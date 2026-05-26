Ông bố nổi tiếng bất đắc dĩ vì đón “hụt” con sau buổi thi

Ngày 26/5, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Xuân Thủy (trú xã Hải Châu, Nghệ An) vẫn ngại ngùng nhắc tới tình huống khiến anh bỗng dưng trở thành ông bố nổi tiếng bất đắc dĩ trong mùa thi.

Trước đó, clip ghi lại hình ảnh người bố đón “hụt” con sau buổi thi được đăng tải trên một diễn đàn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong clip, người đàn ông đi lại trước cổng trường, tay cầm áo khoác, khuôn mặt khá căng thẳng, ánh mắt như tìm kiếm người thân.

Hình ảnh anh Thủy từ háo hức đến ngơ ngác khi đi đón con sau buổi thi được một phụ huynh ghi lại (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin được đăng tải, người đàn ông này đi đón con sau buổi thi nhưng “lạc” con. Trong khi ông bố đang cố gắng tìm thì con của anh đã về nhà và đang thưởng thức trà sữa.

“Thích cái cách mà anh ấy lấy điện thoại quay cảnh con thi xong và bước ra cổng, nhưng trớ trêu phép màu không xảy ra”, tài khoản có tên Nôm Nguyên hài hước bình luận.

Bên cạnh bình luận “cười không ngậm được miệng”, nhiều người tỏ ra thông cảm với ông bố trong clip bởi các thí sinh mặc đồng phục nên người thân khó nhận ra. Nhiều người chia sẻ sự xúc động trước tình thương và sự lo lắng mà người cha dành cho con trong kỳ thi quan trọng này.

Anh Nguyễn Xuân Thủy cho biết hình ảnh được một phụ huynh khác ghi lại khi anh đến đón con gái Nguyễn Phạm Khả Nhi sau buổi thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, chiều 25/5.

Thí sinh hoàn thành buổi thi tại điểm thi Trường THPT Diễn Châu 4 (Ảnh: Trường THPT Diễn Châu 4).

“Nhà tôi cách điểm thi Trường THPT Diễn Châu 4 một đoạn ngắn. Cháu học ổn nên tôi không mấy lo lắng nhưng vào mùa hè, nắng nóng, cháu hay bị chảy máu cam. Tôi mang áo khoác nắng đến cho con khi đi về để đảm bảo sức khỏe”, anh Thủy chia sẻ.

Người bố đến trước thời gian kết thúc môn thi khoảng 10 phút, đứng chờ trước cổng trường. Anh dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh con gái rời trường thi. Tuy nhiên dù đã quan sát rất kỹ nhưng khi đến thí sinh về hết, anh Thủy vẫn không đón được con.

“Tôi về nhà cũng không thấy cháu đâu. Sau khi hỏi một vòng tôi mới biết cháu đã về nhà bạn gần đó chơi”, anh Thủy thông tin.

Người bố cũng khá lo lắng, sợ việc mình đón "hụt" và nổi tiếng bất đắc dĩ khiến con buồn. Tuy nhiên, theo vị phụ huynh này, con gái anh trải qua kỳ thi với tâm trạng vui vẻ do làm bài tốt. Anh hi vọng con đạt kết quả cao để đậu vào ngôi trường mơ ước.