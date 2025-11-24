Nippon Paint Easy Wash - Giải pháp sơn nội thất lau chùi dễ dàng, giữ nhà đẹp như mới

Lau sạch dễ dàng - Giữ tường mới, bền bỉ vượt thời gian

Điểm nổi bật của Nippon Paint Easy Wash nằm ở công nghệ EZWash tiên tiến cho khả năng lau chùi vượt trội, màng sơn có tính năng chịu chùi rửa đến 100.000 vòng (thử nghiệm độ mài mòn theo tiêu chuẩn TCVN 8653-4:2024).

Công nghệ giúp người dùng dễ dàng làm sạch các vết bẩn thường gặp trong sinh hoạt - như cà phê, trà, dầu mỡ, bút màu hay dấu tay trẻ nhỏ - chỉ với một chiếc khăn ẩm, mà không làm bong tróc, bay màu hay tổn hại đến màng sơn.

Nhờ đặc tính này, Nippon Paint Easy Wash không chỉ giúp việc bảo dưỡng tường nhà trở nên đơn giản mà còn mang đến sự an tâm cho các gia đình có trẻ nhỏ - nơi mỗi bức tường có thể trở thành góc sáng tạo và khám phá an toàn. Chỉ với thao tác lau nhẹ, bề mặt sơn lập tức trở lại vẻ sạch sẽ, tinh tươm như mới, góp phần duy trì không gian sống tươi sáng và ấm cúng.

Sơn nội thất Nippon Paint Easy Wash với tính năng lau chùi dễ dàng, đơn giản hóa việc chăm chút tổ ấm (Ảnh: Nippon Paint).

Giải pháp sơn toàn diện, an toàn cho mọi gia đình

Không chỉ nổi bật với khả năng lau chùi vượt trội, Nippon Paint Easy Wash còn được nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của Nippon Paint, mang đến giải pháp sơn nội thất toàn diện cho gia đình Việt, đặc biệt là những không gian có trẻ nhỏ và tần suất sinh hoạt cao.

Sản phẩm sở hữu khả năng kháng nấm mốc hiệu quả, giúp bề mặt tường luôn khô ráo, sạch đẹp và bền màu theo thời gian, kể cả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Việt Nam.

Mùi sơn nhẹ dịu, cùng hàm lượng VOC thấp (<25g/L) đạt chứng nhận Green Label, mang lại bầu không khí trong lành, an toàn cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi và sức khỏe cả gia đình.

Màng sơn mịn màng và tinh tế góp phần tạo nên không gian sống thanh thoát, sáng mới và cảm hứng.

Nippon Paint Easy Wash phù hợp cho những không gian có trẻ nhỏ và tần suất sinh hoạt cao (Ảnh: Stock).

Với màng sơn bền chắc, Nippon Paint Easy Wash giữ tường luôn sạch đẹp, bảo vệ hiệu quả trước tác động của thời gian và môi trường, duy trì vẻ tươi mới và ấm áp cho tổ ấm Việt.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn là lựa chọn tin cậy của các nhà thầu chuyên nghiệp nhờ độ phủ cao, màu sơn bền đẹp và khả năng thi công tối ưu, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao cho các công trình.

Từ lớp lót đến lớp phủ, hệ sơn Easy Wash mang đến hiệu quả đồng bộ vượt trội

Không chỉ là một sản phẩm sơn nội thất đơn lẻ, Nippon Paint Easy Wash được phát triển như một hệ sơn hoàn chỉnh - mang lại vẻ đẹp đồng bộ, bền bỉ và sạch sẽ cho toàn bộ không gian sống.

Hệ sơn Easy Wash bao gồm:

Sơn lót Easy Wash Sealer: bảo vệ bề mặt tường khỏi ẩm, kiềm hóa và tăng độ bám dính, tạo nền hoàn hảo cho lớp phủ.

Sơn phủ nội thất Easy Wash: điểm nhấn của hệ sản phẩm với khả năng lau chùi dễ dàng, màng sơn mịn màng, màu sắc bền đẹp và an toàn cho sức khỏe.

Sự kết hợp giữa hai sản phẩm tạo nên hệ sơn nội thất Easy Wash “Best-in-Class” - giải pháp toàn diện tối ưu trong cùng phân khúc, mang lại hiệu quả vượt trội về độ bền, thẩm mỹ và an toàn sử dụng.

Từ lớp lót đến lớp phủ, mỗi bước thi công đều được tối ưu để đảm bảo bề mặt tường đồng nhất, dễ lau chùi và giữ màu sắc tươi mới dài lâu.

Hệ sản phẩm Nippon Paint Easy Wash mang đến hiệu quả đồng bộ vượt trội, giúp đơn giản hóa việc chăm chút tổ ấm (Ảnh: Stock).

Đằng sau mỗi bức tường sạch đẹp là tình yêu và sự chăm chút của người phụ nữ dành cho tổ ấm. Với Easy Wash, Nippon Paint mong muốn đồng hành cùng họ trong hành trình gìn giữ không gian sống tươi sáng, sạch sẽ và cảm hứng.

Nhân dịp cuối năm, Nippon Paint gửi gắm thông điệp: Easy Wash không chỉ là lớp sơn giữ tường sạch đẹp, mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng mỗi tổ ấm Việt - nơi yêu thương được vun đắp, sáng tạo được thăng hoa và hạnh phúc được lưu giữ mỗi ngày.

Ngoài ra Nippon Paint đang triển khai chương trình khuyến mãi “Mua sơn nhận thẻ - Nhà mới quà to” với hơn 300 giải thưởng, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng hiện đã được triển khai từ 9/9 đến 31/12, khi mua 60 lít sơn cao cấp tại đại lý, khách hàng nhận 1 thẻ cào để nhập mã trên website và tham gia quay thưởng.

Quà tặng hấp dẫn gồm: 68 giải nhất là xe máy điện VinFast Feliz Neo hoặc xe máy Honda Wave phiên bản cổ điển (khách hàng được lựa chọn); 68 giải nhì là đồng hồ Apple Watch Series 10 kích thước 42mm (GPS); cùng 188 giải ba là voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng áp dụng tại các hệ thống Thế Giới Di Động, Saigon Co.op và Shopee.