Chàng trai Hà Nội sưng mắt, khó thở vì món đặc sản "khổ trước, sướng sau"

Khổ vì món đặc sản

Thời gian qua, các món ăn chế biến từ trứng kiến của người dân tộc Tày, Nùng sống ở khu vực Đông Bắc (Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn) trở thành thứ quà lạ được nhiều người săn đón.

Nhiều người ví đây là thứ đặc sản "khổ trước, sướng sau". Bởi để có được những hạt trứng kiến trắng ngần, béo ngậy, người đi lấy phải chấp nhận những vết đốt gây sưng tấy da.

Được coi là món đặc sản lạ miệng, nhưng không phải ai cũng có thể thưởng thức. Thậm chí nhiều người rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như dị ứng nặng, nhập viện sau khi ăn vài miếng.

Anh Cường nổi mẩn đỏ khắp người và khó thở sau khi ăn hết một chiếc bánh trứng kiến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Anh Triệu Văn Cường sống tại Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức món bánh lạ do vợ mua.

Nếm thử miếng đầu tiên, anh Cường thấy khá đặc biệt vì những tiếng nổ bôm bốp trong khoang miệng. Tuy nhiên ngay sau đó, anh thấy cơ thể xuất hiện những hiện tượng lạ.

Khoảng 20 phút sau, anh bị ngứa ở vùng đầu, mặt rồi lan ra toàn thân. Tiếp đó, anh thấy ngứa râm ran khắp cơ thể, gãi không hết ngứa. Không lâu sau, anh thấy cơ thể mệt mỏi, choáng váng không thể đứng vững và khó thở.

Anh Cường thừa nhận cơ địa từng dị ứng với món nhộng. Tuy nhiên, anh không biết trứng kiến cũng có thể gây ra những hiện tượng phản ứng tương tự.

Anh Cường bị nổi mẩn ngứa toàn thân và khó thở (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đàn ông tưởng nằm một lúc sẽ đỡ, nhưng sau đó cơn khó chịu ngày càng rõ rệt. Cuối cùng, anh được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán anh bị dị ứng cấp, phải xử lý gấp. Sau đó, anh được tiêm truyền và uống thuốc giải độc.

"Bác sỹ nói may mắn gia đình kịp đưa tôi vào bệnh viện kịp thời. Nếu để lâu hơn có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng vì sưng họng, không thể thở được", anh Cường chia sẻ.

Sau một ngày nằm và điều trị tại bệnh viện, hôm sau khi cơ thể ổn định trở lại, anh được xuất viện. Trải nghiệm lần này khiến anh và cả gia đình thấy ám ảnh.

Tương tự như trường hợp của anh Cường, chị Đỗ Nguyễn Kim Anh cũng được một dịp đáng nhớ khi thử mua bánh trứng kiến rao bán trên mạng. Chị Kim Anh cho biết, người bán hàng chia sẻ đây là món ăn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn theo mùa nên chị tò mò muốn mua để cả nhà cùng thưởng thức.

Sau khi ăn khoảng 15 phút, các thành viên trong gia đình bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Chị Kim Anh ăn một chiếc và thấy đau bụng, buồn nôn. Em trai của chị ăn 2 chiếc, thấy nổi mẩn đỏ khắp người và khó thở. Thấy tình trạng không cải thiện, khoảng nửa đêm, gia đình đưa người em trai vào bệnh viện. Bác sỹ theo dõi tim mạch và xử lý những triệu chứng dị ứng cấp.

"Món ăn này không phải do người bán, mà phản ứng còn phụ thuộc vào cơ địa từng người. Có người ăn không sao, nhưng có người lại bị dị ứng. Bởi vậy mỗi người cần lắng nghe cơ thể xem có phù hợp với đặc sản này hay không", chị nói.

Một người ăn bị dị ứng nặng sau khi thưởng thức giá bể đặc sản Hải Phòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài trứng kiến, một món đặc sản khác của Hải Phòng là giá bể (loài nhuyễn thể sống dưới lớp cát ven biển) cũng khiến người ăn bị dị ứng, gây ra tình huống dở khóc dở cười. Một số người cho biết đã bị sưng húp mặt, da nổi mẩn đỏ sau khi ăn món đặc sản này.

Bác sỹ chuyên khoa cấp cứu Nguyễn Tiến Dũng cho biết, những người ăn giá bể bị dị ứng là triệu chứng điển hình của phản vệ độ một hay phản ứng dị ứng nhẹ.

Dấu hiệu phản vệ độ một chuyển nặng là ngoài ban đỏ, mẩn ngứa, bệnh nhân bắt đầu thấy khó thở, thở khò khè, đau tức ngực buồn nôn. Bệnh nhân cần theo dõi tại các cơ sở y tế.

Lưu ý cho người có cơ địa dị ứng

Nhận định về tình trạng dị ứng sau khi ăn trứng kiến, PGS.TS Trần Thượng Quảng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ phản ứng của hệ miễn dịch.

Theo đó, cơ thể có thể nhận diện nhầm các protein trong trứng kiến là tác nhân gây hại, từ đó kích hoạt cơ chế bảo vệ.

Bánh trứng kiến là món đặc sản mà những người bị dị ứng cần thận trọng khi ăn (Ảnh: Linh Bé).

Trứng kiến chứa nhiều loại protein đặc trưng của côn trùng, trong đó một số có cấu trúc tương đồng với protein trong tôm, cua hoặc nhộng tằm. Điều này dễ dẫn đến hiện tượng dị ứng chéo ở những người có cơ địa nhạy cảm. Khi đó, hệ miễn dịch sẽ sản sinh kháng thể IgE để nhận diện và tấn công các protein này.

Khi tiếp xúc, dù chỉ với một lượng rất nhỏ, kháng thể IgE có thể kích hoạt các tế bào giải phóng histamin cùng nhiều chất trung gian hóa học khác, gây ra các phản ứng dị ứng.

Ở mức độ nhẹ, người sử dụng có thể gặp các biểu hiện như ngứa miệng, nổi mề đay, sưng môi hoặc mí mắt, nghẹt mũi, chảy nước mắt. Trong những trường hợp nặng hơn, có thể xuất hiện tình trạng khó thở do co thắt phế quản, sưng thanh quản, kèm theo đau bụng, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Đáng lo ngại nhất là sốc phản vệ - phản ứng dị ứng toàn thân diễn ra nhanh, có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên thử các món ăn mới chỉ vì yếu tố trào lưu. Những người có tiền sử dị ứng thực phẩm, cơ địa nhạy cảm hoặc chưa từng ăn côn trùng cần đặc biệt thận trọng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn, ngứa, sưng môi hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến tình trạng diễn biến nhanh và trở nên nguy hiểm.