Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 1/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp với UBND xã Lệ Thủy (Quảng Trị) tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025.

Lễ hội được tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (Ảnh: Nhật Anh).

Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang năm nay có sự tham gia của 23 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ với gần 1.300 vận động viên đến từ các làng quê trên địa bàn xã Lệ Thủy.

Sau khi sáp nhập, nhiều xã ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ đã đổi tên, nhưng các đội đua năm nay vẫn giữ những tên gọi gắn liền với làng, xã của Lệ Thủy xưa.

Thuyền bơi nam được chia thành 2 hạng. Trong đó, hạng A có 12 thuyền bơi và hạng B có 11 thuyền bơi. Các thuyền bơi nam tranh tài với cự ly 24km, các thuyền đua nữ tranh tài với cự ly 18km.

Vừa trải qua mưa bão khiến nước sông Kiến Giang không được trong xanh như thường lệ, nhưng điều này không làm giảm đi không khí sôi động của lễ hội. Trên sông, các vận động viên đua tranh từng mét nước, trên bờ, tiếng reo hò, trống, mõ rộn ràng cả khúc sông.

Người dân tập trung 2 bên bờ sông cổ vũ cho các đội đua (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Nguyễn Đức Điếu là một người con của vùng quê Lệ Thủy, đang sinh sống tại TPHCM. Năm nào ông Điếu cũng sắp xếp về quê dịp 2/9 để cổ vũ đua thuyền. Theo ông Điếu, lễ hội đua bơi đã ngấm vào máu của người Lệ Thủy, ai đi xa cũng muốn trở về hòa vào không khí sôi động này.

"Lễ hội năm nay được đầu tư công phu và hoành tráng, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham dự. Các đội cũng tạo ra những màn đua tranh trên sông hết sức hấp dẫn, kịch tính”, ông Điếu chia sẻ.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, quyết liệt, ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho thôn An Xá, thôn Xuân Hồi đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về thôn Tuy Lộc.

Đối với thuyền bơi nam hạng A, thuyền bơi thôn Tiền Thiệp đoạt giải Nhất, thuyền bơi thôn An Xá giải Nhì và thuyền bơi thôn Tuy Lộc giải Ba.

Đối với thuyền bơi nam hạng B, giải Nhất thuộc về thôn Thượng Giang, giải Nhì thôn Đông Thành và thôn Lộc Hạ đoạt giải Ba.

Kết quả ở phần tranh tài thuyền đua nữ, giải Nhất thuộc về thôn Xuân Hồi, giải Nhì thôn An Xá và giải Ba thôn Tuy Lộc.

Màn ăn mừng của đội đua thuyền khi tiến về đích (Ảnh: Nhật Anh).

Các cao niên tại Lệ Thủy cho biết lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang có nguồn gốc từ nghi lễ “cầu đảo” trong văn hóa tâm linh cư dân nông nghiệp, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau Cách mạng tháng Tám, lễ hội trở thành hoạt động mừng Tết Độc lập.

Từ đó đến nay, mỗi dịp Quốc khánh, sông Kiến Giang lại vang tiếng trống, tiếng mõ, tiếng reo hò cổ vũ cho những tay chèo lướt sóng, trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân Lệ Thủy.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, cho hay, Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2019.