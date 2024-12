The Queen's Day 2024 thu hút gần 5.000 khách hàng tham gia

The Queen's Day 2024 ghi nhận hơn 5.000 khách hàng tham dự trong 10 tiếng diễn ra sự kiện.

The Queen's Day: Tri ân hành trình làm mẹ

The Queen's Day là sự kiện thường niên do Suri Store tổ chức nhằm tri ân những đóng góp của những người làm vợ, làm mẹ. Với thông điệp "Be Happy Together - Trở nên hạnh phúc cùng nhau", chương trình truyền tải ý nghĩa về sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

Trong 3 năm qua, Suri Store liên tục gửi đến cộng đồng mẹ bỉm sữa các thông điệp truyền thông giàu sức chạm như "Single mom (Mẹ đơn thân)", "Mỗi đứa trẻ là một ngôi sao", "Hành trình lấp lánh",... nhằm lan tỏa tinh thần đề cao hành trình phát triển của phụ nữ và trẻ em.

Các thông điệp này đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng khách hàng Suri nói riêng, cộng đồng mẹ và bé nói chung. Năm nay, Suri Store mong muốn thông qua sức ảnh hưởng của mình để khẳng định và tôn vinh những giá trị cốt lõi của gia đình Việt: "Be Happy Together - Trở nên hạnh phúc cùng nhau".

Sự kiện năm 2024 không chỉ là nơi gặp gỡ và chia sẻ của cộng đồng mẹ và bé mà còn là cơ hội để các thương hiệu hàng đầu đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con cái.

Các gia đình tích cực tham gia các hoạt động tương tác cùng nhãn hàng.

Kỷ lục hơn 5.000 lượt khách check-in (chụp ảnh) trong 10 giờ

Trước ngày diễn ra, The Queen's Day 2024 đã được truyền thông mạnh mẽ qua nhiều kênh, từ mạng xã hội đến các chiến dịch quảng cáo tại hệ thống cửa hàng và các hội nhóm cộng đồng. Những hình ảnh ấn tượng về chương trình, danh sách các thương hiệu tham gia và loạt quà tặng giá trị thu hút sự chú ý ngay từ đầu.

Hàng nghìn gia đình, bao gồm các bà mẹ, em bé, thậm chí cả các ông bố xếp hàng từ sáng sớm để trở thành những người đầu tiên trải nghiệm không gian sự kiện.

Yếu tố thu hút khách hàng đến với The Queen's Day 2024

Hệ thống quà tặng giá trị: một trong những điểm nổi bật khiến The Queen's Day 2024 thu hút đông đảo khách tham dự chính là hệ thống quà tặng khổng lồ trị giá hơn 5 tỷ đồng. Từ các sản phẩm bổ sung sức khỏe, mỹ phẩm cao cấp, đến đồ dùng cho mẹ và bé, mỗi khách tham dự đều được nhận phần quà ý nghĩa ngay khi check-in.

Sự xuất hiện của các thương hiệu uy tín: hơn 50 nhãn hàng tham gia sự kiện đã tạo nên một bức tranh đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của các gia đình. Các thương hiệu lớn như Doppelherz, MooGoo, Pamu, StretcHeal, Bách Viên Farm, Komii, Hikid, Jonzac, Purelac, BioAmicus, BioLG, Nature's Way, Atono2, Combi... không chỉ thu hút bởi chất lượng sản phẩm mà còn bởi những hoạt động trải nghiệm thú vị tại gian hàng.

Nhiều khách hàng được nhận quà tại sự kiện.

Hoạt động giải trí và kết nối: ngoài các gian hàng, The Queen's Day còn mang đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật, olympic mini, cuộc thi Biệt Đội KOLs Nhí và các hội thảo thiết thực làm mẹ 4.0... Đây là cơ hội để các gia đình không chỉ mua sắm mà còn tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Con số 5.000 không chỉ đơn thuần là kỷ lục về số lượng mà còn là biểu tượng cho sự tin yêu của cộng đồng mẹ và bé dành cho The Queen's Day. Thành công này phản ánh sự nỗ lực không ngừng của ban tổ chức trong việc mang lại giá trị thực sự cho khách hàng.

Với con số ấn tượng này, The Queen's Day không chỉ khẳng định vị thế là sự kiện hàng đầu dành cho mẹ và bé tại Việt Nam mà còn mở ra kỳ vọng lớn hơn cho những lần tổ chức tiếp theo.

Hệ thống mẹ và bé cao cấp Suri Store - đơn vị tổ chức cho biết, sẽ không ngừng cải thiện và đổi mới để mang đến trải nghiệm ngày một tốt hơn.