Ra mắt mẫu đồng hồ mỏng nhất thế giới, chỉ có 12 chiếc, giá không giới hạn

Đây là phiên bản nâng cấp từ nguyên mẫu ThinKing ra mắt trước đó, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua công nghệ siêu mỏng của ngành đồng hồ.

Theo công bố, ThinKing Mystery vẫn giữ nguyên độ mỏng ấn tượng 1,65mm - mức gần như chạm tới giới hạn vật lý của đồng hồ cơ khí đeo tay. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở việc bộ máy đã được cải tiến với thời lượng trữ cót lên tới 38 giờ, tăng so với 32 giờ ở phiên bản trước. Sự cải thiện này cho thấy nỗ lực không chỉ dừng ở việc phá kỷ lục độ mỏng, mà còn đảm bảo tính ứng dụng thực tế.

Thiết kế của mẫu đồng hồ mới mang đậm dấu ấn sáng tạo của Konstantin Chaykin. ThinKing Mystery sử dụng 2 đĩa sapphire để hiển thị giờ và phút, tạo hiệu ứng thị giác như hai “con mắt” lơ lửng trên mặt số. Cơ chế hiển thị này được vận hành thông qua hệ thống bánh răng đặt bên ngoài, mang lại cảm giác vừa kỹ thuật, vừa mang tính nghệ thuật đặc trưng của thương hiệu.

Kiến trúc bộ máy gần như không thay đổi so với nguyên mẫu, với mặt đáy đồng hồ đóng vai trò như tấm đế chính. Các thành phần quan trọng như bánh cân bằng và dây tóc được thiết kế lại để phù hợp với giới hạn siêu mỏng. Đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất trong chế tác, bởi việc thu nhỏ kích thước đồng nghĩa với việc phải đảm bảo độ ổn định và độ chính xác trong vận hành.

Phiên bản ThinKing Mystery được sản xuất giới hạn chỉ 12 chiếc trên toàn cầu. Thương hiệu không công bố mức giá cụ thể mà áp dụng hình thức “price on request” (giá theo yêu cầu) - cách bán thường thấy đối với các sản phẩm siêu hiếm trong phân khúc cao cấp. Theo giới chuyên môn, mức giá của mẫu đồng hồ này có thể lên tới hàng trăm nghìn USD, tùy theo cấu hình và mức độ hoàn thiện.

Trước đó, vào năm 2024, thương hiệu Konstantin Chaykin đã giới thiệu nguyên mẫu ThinKing như một tuyên bố kỹ thuật táo bạo nhằm lập kỷ lục thế giới. Với độ dày chỉ 1,65mm, chiếc đồng hồ khi cầm trên tay mang lại cảm giác “phi thực”, gần như không thể tin được về mặt cơ học. Thành tựu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới sưu tầm và truyền thông quốc tế.

Sau thành công ban đầu, nhà chế tác người Nga Konstantin Chaykin tiếp tục phát triển công nghệ này theo hướng có thể sản xuất thương mại. ThinKing Mystery ra đời không chỉ là phiên bản nâng cấp, mà còn kết hợp thêm yếu tố “mystery” (bí ẩn) - khái niệm từng truyền cảm hứng cho những sáng tạo đầu tiên của ông từ năm 2007. Kết quả là sự ra đời một thiết kế vừa mang tính đột phá kỹ thuật, vừa giữ được bản sắc nghệ thuật đặc trưng.

Trong bối cảnh ngành đồng hồ cao cấp vốn bị chi phối bởi các thương hiệu lâu đời, Konstantin Chaykin được xem là một “ngoại lệ” đáng chú ý. Thành lập từ năm 2003 tại Saint Petersburg, thương hiệu này nhanh chóng khẳng định vị thế trong giới chế tác độc lập nhờ tư duy sáng tạo khác biệt. Thay vì theo đuổi vẻ đẹp cổ điển và chuẩn mực, Chaykin lựa chọn hướng đi mang tính cá nhân hóa cao, kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí và biểu đạt cảm xúc.

Điều này thể hiện rõ qua mẫu Joker ra mắt vào năm 2017. Với thiết kế mặt số như một khuôn mặt cười, mẫu đồng hồ này được bố trí giờ và phút đóng vai trò “đôi mắt”, còn lịch tuần trăng là “miệng”. Joker đã phá vỡ hoàn toàn định nghĩa truyền thống về đồng hồ xa xỉ. Thành công của mẫu này không chỉ mang lại danh tiếng cho thương hiệu, mà còn mở ra xu hướng mới, nơi đồng hồ trở thành phương tiện thể hiện cá tính.

Từ nền tảng đó, Konstantin Chaykin tiếp tục phát triển dòng Wristmon với hàng loạt thiết kế độc đáo như Dracula, Clown hay Minotaur. Mỗi sản phẩm đều mang tính biểu tượng cao, góp phần đưa thương hiệu trở thành một trong những cái tên nổi bật trong giới sưu tầm đồng hồ độc lập.

Về mặt giá trị, các sản phẩm của Chaykin trải rộng từ khoảng 10.000 USD cho các mẫu phổ thông đến 100.000 USD hoặc hơn đối với các phiên bản giới hạn. Trên thị trường đấu giá, một số mẫu độc bản thậm chí đạt mức vài trăm nghìn USD, phản ánh sức hút mạnh mẽ đối với giới sưu tầm. Điểm chung của các sản phẩm này là số lượng cực kỳ hạn chế và ý tưởng thiết kế mang tính độc quyền.

Sự xuất hiện của mẫu ThinKing Mystery tiếp tục củng cố vị thế của Konstantin Chaykin trong cuộc đua sáng tạo của ngành đồng hồ cao cấp. Trong khi nhiều “ông lớn” vẫn trung thành với quy chuẩn truyền thống, Konstantin Chaykin lại chọn cách đi riêng, đặt trọng tâm vào sáng tạo và cá tính của người sở hữu sản phẩm.

ThinKing Mystery vì thế không chỉ là một chiếc đồng hồ siêu mỏng, mà còn là tuyên ngôn cho cách tiếp cận mới. Khi đó, giới hạn kỹ thuật được đẩy xa và đồng hồ trở thành một hình thức biểu đạt nghệ thuật trên cổ tay. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu duy trì sức hút trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

Ảnh: Konstantin Chaykin