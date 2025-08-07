Những người giữ nhịp sống hứng khởi tại Aeon Mall

Mỗi trung tâm thương mại (TTTM) là “mái nhà chung” của hàng nghìn nhân viên, như Aeon Mall Long Biên là nơi gần 4.000 người làm việc. Họ không chỉ là người lao động, mà còn là những người giữ cho nhịp sống nơi đây luôn ấm áp, thân thiện và hứng khởi đúng như kỳ vọng của hàng triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm.

Những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn

Có mặt từ sáng sớm, cùng đồng nghiệp tỉ mỉ làm sạch từng góc nhỏ trong TTTM rộng hàng nghìn mét vuông là công việc mỗi ngày của bà Nguyễn Thị Dương Lý - nhân viên vệ sinh gắn bó với Aeon Mall từ năm 2018.

“Chúng tôi làm vệ sinh từ rất sớm để đúng 8h sẽ có mặt tại cửa cúi đầu chào đón những khách hàng đầu tiên. Có lần tôi nhặt được đồ khách bỏ quên, mang tới quầy thông tin để trả lại. Sau đó, tôi nhận được lá thư cảm ơn viết tay. Niềm vui trong công việc đến từ những khoảnh khắc nhỏ như vậy và tôi thực sự muốn gắn bó lâu dài với Aeon Mall”, bà Lý chia sẻ.

Một trong những công việc hàng ngày của bà Lý (Ảnh: Aeon Mall).

Hoàng Tiến Đạt, chàng trai trẻ bắt đầu làm công việc bảo vệ tại Aeon Mall sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2020. Từ những ngày làm việc đầu tiên, anh đã cảm nhận được sự thân thiện và tinh thần hỗ trợ nhau giữa các đồng nghiệp.

“Bản thân chúng tôi, dựa trên những kiến thức từ sự huấn luyện chuyên nghiệp, luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác kiểm tra an ninh, giám sát để đảm bảo cho khách hàng không gian mua sắm, giải trí, vui chơi an toàn, tiện lợi nhất”, anh Đạt nói.

Mang đến cho khách hàng TTTM an toàn là mục tiêu của anh Đạt (Ảnh: Aeon Mall).

Với Trần Hải Yến, sinh viên năm 3 ngành du lịch, công việc chăm sóc khách hàng tại Aeon Mall là bước đệm nghề nghiệp sau này: “Làm việc tại đây, tôi học được nhiều kỹ năng khi tiếp xúc khách hàng, xử lý tình huống. Bản thân tôi mong rằng, sau khi tốt nghiệp, sẽ tiếp tục được đồng hành với Aeon Mall, cùng các anh chị đồng nghiệp mang lại cho khách hàng những giây phút thư giãn thật thoải mái, để họ sẽ quay lại với Aeon Mall nhiều lần hơn nữa”, Yến bày tỏ.

Nhân viên phụ trách luôn đảm bảo các gian hàng tuân thủ nội quy của TTTM (Ảnh: Aeon Mall).

Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại là mắt xích không thể thiếu trong cỗ máy vận hành khổng lồ. Chính sự tận tâm của họ đã góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng khi đến Aeon Mall.

Hành trình vì khách hàng - từ trái tim đến trái tim

Vận hành theo mô hình tiêu chuẩn Nhật Bản, chuỗi TTTM này không chỉ chú trọng đến thiết kế không gian mà còn đặt trọng tâm vào quy trình đào tạo nhân sự.

Từ nhân viên toàn thời gian đến bán thời gian, tất cả đều được trang bị bài bản về cách giao tiếp, xử lý tình huống, nguyên tắc an toàn và tinh thần phục vụ. Mỗi nhân viên đều đang góp phần tạo nên những điều đặc biệt nhỏ bé mà quý giá trong lòng khách ghé thăm Aeon Mall.

Đại diện Aeon Mall cho biết, doanh nghiệp coi nhân sự là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Chiến lược này không chỉ nằm ở tuyển dụng, mà còn ở đào tạo, xây dựng văn hóa làm việc kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau, giúp nhân viên gắn bó lâu dài và phát huy năng lực.

Mỗi TTTM Aeon Mall đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, cao điểm có thể lên tới hàng trăm nghìn vào dịp lễ, tết. Giữa nhịp sống hối hả ấy, Aeon Mall trở thành một điểm đến tin cậy, không chỉ sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, là nơi con người đặt trái tim vào công việc để mang lại cho khách hàng sự an tâm khi trải nghiệm phong cách sống mới.