Đồng hồ 90 tỷ đồng, mặt ngọc bích siêu hiếm của Thái tử Ajman gây xôn xao

Sự xuất hiện của Thái tử Ajman Ammar bin Humaid Al Nuaimi với một chiếc đồng hồ đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới sưu tầm.

Theo các trang theo dõi đồng hồ, trên cổ tay ông là mẫu F.P. Journe Tourbillon Souverain với mặt số ngọc bích - một trong những biến thể hiếm và được săn đón bậc nhất của thương hiệu đồng hồ độc lập Thụy Sĩ.

F.P. Journe từ lâu được xem là một trong những nhà chế tác đồng hồ độc lập danh giá nhất thế giới, nổi tiếng với triết lý “tự phát minh và tự sản xuất” toàn bộ bộ máy. Với sản lượng chỉ khoảng vài trăm đến dưới 1.000 chiếc mỗi năm, mỗi mẫu đồng hồ của hãng đều mang tính sưu tầm cao.

Trong đó, dòng Tourbillon Souverain được xem là biểu tượng của thương hiệu. Đây là một trong những mẫu đồng hồ đầu tiên trên thế giới kết hợp cơ chế tourbillon với hệ thống lực không đổi (remontoir d’égalité), một giải pháp kỹ thuật giúp duy trì độ chính xác ổn định cho bộ máy.

Phiên bản mặt số ngọc bích càng đẩy tính độc bản của mẫu đồng hồ này lên một cấp độ khác. Theo trang Hairspring, những biến thể đặc biệt như mặt ngọc bích không chỉ hiếm về số lượng mà còn đòi hỏi quy trình chế tác phức tạp, khiến giá trị của chúng tăng mạnh theo thời gian và thường đạt mức hàng triệu USD trên thị trường đấu giá.

Trong ngành chế tác đồng hồ cao cấp, ngọc bích là vật liệu cực kỳ khó xử lý do tính giòn và yêu cầu độ hoàn thiện gần như tuyệt đối.

Không giống các mặt số kim loại truyền thống, ngọc bích mang đến chiều sâu màu sắc tự nhiên và vẻ đẹp độc nhất - mỗi chiếc đồng hồ gần như là một “phiên bản duy nhất”.

Chính yếu tố này khiến các nhà sưu tầm đánh giá cao những mẫu Tourbillon Souverain mặt ngọc bích hơn cả các phiên bản tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ còn sở hữu vỏ platinum và bộ máy lên cót tay bằng vàng hồng 18k.

Trong giới thượng lưu, đồng hồ - đặc biệt là các thương hiệu độc lập - thường được xem như một “tuyên ngôn cá nhân” về gu thẩm mỹ và hiểu biết.

Không giống những thương hiệu phổ biến, F.P. Journe hướng đến nhóm khách hàng tinh hoa - những người tìm kiếm giá trị kỹ thuật và tính độc bản hơn là sự hào nhoáng.

Việc đeo một chiếc Tourbillon Souverain mặt jade cho thấy người sở hữu không chỉ giàu có, mà còn am hiểu sâu sắc về nghệ thuật chế tác đồng hồ.

Theo dữ liệu từ các nhà đấu giá như Sotheby’s và nền tảng theo dõi thị trường EveryWatch, các mẫu F.P. Journe Tourbillon Souverain thường có giá từ 500.000 USD đến hơn 2 triệu USD, tùy phiên bản và độ hiếm.

Với biến thể mặt số ngọc bích cực kỳ hiếm, giới chuyên môn nhận định giá trị của chiếc đồng hồ mà Thái tử Ajman sở hữu có thể lên tới 3,5 triệu USD (khoảng 92 tỷ đồng), thậm chí cao hơn nếu xuất hiện trên sàn đấu giá.

Ông Ammar bin Humaid Al Nuaimi (SN 1969) là Thái tử của Ajman. Ông đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Điều hành Ajman, phụ trách nhiều chính sách phát triển kinh tế và quản lý hành chính của tiểu vương quốc. Ông được bổ nhiệm làm Thái tử từ năm 1998 và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng tại UAE. Ajman là một trong 7 tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đóng vai trò đáng kể trong cấu trúc kinh tế của quốc gia Trung Đông này.

Ảnh: Hairspring, Hodinkee, Phillips Watch