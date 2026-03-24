Mới đây, Georgina Rodriguez gây chú ý khi đăng bức ảnh ăn tối cùng Ronaldo tại Madrid (Tây Ban Nha). Người đẹp 32 tuổi cùng chồng tương lai đặt tay trên vô lăng chiếc siêu xe Bugatti Centodieci trị giá 13,5 triệu USD (hơn 355 tỷ đồng), sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý chiếc là những chiếc đồng hồ đắt tiền nạm kim cương của thương hiệu Thụy Sĩ cao cấp Patek Philippe trên cổ tay của 2 nhân vật chính.

Cận cảnh đồng hồ trị giá hàng chục tỷ đồng của Georgina Rodriguez vàC. Ronaldo (Ảnh: IG).

Trên cổ tay, Ronaldo đeo mẫu Patek Philippe Nautilus 5811/1460G bằng vàng trắng 18K, có giá khoảng 750.000 USD. Mẫu đồng hồ này được xem là một trong những tuyệt tác đỉnh cao của dòng Nautilus - biểu tượng thể thao sang trọng của Patek Philippe.

Thuộc phân khúc Haute Joaillerie, mẫu đồng hồ này gây ấn tượng mạnh với thiết kế xa xỉ khi toàn bộ mặt số, vỏ và dây đeo được nạm hơn 1.400 viên kim cương với nhiều kiểu cắt khác nhau, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lấp lánh đặc trưng.

Sở hữu vỏ vàng trắng 18K đường kính 41mm cùng thiết kế bát giác bo tròn đặc trưng của Nautilus, mẫu 5811/1460G không chỉ giữ nguyên đặc trưng thể thao thanh lịch mà còn được nâng tầm thành một món trang sức cao cấp.

Bên trong là bộ máy cơ tự động Caliber 26-330 S, cung cấp khả năng vận hành ổn định với thời gian trữ cót khoảng 45 giờ. Phần dây đeo được cấu thành hoàn toàn từ vàng trắng, thiết kế linh hoạt với khóa gập tích hợp liền mạch vào các mắt dây.

Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5811/1460G-001 (trái) và Nautilus 5980/1400G-010 (Ảnh: PP).

Trong khi đó, Georgina Rodríguez gây chú ý với chiếc nhẫn kim cương oval 37 carat, có giá trị khoảng 5 triệu USD. Cô kết hợp cùng mẫu Patek Philippe Nautilus Chronograph 5980/1400 bằng vàng trắng 18K, cũng có mức giá xấp xỉ 750.000 USD.

Patek Philippe Nautilus Chronograph 5980/1400 cũng là một trong những tuyệt phẩm Haute Joaillerie nổi bật của dòng Nautilus. Mẫu đồng hồ này được nạm tổng cộng hơn 1.000 viên kim cương, phủ kín từ vỏ, vành bezel đến dây đeo, tạo nên vẻ ngoài lấp lánh và đẳng cấp vượt trội.

Mặt số màu xám chải tia, kết hợp các cọc giờ đính kim cương và họa tiết ngang đặc trưng, mang lại sự cân bằng giữa tính thể thao và sự sang trọng. Với thời gian trữ cót khoảng 45-55 giờ và tiêu chuẩn hoàn thiện khắt khe của Patek Philippe, mẫu đồng hồ này không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn là minh chứng cho trình độ chế tác đỉnh cao của ngành đồng hồ Thụy Sĩ.

Ronaldo và vợ sắp cưới Georgina Rodriguez (Ảnh: News).

Danh thủ Cristiano Ronaldo và người mẫu Georgina Rodriguez chính thức đính hôn vào tháng 8/2025 sau gần một thập kỷ gắn bó và có 2 con chung. Cặp đôi từng trải qua nỗi đau mất mát khi bé trai Angel qua đời ngay sau khi chào đời năm 2022. Ngoài ra, Ronaldo còn có 1 con trai từ mối quan hệ trước và cặp song sinh chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.

Sự nghiệp của Ronaldo không chỉ rực rỡ trên sân cỏ mà còn mở rộng thành “đế chế CR7” đa lĩnh vực như thời trang, nước hoa, khách sạn, phòng gym và bất động sản. Anh là một trong những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới, với nguồn thu lớn từ lương thi đấu, quảng cáo và hợp đồng tài trợ trọn đời với Nike.

Cuối năm 2025, Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới, với khối tài sản ước tính lên tới 1,3 tỷ USD, phần lớn đến từ hợp đồng khổng lồ với CLB Al Nassr cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Louis Vuitton và Armani.

Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha hiện sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở Dubai (UAE), Riyadh (Arab Saudi), Madrid và Marbella (Tây Ban Nha), Tuscany (Italy), Lisbon và Madeira (Bồ Đào Nha) và Anh.

Về phần mình, Georgina sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD, chủ yếu nhờ thu nhập từ phim tài liệu I Am Georgina, quảng cáo cho các nhãn hàng xa xỉ trên mạng xã hội (thù lao khoảng 100.000 USD mỗi bài đăng) và cùng bạn đời điều hành trung tâm cấy tóc có doanh thu khoảng 10,5 triệu USD mỗi năm.