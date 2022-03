Sàn gỗ Dongwha, điểm tựa tin cậy cho gia đình Việt

Trong văn hóa phương Đông, hình ảnh cây đại thụ không chỉ gắn liền với cảm giác an toàn, vững chãi, mà còn thể hiện uy tín và mức độ tin cậy cao. Cùng với hình ảnh logo hai cây đại thụ và câu khẩu hiệu "Đại thụ song hành, vững mạnh niềm tin", thương hiệu sàn gỗ Hàn Quốc Dongwha mong muốn thể hiện quyết tâm tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy với người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, hình ảnh hai cây cổ thụ sóng đôi cũng gợi nhớ đến cội nguồn của những sản phẩm gỗ cao cấp mà thương hiệu đang sản xuất và cung cấp. Dongwha mong muốn rằng, khi người tiêu dùng nhìn thấy biểu tượng hai cây của thương hiệu, họ đồng thời tìm được sự an tâm, tin tưởng về chất lượng cũng như tính thẩm mỹ trong mỗi sản phẩm.

Với mục tiêu nâng tầm tiêu chuẩn sống cho gia đình Việt, Dongwha Việt Nam hiện đang cung cấp các sản phẩm gỗ cao cấp, bao gồm 3 dòng sản phẩm nổi bật: Ván ép MDF/HDF, ván sàn gỗ công nghiệp với 2 dòng tiêu chuẩn Natus và cao cấp Sanus, và tấm gỗ ốp tường Dizainwall. Trong đó, sàn gỗ Sanus là dòng sản phẩm chủ lực với chất lượng vượt trội, sánh ngang với các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu.

Sàn gỗ Sanus được sản xuất với 4 lớp, bao gồm lớp bề mặt overlay, lớp trang trí, cốt gỗ NAF và lớp cân bằng. Lớp Overlay trên cùng được phủ Nano Silver có tính kháng khuẩn, chống xước và trơn trượt, hỗ trợ việc lau chùi vệ sinh dễ dàng. Lớp trang trí sử dụng công nghệ EIR với phần vân gỗ được dập nổi, sần, đem lại cảm giác chân thực với nhiều mẫu mã phong phú, phù hợp với đa dạng phong cách nội thất. Phần cốt gỗ NAF được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Với các dòng sản phẩm cốt NAF thông thường, trong quá trình sản xuất, để kết dính các sợi gỗ, nhiều nhà sản xuất lựa chọn thêm một số loại keo chứa formaldehyde. Tuy nhiên loại keo này gây hại cho sức khỏe con người. Sản xuất ván sàn có hàm lượng formaldehyde càng thấp thì chi phí sản xuất lại càng cao, đồng thời đòi hỏi thiết bị và công nghệ phức tạp hơn rất nhiều. Cốt gỗ NAF của Dongwha hoàn toàn không bổ sung formaldehyde, đạt tiêu chuẩn SE0 (Super E0). Đây cũng là điểm khác biệt nổi trội nhất của các sản phẩm sàn gỗ Dongwha tại thị trường Việt Nam, giúp cho sản phẩm không gây hại cho sức khỏe người dùng. Lớp cuối cùng là lớp cân bằng với khả năng chống nước, chống ẩm vượt trội, có khả năng chịu nước tới hơn 24h.

Thêm vào đó, các tấm sàn gỗ cao cấp của Dongwha còn sử dụng công nghệ hẻm khóa Uniclic của tập đoàn Unilin, tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ hèm khóa ván sàn. Với công nghệ này, ván sàn của Dongwha lắp đặt dễ dàng, không cong vênh, các khớp nối được liền mạch và hỗ trợ chống thấm nước. Với chứng nhận tiêu chuẩn Super E0, sàn gỗ Sanus và các sản phẩm ván sàn nói chung của Dongwha đều đạt tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em do Hiệp hội về da của Hàn Quốc công nhận. Vì vậy cha mẹ có thể thoải mái để các bé vui chơi trên sàn nhà mà không lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh.

Thành lập từ năm 1948, Dongwha là tập đoàn hàng đầu châu Á trong ngành công nghiệp gỗ. Với kinh nghiệm hơn 70 năm sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ, Dongwha tạo dựng uy tín lớn ở thị trường trong nước khi trở thành địa chỉ tin cậy về sàn gỗ của người tiêu dùng Hàn Quốc. Không chỉ vậy, Dongwha còn mở rộng quy mô kinh doanh với mạng lưới toàn cầu với các chi nhánh tại 9 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công ty Cổ phần Dongwha (Dongwha Việt Nam) là chi nhánh của Tập đoàn Dongwha tại Việt Nam, chuyên sản xuất và phân phối gỗ công nghiệp, sàn gỗ và ván gỗ ốp tường công nghiệp. Mới đây, Dongwha Việt Nam đã khánh thành nhà máy tại Thái Nguyên với quy mô 50 ha, trở thành nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Dongwha ở nước ngoài. đặt ra mục tiêu trở thành công ty hàng đầu của thị trường ván MDF và sàn gỗ công nghiệp tại miền Bắc, đồng thời củng cố vị thế là thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực ván gỗ và vật liệu xây dựng tại khu vực này.

