Phun PU Foam - Giải pháp chống nóng nhà hiệu quả 100%

Dân trí Phun xốp cách nhiệt chống nóng nhà ở đang là giải pháp nổi bật được nhiều gia chủ lựa chọn nhằm chống chọi với các đợt nắng nóng đỉnh điểm nhờ hiệu quả vượt trội.

Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, 64 tỉnh thành của Việt Nam phải trải qua những ngày nắng nóng oi bức đến khó chịu. Các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nắng quanh nhà tích nhiệt khiến tổ ấm trở nên nóng nực. Tại các thời điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 - 45 độ C, tường nhà có thể trên 50 độ C, nhiệt độ bề mặt mái có thể đến 60 - 65 độ C. Phần lớn nhiệt lượng này sẽ tỏa xuống làm không khí trong nhà ngột ngạt và hầm nóng.

Nhà ở nóng bức ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của gia đình. Mọi người dễ bị rối loạn giấc ngủ, mắc các bệnh về hô hấp, kiệt sức, say nắng…

Nhiều giải pháp đã được ứng dụng phổ biến như trồng cây xanh, sơn chống nóng, tinh giản nội thất, lắp đặt tấm cách nhiệt che chắn cho trần, tường, mái - Những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.… tuy nhiên hiệu quả chống nóng chưa thật sự đạt yêu cầu.

Hay đơn giản như lắp điều hòa làm mát, thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng dẫn đến hóa đơn điện hàng tháng gia tăng, chưa kể đến yếu tố gây nguy hiểm cho sức khỏe con người (hiện tượng đột quỵ) do chênh lệch nhiệt độ giữa không gian được làm mát và không khí nóng tại các phòng chức năng còn lại.

Một trong những giải pháp chống nóng nhà ở dân dụng & công nghiệp phổ biến hiện nay là phun xốp cách nhiệt (PU Foam). Với công nghệ được chuyển giao trực tiếp từ các chuyên gia nước ngoài, Công ty Cổ phần Công nghệ Polyme Ngọc Diệp đã phát triển các giải pháp ứng dụng PU Foam tại Việt Nam với hệ số dẫn nhiệt thấp hơn các dòng vật liệu cách nhiệt truyền thống trên thị trường hiện nay.

PU Foam có cấu trúc đặc biệt với tác động kép: vừa giúp giảm lượng nhiệt truyền vào bên trong ngôi nhà, vừa giúp bảo ôn lưu lượng không khí lạnh trong phòng. Đây là một loại sản phẩm trơ về hóa học, an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó cách thức thi công đơn giản, nhanh chóng bởi khả năng tùy biến theo mọi hình dạng, góc cạnh.

Sản phẩm có khả năng bám dính tốt trên mọi loại bề mặt với tuổi thọ cao trên 70 năm. Thực tế, khả năng cách nhiệt của PU Foam đã được chứng minh thông qua các ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống với những lĩnh vực đòi hỏi tính ổn định nhiệt cao như: sản xuất tủ lạnh, tủ cấp đông, bình nóng lạnh, bồn téc giữ nhiệt…

Bên cạnh đó, độ hiệu quả của PU Foam đã được test kiểm định tại phòng thí nghiệm của viện Vật liệu Xây Dựng Việt Nam.

Trong những năm gần đây, giải pháp phun PU foam cách nhiệt đã được sử dụng phổ biến tại nhiều Dự án lớn trong hạng mục chống nóng trần mái, tường nhà như dự án Manor Central Park, ECOPARK GRAND Hưng Yên, Nippon Aqua,...

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị Tư vấn Thiết kế, tổng thầu nhận được phản hồi rất tích cực từ Chủ đầu tư về dòng vật liệu trên và mong muốn được hợp tác cùng Polyme Ngọc Diệp trong nhiều dự án tới. "PU Foam không chỉ làm mát về mặt vật lý mà còn giúp nâng tầm giá trị của cho căn hộ, nâng cao chất lượng cuộc sống - Đây là yếu tố quan trọng ghi điểm trong mắt khách hàng", một chủ thầu nhận xét.

Polyme Ngọc Diệp là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Cách Nhiệt - Cách Âm - Chống Cháy Lan tại Việt Nam. Đơn vị đã nhận được sự chuyển giao công nghệ từ kỹ thuật, ứng dụng máy móc tới kỹ năng của các chuyên gia nước ngoài.

Polyme Ngọc Diệp cho biết, công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về trang thiết bị máy móc và mở rộng quy mô trong những năm tới, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng rộng rãi công nghệ đột phá PU Foam trong các công trình dân dụng tại Việt Nam.

Trường Thịnh