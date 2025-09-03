Richy tiếp sức người dân dự Đại lễ Quốc khánh với gần 1 triệu bánh Karo

Từ ngày 27/8 đến ngày 2/9, gần 1 triệu chiếc bánh Karo sợi gà và Karo trứng sữa đã được phân bổ tại 67 điểm cấp phát dọc các tuyến phố trọng yếu của Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hùng Vương, Trần Phú, Quán Thánh, Lê Duẩn… Richy là thương hiệu bánh kẹo được UBND TP Hà Nội tin tưởng lựa chọn đồng hành cùng sự kiện.

Những chiếc bánh được gửi tặng miễn phí đến người dân, chiến sĩ và các lực lượng phục vụ đại lễ như một nguồn năng lượng, sự sẻ chia, để mọi người có được trải nghiệm thoải mái và an toàn khi hòa mình vào chương trình diễu binh, diễu hành lịch sử.

Các booth cấp phát bánh Karo được triển khai dọc các tuyến đường trọng điểm tại Thủ đô (Ảnh: Richy).

Bánh Karo Richy được trao tận tay đến các cựu chiến binh đón xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: Richy).

Giàu năng lượng từ trứng gà tươi và chà bông gà, Karo mang đến sự no lành, tiện lợi và dinh dưỡng cần thiết, tiếp thêm sức mạnh để mọi người hòa mình trọn vẹn vào ngày hội non sông. Không chỉ thế, mỗi chiếc bánh Karo còn là lời chia sẻ ngọt ngào về tình yêu nước bởi với Richy, tình yêu Tổ quốc không chỉ đến từ những điều vĩ đại, mà còn được nuôi dưỡng từ những hành động giản dị, tử tế: một chiếc bánh trao đi, một nụ cười gửi lại, một niềm tin được lan tỏa.

Những hình ảnh đẹp ý nghĩa được ghi lại (Ảnh: Richy).

Những chiếc bánh Karo tiếp năng lượng cho người dân và các lực lượng tham gia đại lễ (Ảnh: Richy).

Việc được lựa chọn đồng hành tại đại lễ Quốc khánh là minh chứng cho uy tín và chất lượng của thương hiệu bánh kẹo Việt. Đại diện Richy cho biết sẽ tiếp tục hành trình cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng cộng đồng và đất nước trên con đường hướng tới một Việt Nam hùng cường.