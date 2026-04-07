Chú rể Trung Quốc phát biểu bằng tiếng Việt, cả hôn trường cười nghiêng ngả

Mới đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại màn phát biểu trong đám cưới của chàng rể nước ngoài, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Trong video, cô dâu hiểu rõ vốn tiếng Việt của chồng nên đã “rào trước” bằng việc xin mọi người thông cảm, bỏ qua nếu chàng rể phát biểu hơi sai hoặc không hay lắm.

Chàng rể mở đầu khá lưu loát với câu nói “chào mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến tham dự lễ cưới của chúng tôi” và nhận được tràng pháo tay từ quan viên hai họ.

Video về màn phát biểu của chú rể Đại Cường được một trang mạng xã hội chia sẻ (Ảnh: Tiến Thành).

Thế nhưng tiếp sau đó, anh chàng bắt đầu gặp khó trong việc phát âm tiếng Việt, phải dừng lại suy nghĩ, thỉnh thoảng quay sang "cầu cứu" cô dâu khiến cả hôn trường cười nghiêng ngả. Bản thân chú rể và cô dâu cũng phải bật cười vì màn phát biểu “có một không hai” này.

Thấy chồng lúng túng, gặp khó khăn, cô dâu nhiều lần định hỗ trợ nhưng chàng rể vẫn quyết tâm để hoàn thành bài phát biểu của mình.

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Đại Cường (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc) và cô dâu Lê Hồng Nhung (SN 1998, trú tại thôn Tây Cổ Hiền, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị). Video được ghi lại trong đám cưới tại quê nhà cô dâu vào trưa 3/4.

Hồng Nhung nói rằng bản thân cô không ngờ màn phát biểu của chồng lại thu hút sự chú ý lớn đến vậy.

Màn phát biểu của chàng rể người Trung Quốc khiến cô dâu cũng phải bật cười (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, khi anh Đại Cường nói muốn phát biểu tại đám cưới, Hồng Nhung có ý định để chồng nói bằng tiếng Trung, cô sẽ dịch lại. Thế nhưng chàng rể muốn thể hiện sự chân thành nên quyết tâm nói bằng tiếng Việt.

“Anh ấy tự viết nội dung rồi lên Google để dịch chứ không nhờ vợ xem trước. Do dịch chưa đúng nội dung, phát âm không chuẩn khiến cả hôn trường cười nghiêng ngả. Có đoạn “anh hứa sẽ không làm em thất vọng” dịch thành “anh hứa sẽ không đánh em”. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng tôi”, chị Nhung chia sẻ.

Màn phát biểu khiến cả hôn trường cười nghiêng ngả của chàng rể Trung Quốc (Video: Nhân vật cung cấp).

Hồng Nhung là con gái lớn trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Huế, chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản, cô vào TPHCM lập nghiệp, vốn tiếng Trung bản thân cô tự học.

Trong một lần kết nối, giới thiệu công việc cho người bạn vào năm 2025, Hồng Nhung có duyên gặp gỡ anh Đại Cường. Sau những lần nói chuyện, anh Đại Cường cảm mến cô gái Quảng Trị nên quyết tâm theo đuổi. Cả hai dần nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

“Ban đầu, bố mẹ tôi phản đối vì không muốn con gái lấy chồng nước ngoài, xa xôi. Nhưng trước sự chân thành của Đại Cường, gia đình đã đồng ý. Đại Cường từng nhiều lần về Quảng Trị chơi. Mỗi lần về, anh lại ôm lấy bố tôi trò chuyện, nói câu được câu mất khiến cả nhà bật cười”, Hồng Nhung cho biết thêm.

Cô dâu Hồng Nhung và chú rể Đại Cường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bài phát biểu của chú rể người Trung Quốc trong lễ cưới với cô dâu Việt Nam đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn phát biểu “chưa sõi” nhưng đầy tình cảm, chân thành của chàng rể ngoại quốc.

Một tài khoản bình luận: “Cô dâu xinh thật sự và không nhịn nổi cười. Chú rể ắt hẳn rất thương vợ, mới quyết tâm nói bằng tiếng Việt dù chưa thạo". Một người khác viết: “Cố gắng nói tiếng Việt như vậy là đáng quý rồi, chúc hai bạn hạnh phúc”.

Không ít cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng tới cặp đôi, đồng thời tin rằng chính sự mộc mạc, giản dị trong khoảnh khắc này đã khiến lễ cưới trở nên đáng nhớ hơn.

Theo Hồng Nhung, sau đám cưới, vợ chồng cô sẽ vào TPHCM sinh sống và làm việc. Anh Đại Cường đang làm cho một dự án về điện năng lượng, còn Hồng Nhung làm trong lĩnh vực kinh doanh.