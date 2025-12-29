Những điều mẹ cần đọc trên bao bì sản phẩm trước khi quyết định mua sữa

Báo cáo của tổ chức Clean Label Project (2020), sau khi kiểm tra hơn 530 mẫu thực phẩm của trẻ tại Mỹ cũng chỉ ra, nhiều kim loại nặng được tìm thấy, trong đó, có đến 80% sản phẩm được kiểm tra có chứa asen. Đáng nói, tổ chức này phát hiện hơn 60% những sản phẩm dán nhãn “không BPA” vẫn chứa BPA.

Theo Clean Label Project, ngay cả những thực phẩm trông có vẻ an toàn cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mà người tiêu dùng không thể nhận ra.

Một khảo sát kiểm tra 168 sản phẩm thực phẩm cho trẻ em của Mỹ được Healthy Babies Bright Futures thực hiện (2019), 95% sản phẩm thức ăn trẻ em (bao gồm bột ăn dặm đóng hộp, trái cây nghiền, rau, snack) tại Mỹ chứa ít nhất một loại kim loại nặng, và 25% chứa cả bốn loại chính: chì, asen (thạch tín - thành phần trong thuốc trừ sâu), cadmium (thành phần trong pin tiểu) và thủy ngân.

Chọn sữa hay thực phẩm đóng hộp cho con thế nào mới sạch, an toàn và tinh khiết là câu hỏi khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu (Ảnh: ShutterStock).

Vì thế, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu đào sâu hơn, để chủ động bảo vệ sức khỏe con và cả gia đình.

Truy rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, cha mẹ chỉ nên mua những loại thực phẩm có nguồn gốc minh bạch. Nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc bằng QR code.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ làm hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, bạn cũng nên chọn mua ở những điểm bán uy tín để hạn chế tối đa tình trạng này.

Xem xét kỹ toàn bộ tiêu chí sản xuất

Ngoài việc biết sản phẩm có những gì, mẹ cần biết sản phẩm không có những chất gây hại nào để đảm bảo sự an toàn và tinh khiết.

Chọn sữa tươi cần đảm bảo nhà sản xuất không dùng hormone tăng trưởng, sản phẩm không dư lượng kháng sinh, không chất bảo quản để ngăn ngừa nguy cơ gây mất cân đối hệ vi sinh vật đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa, và nguy cơ tạo ra biến thể vi sinh vật kháng thuốc, gây khó khăn cho công tác điều trị nhiễm khuẩn.

Kiểm tra chứng nhận từ các cơ quan chức năng

Mẹ nên ưu tiên chọn mua các sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng từ các tổ chức trong và ngoài nước uy tín như: Chứng nhận Vệ sinh An toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, ISO22000, FDA, Clean Label Project... vì để đạt được những chứng nhận này, các tổ chức sản xuất cần vượt qua nhiều bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Với nhiều chứng nhận quốc tế, các chỉ tiêu đánh giá còn đa dạng và khắt khe hơn, doanh nghiệp phải trải qua các đợt giám sát gắt gao tùy thuộc vào mục đích xác minh hoặc bị kiểm tra ẩn danh bằng việc đăng ký với tổ chức kiểm tra.

Clean Label Project (Tinh khiết chuẩn Mỹ - CLP) là chứng nhận quốc tế khắt khe về độ tinh khiết, kiểm tra bằng cách mô phỏng lại trải nghiệm mua hàng thực tế của người tiêu dùng tại các điểm bán và gửi các sản phẩm này đến phòng thí nghiệm đối tác chuyên phân tích hóa học đã đạt chứng nhận ISO, kiểm tra khắt khe về dư lượng các chất kim loại nặng (chì, asen, cadmi, thủy ngân), siêu vi nhựa, hơn 300 loại thuốc trừ sâu (bao gồm glyphosate) cũng như các chất hóa học có hại khác trong sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Vinamilk là đơn vị tiên phong đạt chứng nhận CLP tại Việt Nam, vượt qua hơn 400 tiêu chí đánh giá khắt khe, bao gồm các tiêu chí về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất, đạt được bảo chứng an toàn và tinh khiết vượt chuẩn của FDA Hoa Kỳ (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).

Lựa chọn thương hiệu uy tín

Uy tín thương hiệu cũng là một trong những tiêu chí tối quan trọng. Bạn nên chọn mua sản phẩm từ các tập đoàn, công ty, thương hiệu uy tín. Đây là một bước cần thiết, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, cùng với đó, khi phát sinh vấn đề người dùng có thể dễ dàng truy cứu trách nhiệm.

Theo tổ chức định giá thương hiệu uy tín thế giới Brand Finance, Vinamilk là “Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu”, với mức xếp hạng cao nhất AAA+. Vinamilk cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt “Top 10 thương hiệu sữa giá trị cao nhất toàn cầu”, đưa ngành sữa Việt Nam lên hạng 5 thế giới về giá trị thương hiệu.

Bộ 4 tiêu chí trên là công cụ hữu ích giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi chọn thực phẩm dinh dưỡng cho cả gia đình, đặc biệt là cho con trẻ.

Sữa tươi Vinamilk 100% là sữa tươi được vắt và đóng hộp trong ngày, nhằm đảm bảo lưu giữ được hương vị tươi ngon, quan trọng hơn cả là an toàn và tinh khiết khi đến tay người tiêu dùng với 20 sản phẩm đạt chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ, trở thành sản phẩm được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng, ưu tiên lựa chọn vì sức khỏe cả gia đình.