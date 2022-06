1. Thủ tục cấp giấy phép lái xe

Điều kiện để được cấp giấy phép lái xe: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

- Đủ tuổi, sức khỏe và trình độ văn hóa theo quy định, đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định.

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km như sau:

+ Hạng B1 số tự động lên B1: Thời gian lái xe từ 1 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn.

+ Hạng B1 lên B2: Thời gian lái xe từ 1 năm và có 12.000 km lái xe an toàn.

+ Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề 3 năm và 50.000 km.

+ Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 5 năm và 100.000 km lái xe an toàn.

Hồ sơ:

Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu:

- Hồ sơ do người học lái xe nộp

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu.

+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số đối với công dân Việt Nam, hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng và thẻ tạm trú hoặc chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài.

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe.

- Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp

+ Hồ sơ của người học lái xe.

+ Chứng chỉ sơ cấp hoặc đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A5,B1,B2 và C.

+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch.

Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1 số, B2, C, D, E và các hạng F.

- Hồ sơ do người học nộp:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài.

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe.

+ Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch).

+ Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch).

- Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp:

+ Hồ sơ của người học nâng hạng Giấy phép lái xe.

+ Chứng chỉ đào tạo nâng hạng.

+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.

