Tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong ngành điện

Dân trí An toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) và an toàn điện (ATÐ) luôn được xem là nhiệm vụ hàng đầu trong ngành điện với mục tiêu là bảo vệ an toàn cho người lao động, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhiều năm trở lại đây, Công ty Điện lực Đắk Nông đề ra nhiều giải pháp để đảm bảo nhiệm vụ hàng đầu của ngành điện như thành lập hội đồng ATVSLĐ, thiết lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hoạt động nề nếp theo nội quy, quy chế… Định kỳ 6 tháng, Hội đồng ATVSLĐ Công ty sẽ tổ chức kiểm tra toàn diện công tác ATVSLĐ ở các đơn vị sản xuất. Qua các đợt kiểm tra, Công ty đã kịp thời rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các quy trình, quy định cần thiết đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc PC Đắk Nông cho biết, mạng lưới an toàn vệ sinh tại đơn vị hàng năm đều được kiện toàn. Tính đến nay, toàn Công ty có 39 cán bộ làm công tác an toàn được bố trí tại 7 đơn vị điện lực, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và Đội sửa chữa điện nóng hotline. Hàng năm đơn vị đều tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập sự cố và diễn tập an toàn. Qua thực tế, nhận thức người lao động trong đơn vị về thực hiện các quy định ATVSLĐ được nâng lên. Nhờ đó, Công ty hạn chế nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. PC Đắk Nông còn tổ chức huấn luyện định kỳ phần lý thuyết và thực hành về ATVSLÐ và ATÐ cho các đối tượng 3 và đối tượng 4. Năm 2021, dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng công nhân viên của Công ty và 8 điện lực trực thuộc cũng đã được huấn luyện ATVSLÐ và ATÐ bằng hình thức trực tuyến. Với việc trang bị kiến thức, kinh nghiệm, các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLÐ, quy trình ATÐ của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, công nhân viên trong đơn vị đã nhận thức rõ hiểm nguy, có giải pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện. Bên cạnh đó, trước khi ra hiện trường công tác, đơn vị cũng quán triệt các nhóm công tác phải kiểm tra lại sự đầy đủ, chính xác của tất cả các nội dung trong phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu giao nhiệm vụ. Các cá nhân tham gia công tác được kiểm tra số lượng, tên và bậc an toàn đúng theo phiếu, phương tiện bảo vệ cá nhân và thẻ an toàn. Nếu công nhân nào không tự trang bị đầy đủ thì không cho phép ra hiện trường làm việc. Cùng với đó, nhiệm vụ công tác, trình tự thực hiện biện pháp an toàn, biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cũng được phổ biến đầy đủ. Tiếp xúc trực tiếp với điện, làm việc trong điều kiện trên cao, trong đêm... là những nguy hiểm mà nhân viên ngành điện luôn phải đối diện để bảo đảm an toàn lưới điện, nhanh chóng khắc phục sự cố về điện. Để bảo đảm an toàn cho công nhân viên, PC Đắk Nông luôn đặc biệt quan tâm nâng cao nghiệp vụ và trang bị thêm những thiết bị bảo hộ an toàn lao động, nhằm giảm thiểu những tình huống đáng tiếc xảy ra Tính đến hết tháng 10 năm 2021, PC Đắk Nông đã thực hiện kiểm tra hiện trường sản xuất được hơn 6000/8.161 lần công tác, đạt 75%. Trong thời gian tới, PC Đắk Nông tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành quy trình an toàn, kỷ luật lao động khi làm việc, tiến tới mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động. Bạch Mai - Trường Thịnh