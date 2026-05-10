Phút căng thẳng chở con lên Hà Nội cấp cứu, gia đình được công an dẫn đường

Trải qua một đêm thức trắng, thấp thỏm lo cho sức khỏe của con trai nhưng anh Nguyễn Văn Tú (trú tại xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) vẫn chưa quên khoảnh khắc được lực lượng công an hỗ trợ dẫn đường, đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Đoạn video ghi lại cảnh xe của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường được anh Tú chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận đều bày tỏ xúc động trước sự tận tình, kịp thời giúp đỡ người dân của các chiến sĩ công an.

Em bé được người mẹ chuyển sang xe của công an (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tú cho biết chiều tối 9/5, con trai anh là bé Nguyễn Minh Khang (10 ngày tuổi) bất ngờ xuất hiện các biểu hiện bất thường như co giật, cứng người, mặt đỏ bừng và môi tím tái.

Lần đầu làm cha mẹ, chứng kiến tình trạng của con, vợ chồng hốt hoảng. Sau ít phút trấn tĩnh, anh Tú quyết định đưa con từ Ninh Bình lên Hà Nội bằng ô tô của gia đình.

Khoảnh khắc cảnh sát giao thông dẫn đường đưa cháu bé đi cấp cứu (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Trên đường di chuyển, cháu tiếp tục bị co giật. Vợ chồng rơi vào tâm trạng rối bời, không nghĩ được gì, mong đến bệnh viện càng sớm càng tốt", anh Tú cho biết.

Sau khoảng 30 phút di chuyển trên cao tốc, tới khu vực trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhìn thấy tổ công tác của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, anh Tú rẽ vào nhờ giúp đỡ.

Nhìn thấy sự hoảng hốt và lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh, một chiến sĩ công an động viên bình tĩnh, đồng thời liên hệ với đồng đội hỗ trợ khẩn cấp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quyết định sử dụng xe chuyên dụng bật còi hụ, dẫn đường đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu.

“Cháu bé và mẹ ngồi trên xe chuyên dụng của công an, còn tôi lái ô tô chạy phía sau. Thời điểm đó đúng giờ tan tầm nên lượng phương tiện vào nội thành rất đông. Nhờ có các anh dẫn đường nên gia đình di chuyển nhanh hơn”, anh Tú xúc động kể.

Xe chuyên dụng của lực lượng công an chở vợ anh Tú cùng cháu bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương trước. Khoảng 15 phút sau, đến bệnh viện, anh vẫn thấy hai chiến sĩ công an đợi ở sảnh để hỗ trợ gia đình.

"Trước khi ra về, các anh liên tục động viên vợ chồng tôi. Sự tận tình, chu đáo của các chiến sĩ công an khiến tôi vô cùng xúc động. Gia đình biết ơn sự giúp đỡ quý báu ấy”, anh Tú chia sẻ.

Đêm qua, bé Minh Khang vẫn xuất hiện triệu chứng co giật. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi để sớm tìm ra nguyên nhân và phác đồ điều trị.