Nơi cảnh sát Nhật nhận được số tiền kỷ lục trong năm do người dân nhặt được

Con số này cao hơn 0,5% so với năm trước đó. Số liệu thống kê cho thấy, một trường hợp nhặt được tiền mặt cao kỷ lục trong năm là hơn 27 triệu yên (4,5 tỷ đồng). Người nhặt được tiền cũng đã liên hệ và giao nộp tiền ngay lập tức.

Ước tính, hơn 70% trường hợp nhặt được tiền xảy ra ở nơi công cộng. Trong đó có những vụ khách hàng quên không lấy tiền thừa tại các quầy thanh toán tự động ở siêu thị.

Cảnh sát trên đường phố ở Nhật Bản (Ảnh: Hiraku Higa).

Khoảng 3,23 tỷ yên (538 tỷ đồng) tương đương với 71% tổng số tiền thất lạc được Sở Cảnh sát Tokyo liên hệ và trả lại cho người làm mất. 590 triệu yên (98 tỷ đồng) được trao cho người nhặt được. Khoảng 680 triệu yên (113 tỷ đồng) được sung công quỹ vì không xác định được chủ sở hữu hoặc vì lý do khác.

Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, nếu tìm được chủ sở hữu, người nhặt có quyền nhận về từ 5% đến 20% giá trị tài sản giống như "tiền cảm ơn". Tuy nhiên, quyền lợi này sẽ bị tước bỏ nếu người nhặt đồ không giao nộp luôn tài sản cho cảnh sát trong vòng 7 ngày, hoặc trong vòng 24 tiếng nếu họ nhặt được tiền tại các cơ sở có ban quản lý.

Trường hợp tài sản nhặt được tại cơ sở kinh doanh như nhà ga, siêu thị, khoản tiền cảm ơn có thể được chia sẻ giữa người nhặt với đơn vị quản lý.

Một trung tâm xử lý các món đồ thất lạc (Ảnh: Japan Station).

Cảnh sát Nhật Bản sẽ giữ tài sản trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận. Nếu chủ sở hữu không xuất hiện và người nhặt tiền từ chối nhận tiền cảm ơn, tài sản được bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh các khoản tiền mặt cao kỷ lục, số lượng đồ thất lạc được giao nộp cho cảnh sát Nhật Bản cũng lập đỉnh với 4,5 triệu món, tăng 3% so với năm trước. Trong số này, 820.000 trường hợp làm mất giấy tờ tùy thân hoặc giấy phép lái xe.

Theo giới quan sát quốc tế, Nhật Bản được đánh giá nằm trong nhóm quốc gia có mức độ trung thực công dân cao nhất thế giới. Tỷ lệ thất lạc tài sản được trả lại cho chủ sở hữu cũng ở mức cao.

Tại Tokyo, mỗi năm có hàng triệu món đồ từ tiền mặt, túi xách, thẻ ngân hàng cho tới điện thoại bị bỏ quên nơi công cộng. Nhưng hầu hết chúng sẽ sớm trở lại với chủ cũ.

Được biết, thành phố này áp dụng quy trình xử lý đồ thất lạc (Lost & Found system) có chất lượng hàng đầu thế giới.

Với những người nhặt được đồ vật đánh rơi, họ sẽ tìm tới văn phòng cảnh sát có chữ Koban nằm ở khắp nơi trong thành phố.

Yuga Umezawa, một cảnh sát tại sở cảnh sát Ikebukuro, cho biết: "Nếu có ai mang đồ thất lạc tới, chúng tôi sẽ nhanh chóng viết báo cáo, để món đồ sớm trở về với chủ nhân. Dù vật đó nhỏ tới đâu hoặc không phải quan trọng lắm, chúng tôi vẫn sẽ làm hết mình.

Các món đồ được để gọn gàng trong túi trên các kệ, chờ chủ nhân tới nhận lại (Ảnh: Japan Station).

Sau khi bản báo cáo được cập nhật lên hệ thống để thông báo xung quanh khu vực nơi tìm thấy đồ vật, món đồ sẽ được cho vào túi riêng. Nếu vẫn không ai tới nhận, chúng sẽ chuyển tới trung tâm xử lý đồ thất lạc ở Tokyo.

Với những người bị mất đồ, thậm chí họ không cần mất công đi tìm. Thay vào đó, người làm rơi đồ chỉ cần tới đồn cảnh sát hoặc phòng lưu trữ "Lost & Found" để hỏi xem có ai nhìn thấy món đồ của mình hay chưa.

Một điều thú vị khác, ở Nhật Bản, món đồ hay bị thất lạc nhất lại là những chiếc ô. Chúng là món đồ có tỷ lệ được hoàn lại cho chủ nhân thấp nhất trong số những đồ bị mất, với tỷ lệ hoàn trả chỉ khoảng 0,9%.