làm chất lượng cuộc sống bị giảm đi đáng kể mà còn gây ra các hậu quả nghiêm trọng như tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì, hay các rối loạn về thần kinh. Do đó, điều trị giảm chứng mất ngủ, rối loạn giấc ngủ là điều rất quan trọng. Theo các chuyên gia y tế, sử dụng thuốc Tây chữa mất ngủ mặc dù có hiệu quả nhanh và mạnh nhưng các loại thuốc này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn nếu thiếu thận trọng khi sử dụng. Trong khi đó, các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ từ tự nhiên có độ an toàn khá cao, có thể sử dụng trong thời gian dài và phù hợp với nhiều đối tượng. Do vậy, sử dụng thảo dược đông y là lựa chọn hàng đầu của người gặp vấn đề về giấc ngủ như ngủ không sâu giấc, khó ngủ, hay tỉnh giấc giữa đêm, cơ thể mệt mỏi, bồn chồn sau khi thức dậy. Phát triển từ bài thuốc điều trị mất ngủ tinh hoa của Y học cổ truyền, TPBVSK Thiên Tâm An được nhiều khách hàng tin dùng vì thành phần tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Mỗi vị thuốc có trong Thiên Tâm An đều đã được nghiên cứu từ lâu đời và được chứng minh công dụng, trong số nổi bật: Cao toan táo nhân: một vị thuốc đặc biệt gần gũi và được sử dụng rất nhiều trong các vị thuốc Đông Y. Y học cổ truyền chứng minh Táo nhân sống hay đã qua chế biến đều có tác dụng an thần và gây ngủ, ngoài ra còn có tác dụng giảm đau hạ nhiệt, ổn định huyết áp, chống loạn nhịp tim. Y học hiện đại chứng minh những thành phần trong táo nhân có tác dụng sinh học bao gồm Sanjoinine các loại A, B, E, G, ….; Nuciferine, Nornuciferine hay một chất chỉ có ở cây này - Zizyphusine, … và một số acid hữu cơ khác. Các thành phần này chưa chứng minh được thành phần nào là thành phần có tác dụng chính trong an thần gây ngủ nhưng sự phối hợp các dược chất này trong Táo nhân đã có tác dụng dược lý cụ thể trên lâm sàng. Cao lạc tiên: các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trong cây lạc tiên có chứa rất nhiều hoạt chất quý tốt cho hệ thần kinh trung ương như: Passiflorin, Saponaretin, Vitexin, Sapomarin, Harmin, Harmol, Harmalol, Hermalin, chất xơ. Hoạt chất chính của thảo dược này là các hoạt chất Passiflorin có tác dụng an thần, chữa mất ngủ, gần giống như morphin nhưng không gây nghiện. Cao thảo quyết minh có tác dụng trấn tĩnh, an thần cho người dùng thường hay mắc phải bệnh mất ngủ. Đặc biệt, có thể can nhiệt huyết nhiệt, trong tâm hồi hộp, cảm thấy người bồn chồn, khó ngủ. Kết hợp cùng với các thành phần: Cao long đờm thảo, Cao rau đắng biển, Cao dạ giao đằng, Cao bá tử nhân… mang lại liệu pháp chữa trị toàn diện, hiệu quả cao và phù hợp với thể trạng người bệnh mất ngủ. Dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng TPBVSK Thiên Tâm An là sản phẩm của công ty TNHH THƯƠNG MẠI HIANCO - đơn vị nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng Việt. Với mong muốn mang đến cho những người mất ngủ một giải pháp hiệu quả toàn diện, TPBVSK Thiên Tâm An được đầu tư sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại khép kín đạt chuẩn quốc tế GMP tại nhà máy Bigfa. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm duyệt kỹ càng, với nguồn nguyên liệu đầu vào được thu hái từ vườn dược liệu sạch, loại bỏ hoàn toàn các tạp chất có hại cho sức khỏe. Sản phẩm đã được Bộ Y Tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.