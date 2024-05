Point Grey và hành trình từ trái tim tới niềm hạnh phúc

Từ kết tinh tình yêu của một người cha

Hơn mười năm về trước, ông Richard Hon - Tổng giám đốc Công ty Point Grey - vốn là chuyên gia sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng may mặc, đã có quyết định táo bạo mở ra một hướng phát triển mới cho tập đoàn.

Sau khi lên chức làm cha, ông không chỉ tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất cho thiên thần nhỏ của mình mà còn nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm đó cho cộng đồng mai sau. Với kinh nghiệm quý báu có được từ lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu tới những thị trường khắt khe hàng đầu như Mỹ và châu Âu, khát khao tạo ra những sản phẩm phục vụ các "thượng đế nhỏ" của ông Richard càng mãnh liệt.

Ông Richard hiểu rõ mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một phép màu, và điều kỳ diệu sẽ được nhân lên khi mỗi thành viên trong gia đình dành thời gian trao sự yêu thương, chăm sóc cho nhau. Đó là tiền đề cho sự ra đời, cũng là kim chỉ nam cho các hoạt động của Point Grey "Kiến tạo cuộc sống vui khỏe, tràn đầy yêu thương cho các thành viên trong gia đình".

Đồng hành với ông là đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, nhất là ngành mẹ và bé, thấu hiểu những gì ba mẹ cần để cho con niềm an yên. Tiêu chí kinh doanh của Point Grey là tạo cho người dùng cảm giác an toàn và hài lòng ngay khi bắt đầu tiếp cận sản phẩm đến khi kết thúc quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, việc xây dựng giá tiêu dùng cũng đảm bảo hợp lý để người mua có cơ hội chọn lựa thêm một sản phẩm an toàn cho gia đình. Năm 2024, dòng sản phẩm tã trẻ em là phân khúc sản phẩm được Point Grey tập trung phát triển.

Kiến tạo cuộc sống vui khỏe, tràn đầy yêu thương cho mọi thành viên trong gia đình là kim chỉ nam hoạt động của Point Grey suốt 10 năm qua.

Sứ mệnh mang yêu thương cho hàng triệu trẻ em Việt

Trong kế hoạch tập trung dòng tã trẻ em, bên cạnh việc giữ vững sứ mệnh kiến tạo cuộc sống vui khỏe, tràn đầy yêu thương của ba mẹ cho con, Point Grey còn đặt mục tiêu hợp sức với ngành tã nội địa để trở thành một trong 5 nhãn tã nhập khẩu tin cậy, cung cấp cho trẻ em Việt Nam những chiếc tã chất lượng vượt trội, an toàn cho làn da bé.

Để thực hiện sứ mệnh đó, tã Wonder Baby được thiết kế có chất lượng ưu việt với độ mỏng chỉ 2mm, gồm 5 lớp thấm hút, trong đó có lớp thoáng khí giúp bé luôn khô thoáng. Chất liệu bao bì dày dặn, giảm thiểu việc rách xước, bảo vệ những chiếc tã bên trong sạch sẽ. Đồng thời, với thiết kế tươi sáng như những vì sao, bao bì còn giúp người dùng dễ nhận biết côn trùng hay vết bẩn bám vào bề mặt túi tã.

Wonder Baby mang đến sự phát triển toàn diện cho bé yêu, bao bọc, che chở bé bởi sự êm thoáng, dễ chịu.

Sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu từ Nhật Bản, với toàn bộ dây chuyền sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 và ISO14001, tã Wonder Baby sở hữu 5 lớp siêu thấm hút, được kết hợp cân bằng giữa sợi bông và gel siêu thấm hút SAP.

Nhờ vào lớp thoáng khí đặc biệt, tã Wonder Baby có khả năng hút ẩm nhanh chóng, đồng thời giúp mông bé khô thoáng suốt thời gian mặc. Tã Wonder Baby cũng được bổ sung thêm tinh chất lô hội hỗ trợ làm dịu, hỗ trợ dưỡng ẩm và hỗ trợ bảo vệ da bé.

Với thiết kế siêu mỏng nhẹ 2mm, Wonder Baby còn ghi điểm khi mang đến cho bé cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái trong mọi hoạt động.

Theo đại diện nhãn hàng, để mang đến những sản phẩm an toàn, lành tính cho bé yêu, toàn bộ nguyên liệu sử dụng trong quá trình thu mua, sản xuất ra tã Wonder Baby đều minh bạch về nguồn gốc xuất xứ.

"Không chỉ tập trung nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, ưu tiên của chúng tôi còn là đưa đến tay khách hàng những sản phẩm tiêu dùng có giá thành phù hợp, chất lượng", ông Richard Hon khẳng định.

Mỗi sản phẩm, dịch vụ sẽ trở nên đặc biệt, ý nghĩa khi được làm ra bằng tất cả trái tim. Đó cũng chính là điều quan trọng làm nên điểm khác biệt của Point Grey - từ trái tim tới niềm hạnh phúc, từ tâm huyết của một người cha tới hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi bé yêu trên khắp thế giới.

Khách hàng tham khảo thông tin chi tiết về Tập đoàn Point Grey và tã Wonder Baby tại https://pointgrey.vn